بالمقلوب: "الزمن الجميل" يعود إلى المغرب .. بوكماخ و"كْروش والطرونبية"

تحول حنين العديد من المغاربة إلى “أيام الزمن القديم والجميل” إلى واقع ملموس يمارسونه في حياتهم اليومية.
وكثيرا ما كان المواطنون المغاربة، خاصة من كبار السن وحتى من “الجيل المتوسط” الذين عاشوا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، يُبدون حنينا جارفا إلى “أيام زمان”، ويعتبرونها أياما جميلة رغم ظروف العيش الصعبة حينها.
ويقارن هؤلاء تلك الأيام الخالية بالأيام الحالية التي يجدونها فاقدة لكل الأحاسيس الإنسانية العفوية والصادقة، بسبب زحف التكنولوجيا، واندثار مشاعر القرب الوجداني بين الناس، وحتى داخل الأسرة الواحدة.
وسجلت “بالمقلوب” عودة الكثير من المغاربة إلى تلك “الأيام العذبة”، عبر عدة واجهات ومجالات، من مقررات دراسية، وبرامج تلفزية ووصلات إشهارية، وعادات أسرية.
وبخصوص منحى التعليم، تعتزم وزارة التربية الوطنية محاكاة مقررات دراسية تعود إلى “الزمن الجميل”، خاصة “تلاوة بوكماخ”، وهي سلسلة أحمد بوكماخ التي كان تحوي قصصا متفردة محكية بأسلوب بسيط ورقراق، احتفظ بها الأجداد وصاروا يروونها للأحفاد.
الوزارة فطنت إلى أن نصوصا قرائية من قبيل “سروال علي الثرثار ومحب الاختصار”، و”زوزو يصطاد السمك”، و”أحمد والعفريت”، تحمل قيما مغربية أفضل بكثير من النصوص القرائية التي باتت تُدرس لتلاميذ الجيل الحالي.
من جانبه قرر التلفزيون المغربي الرجوع إلى بث برامج إعلامية ومهنية كانت موجودة في “الزمن الجميل”، وأيضا وصلات إشهارية بسيطة وعفوية كانت تنال إعجاب الصغار والكبار.
ولا ينسى المغاربة الوصلة التحسيسية ضد حوادث السير، التي تظهر فيها الراحلة ثريا جبران وهي تجري وتصرخ “واناري .. جابها فراسو”، ولا الوصلة الإشهارية المعروفة بعبارة “خلات البزبوز محلول”.. إشهارات ستعود بقوة إلى شاشة التلفزة المغربية، وفق مصادرنا.
الأمر نفسه سيحصل مع برامج الأطفال، إذ إنه من المقرر أن تتم إعادة بث “رسوم”: “غراندايزر”، و”الليث الأبيض”، و”المنزل الصغير”، و”ماوكلي”. كما سيتم إعداد برنامج سينمائي في مكانة “سينما الخميس” للراحل علي حسن، وإعادة بث مسلسلات خالدة من قبيل “عازف الليل” و”الصمت” وغيرهما..
وحتى بالنسبة للمشروبات الغازية فستمتلئ الأسواق المغربية من جديد بليمونادا “لاسيكون” و”كروش” و”سيم” و”جيدور”، بينما ستتم إعادة الاعتبار إلى لعبة “الغميضة” و”الطرونبية” و”البييْ” التي كانت تلم الأطفال في ألعاب جماعية، عوض دفنهم أحياء وراء “شاشات الهواتف الغبية”.
وفي ما يتعلق بالحياة الأسرية، تعتزم الوزارة الوصية دعم الأسر الممتدة التي تضم الأجداد والجدات والأعمام والخالات، عوض الأسرة النووية التي تكتفي بالأب والأم والأولاد.
أسرة أيام زمان الممتدة أو “الدار الكبيرة” كانت تعيش في وئام وسلام بحضور الجد والجدة أو الخالة والعمة، وكانت تُحَل العديد من المشاكل التربوية في حضن مثل هذه الأسرة، بينما غرقت “الأسر النووية” في دوامات من المشاكل الأسرية، من شحناء وطلاق وفراق وتشرد اجتماعي.
ليت الزمان يعود يوما المغرب هو الدولة الوحيدة اللي الماضي ديالها احسن من حاضرها زد على ذالك الاحترام الأخلاق والتربية اللي شبه انعدمات فهاد الوقت الله يدينا فالضوء ان شاء الله
الشعوب تنضر للأمام و نحن إلى الخلف،يجب التطور في البرامج التلفزية و المقررات المدرسية و عدم الرجوع إلى عهد التخلف.
والله العظيم احسن مقال سمعتوا بعيد كل البعد عن الكدب والبغض والتكنولوجيا الشيطانية التي هي سلاح الفتاك ودراسة جد محكمة ليضلو عن سبيل الله
را من هنا تحرك المانيننع .. حسابو طويل على ود الايقونة تاع هسبريس ..
