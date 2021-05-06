بالمقلوب .. الحكومة تتكلف بمصاريف تزويج "العانسات" وترخص لتعدد الزوجات

في خطوة اجتماعية مفاجئة قد تثير الكثير من السجال والنقاش، خاصة على مستوى المنظمات الحقوقية والنسائية، تتوجه الحكومة الحالية إلى التطرق إلى أحد الملفات الاجتماعية الساخنة بالمغرب.
وقبيل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد بضعة أشهر، تعتزم الحكومة من خلال مشاورات مكثفة وصلت إلى درجة متقدمة من التفاهم بين القطاعات المعنية، (تعتزم) دعم فئة من المغربيات يعانين في صمت، هي فئة “العانسات” أو العازبات اللائي فاتهن “قطار الزواج.”
واستندت الحكومة في خطوتها المرتقبة إلى إحصائيات رسمية مقلقة بشأن هذا الملف الذي لم ينل كفايته من العناية والاهتمام من طرف جميع الحكومات السابقة، عدا نشر المؤسسات للتقارير والتوصيات والقوانين.
الأرقام الرسمية تشير إلى أن زهاء 35 بالمائة من المغربيات عانسات، (ولتلطيف العبارة أكثر يسمين عازبات)، كما أن ربع النساء بين 30 و34 عاما لم يسبق لهن الزواج. وفي سنة 2018، وصل متوسط عمر زواج المغربية 25.5 سنة.
القرار الأول الذي ستتخذه الحكومة، وفق مصادر الصفحة، هو إحصاء المغربيات العانسات وفق فئات عمرية محددة، وتقديم دعم مالي مباشر لأسرهن من أجل إقامة الزفاف وتهيئة بيت الزوجية.
ووفق المصادر عينها، فإن هناك لجانا من السلطات المحلية في كل مدينة وقرية سوف تتابع مدى تنفيذ عائلات العوانس للشروط المطروحة للاستفادة من “دعم العازبات” المالي، حيث ستترتب العديد من العقوبات على المخالفين أو المستغلين للدعم المذكور في أمور أخرى غير الزواج وبناء عش الزوجية.
أما القرار الثاني المرتقب، فيتمثل في تعديل “مدونة الأسرة” بشأن تعدد الزوجات، حيث سيصبح من المتاح للرجل الزواج بأكثر من واحدة دون قيود كثيرة، باشتراط وحيد هو العدل المادي والمعنوي قدر الإمكان بين الزوجات.
وتحاول الحكومة من خلال هذا الإجراء التخفيف من القيود المطروحة أمام تعدد الزواج بالمغرب، منها تقديم مبرر استثنائي يستدعي هذا التعدد، وضرورة موافقة الزوجة الأولى، قبل تداول المحكمة في الملف.
وارتأت الحكومة أن ترخص لتعدد الزوجات لضرب أكثر من عصفور واحد بحجرة واحدة؛ الأول محاربة العنوسة المتفشية وسط المغربيات، والثاني الحد من الحيل التي تلتف حول تقييد التعدد، منها أن الرجل يطلق الزوجة الأولى ويبرم عقد زواج جديد، ثم يعود إلى المحكمة من أجل إعادة الزوجة الأولى (المطلقة).
مصادر موثوقة قالت لصفحة “بالمقلوب” إن ترخيص الحكومة لتعدد الزوجات مشروط بالسن، وهو أن الرجل الراغب في إجراء التعدد عليه ان يختار فتاة أو سيدة تتجاوز سن الثلاثين.
عندما سمع أحد الظرفاء بهذه القرارات، تساءل مستغربا: “حكومتنا عانس” فكيف لها أن تزوج العانسات؟ (بدون تعليك).
فرحت صحابليا كاع ايسهل عليا سيدي ربي
موضوع مهم للغاية نرجو من الصحافة المغربية الجادة الاشتغال عليه والضغط على كل المتدخلين من جميع المشارب قد ايجاد حل لهذه الفئة التي تعاني في صمت
لغير بنات اليوم بنات تيك توك غير بالصحة و الراحة و لو تزنوني دهبا لن أتزوج من مثل هذه المخلوقات الصعلوكات أن تعيش عازبا حرا أفضل بكثيييير من الزواج بهن
خطوة جيدة على العموم اللهم العمش ولا العمى اللهم يسر لهن ولجميع بنات المسلمين
إنخفاض المواليد والزواج أدى لشيخوخة المجتمع و إستنزاف لصناديق التقاعد
حفنة من جمعيات تخدم مصالح الصهيونية وفرنسا لا يمكنها أن تقرر في مصير ملايين المغاربة
غادر اليوتوبر المغربي شفيق العمراني الملقب بـ”عروبي في ميريكان”، صباح اليوم سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد قضائه مدة محكوميته المحددة في ثلاثة أشهر.
قال العمراني أمام سجن عكاشة، إنه فقد 33 كيلوغرام من وزنه داخل السجن، بعد 89 يوما من الإضراب عن الطعام، منها عشرة أيام دون ماء ولا سكر
وأعلن العمراني في كلمته تضامنه مع المؤرخ المعطي منجب، ومع الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وأكد أن السجن لن يثنيه عما كان يقوم به وقال “عندما أخرج سأكرر نفس ما كنت أقوله، وسأبقى أنتقد فيها الأوضاع ,وأفضح المسؤولين اللصوص والمرتشين
تعدد الزوجات رخصه الخالق البارئ المصور لا ننتظر من أحد أن يرخص لنا كل ما حرمه الله فهو حرام وكل ما احله الله فهو حلال
الحمد لله لما قررت الحكومة الرجوع لشرع الله
اين هو الاقبال على الزواج من المغربيات من طرف الاجانب ولا صافي غا دعاية و بروباغاندا تروجونها عن انفسكم
مزال مابغيتو تعيقو ان تهاتفكم على الاجنبي من بين اسباب عزوف الرجال المغاربة على زواج كيفاش بغيتو مغربي يتزوج بوحدة كاتحلم بخليجي و تركي و افريقي و اي احد لا قيمة له مع نساء بلده و في بلده
و تواضعو للأرض دابا اخر احصاء راه فضح كلشي 11 مليون بنت في سن الزواج فقط 2 مليون منهم متزوجيين اي يعني 9 ملايين عانس
نسبة تقارب 85 في المئة
أين الجمعيات الحقوقية التي تعارض التعدد لتحل مشكل العنوسة 35في المائة ليس بالرقم الهين الله تبارك وتعالى أباح التعدد بشروط لتفادي هده المعضلة التي تعيشها النساء اليوم لا تبديل لكلمات الله .
تقديم دعم مالي من أجل إقامة حفل الزفاف وا فين هو الراجل ربما يبحثون في اوساطهم السياسية ممن تبقى من وزراء لم ينالوا نصيبهم من التعدد يعرضون عليهم الموضوع وهناك في الحكومة نواب ومستشارون ورؤساء مجالس هؤلاء كلهم يستطيعون عتق رقبة من هؤلاء العانزات لان الفلوس موجودة
سبب عنوسا هو ان شاباب مغربي كعاني من بطالة ولا بغيتو تحلو مشكيل عنوسا حلوها من جدور تاعها اما هد حلول لي خدمين عليها انتما في حكومة مجرد حلول ترقيعيا. انتما بغيتو تفتحو مجال رجال لي مزوجين باش يزيد يتزوج تانيا ومن فوق شرطين في تعدد انها تكون فوق تلاتين سنة باش متبقاش عنوسا هدا هو حل في رئيكم ؟؟؟
ايو علاش مديروش شباب فين يخدمو باش بنات يتزوجو وهما مزالين في شباب تاعهم .
هد كحومة كتجيب شي حلول الله يحفظ مع الله يستر كتحلها من هنا وكتعورها من جيهة تانيا.
هههههه يجب تصحيح العنوان: فالمغرب فيه عانسات وعانسون …يعني المسألة لا تخص الاناث فقط.
ومابقاتش في تجهيزات العرس و سبع ايام دلباكور…..بقات في الدوام ….واش فعلا صالحين وصالحات للزواج ؟؟ وتأسيس اسرة ؟؟ راه بزاااااف كيفضلو يبقاو عازبات وعازبين على صداع الراس و اللي سولتيه يقول مابقاوش بنات الناس. مابقاوش ولاد الناس …… الله يدير تاويل الخير للجميع
عقلية داعية بامتياز تفكيركم منصب فقط على التعدد هههههههه الغباء المبين
نحن في موضوع (بالمقلوب) ادا يجب علينا قراءة تعليقك بالمقلوب و لأنه من الصعب او من المستحيل تصديق مقولة إضراب عن الطعام لمدة 89 يوما و مازال على قيد الحياة واش ندخلوها في خانة استحمار ….. حتا هي
الزوج حاليا أصبح يبحث عن زوجة جميلة جدا بيضاء البشرة ونظيفة وطيبة الرائحة في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر وتكون موظفة أو عندها مشروعها الخاص ومنزل وسيارة في ملكها بالإضافة إلى حساب بنكي بمبلغ مالي محترم،لايهم أن تكون قاسية أو عنيفة أو مستبدة المهم هو أن توفر السكن والمأكل والمصروف اليومي “150 درهنا في اليوم” ويتكلف الزوج بتنظيف البيت والمرحاض وتصبين الملابس وإعداد الطعام لزوجته وعندما تأتي يغسل رجليها ويعمل لها مساج.هذا حاليا هو نوع الزواج الذي يطلبه الشباب نظرا لكون أغلبهم انقطعوا عن الدراسة في سن مبكر جدا ومستقبلهم في مهب الريح وهم أنفسهم يحتاجون لمن يخرجهم من بيت الوالدين ويريح أبائهم من مصاريفهم ويسترنهم ويصرفن عليهم.فمادامت الإناث ينزلن بردا وسلاما على قلوب الأطر التربوية في المدارس وأصبح الشباب مصدر انزعاج امتعاض لهؤلاء الأخيرين ومادامت الإناث يحتلن نسب النجاح في المدارس والجامعات ولاتقولوا لي بأن ذلك بفضل المثابرة والبلابلا،ويحتلن الوظائف والقوانين كلها في صالحهن فمبدأ القوامة يجب أن تنتقل للمرأة.إذا لم تقبلوا هذا النوع من الزواج فالعزوبة أفضل لكن وكفى الله المؤمنين شر قتال
من الأحسن أن لا يكون الزواج لأن جل الأسر ليست لها القدرة على التربية فساءت سلوكات الأبناء والبنات، فمن الأحسن أن تهتم المرأة والرجل بنفسيهما من حيث الحصول على معلومات تربوية صارمة، أو الاهتمام بالرياضة والسفر والقراءة وقراءة الموسيقى في المعاهد أحسن من الزواج
إلى الاستاذة الوطنية دلك القوم أصحاب لفلوس كما قلت لايريدون الزواج بل فقط الزهو ولقصاير والليالي الحمراء. اما من يريد التعدد فهو رجل يتقي الله .انا حاولت التعدد لكن سقطت في فخ أن الثانية لاتستحق و لم يتم ذلك.الحمد لله .
الله أكبر الله أكبر كلمة الله هيَ العليا ولا غالب إلّا الله بعد 15 سنة من قوانين العلمانيين الوضعية القوى الطبيعية لخالق الكون تفرض نفسها بدون أموال اللوبيات ولا وتأثيرات السياسين والجمعيات المشبوهة.