ذاك الزمن كان كل شيء فيه جميل. كان الموظف محترما وموقرا. كنا يوم عطلة نلعب وعندما نرى المعلم مقبلا من بعيد. ننصرف احتراما له.. وعندما نرى إمام المسجد خارجا نقبل يده. وعندما نرى جارتنا تحمل العجين نسرع ونأخده منها لايصاله للفرن.. حتى أصحاب البلوى كانوا يذهبون لأماكن بعيدة عن السكان ن وبهيؤن لهممجلسا لشرب الخمر وتقصيص الكيف..
سلسلة رمضانية جيدة تتطرق لجميع المواضيع ونتمنى ان يكون موضوعها في الحلقات القادمة حول الصحراء بالمقلوب بحيث ان المغرب يقرر رفع الاحتلال عن الصحراء الغربية ويعترف بخطإه التاريخي للبوليساريو ويقتح الحدود التي تسبب في اغلاقها مع الجزائر
الزمن الجميل تم تدميره عبر مخططات رهيبة لان الزمن الجميل كان يهدد مصالح لوبيات السيطرة والتحكم وعملوا بكل الوساءل لتقطيع أوصال المجتمع وتمييع السلوك وبث الأنانية وانعدام الثقة وتشجيع التفاهة وتكريس الريع والتهافت على الربح دون عناء بهذا لم يبق هناك مجتمع بل المواطن اصبح يحس بالوحدانية !! كل ذلك تحقق لاهداف سياسية وهي تدجين الشعب وإرهاقه وتحويل أنظاره واهتمامه
جيب بوكماخ فهاد الوقت وتشوف الكارتة التعليمية بشكل اكتر وضوح. اللهم خلي جمل راكد ! بوكماخ والمنهج القديم بصفة عامة صلح وصلح المجتمع به لأنه درس علئ يد اساتذة أكفاء الله يرحمهم ويرزق الباقين منهم الصحة والعافية كانو يحبون التلاميذ كابناءهم واكتر أما الآن خليني ساكت . رمضان كريم
ياه و الله انه زمان الفطرة و المحبة و الاحترام حسبنا الله ونعم الوكيل في زمن التكنولوجيا
على هاد ولاد اليوم جاو من كوكب المريخ راه ولادهم هم مرباوش ولادهم مزيان باش تكون الاخلاق جيل بعد جيل
ياسلام على الطفولة صراحة احسن فترة يمر بها الانسان في حياته
يا له من زمان. زمان الجيل الدهبي و القناعة و الأمن والأمان. مضى ولم يعد……أما اليوم. جيل الايفون و الفيس بوك. و الانستكرام. جيل مشرمل لا دراسة ولا أدب . جيل الدماغ الفارغة.
في الماضي كنا نعتقد ان المستقبل سيكون أحسن و أجمل من ناحية الرفاهية مقارنة بالماضي، و هذا ما تحقق بالفعل بأن لدينا جميع وسائل الترفيه ( هاتف – حاسوب – أنترنت -….) لكن الكل تعيس رغم توفر كل هذه الوسائل و يرجع كل هذا إلى الإنفتاح السلبي على الأفكار و معتقدات العالم الغربي من ( تسريحات الشعر – الأفلام – الملابس -…) فأصبحنا نهتم بالمظاهر و الشكل عوض العفوية و الطيبة في قلوب الناس.
كيف لزمن كان جميلا بكل تجلياته ان يعود بعد ما تم برمجة العقل الباطن لجميع الأطفال بالمسلسلات الخلية الماجنة و الرسوم المتحركة الالحادية.
صورة جميلة لزمن ماض اه لو يعود تلك الزمان .زمان الاخلاق.والاحتشام……………اقرا …..
فأفاق الكاتب ولقي نفسه وسط زحم المحطة الطرقية جامع الفانا بمراكش مسافرا الى محطة باب الحد بافرباط
وحلف لا فاق حتى يكمل حلمه الجميل
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لكل زمان رجاله ونساؤه والرجوع الى الخلق مستحيل
بوكماخ،كروش والدجاجة”المصاصة”كلها تعود بنا لزمن”بوم بات على تراب متراكم،محجوبة الكسلانة،الشعب والحكومة،أمة واحدة،الزيز والنملة”،شهيد العيد!كنا نقول التلاوة و لم نكن ننتبه لإسم بوكماخ!كان الجماخ يغطي عليه في بطوننا و ذهننا!الجماخ هو لب الكمار؛أي جذور الدوم الذي كنا نقتلعه كنوع من الفاكهة المحلية الإكزوتيكية لسكان المدن!كروش كان مشروبنا المفضل بنكهة البرتقال المتحورة بالغازات والكشكوشة!كنا نحتاط من تحريك قنينة كروش بقوة قبيل فتحها حتى لا تتكشكش علينا و تفيض على الأرض عوض الانسكاب في حنجرتنا لتجرحها بسكاكينها الكشكوشية اللذيذة!كنا نستعيض عنها أحيانا بكوكاكولا القوية و بيبسي الباسلة قليلا!بعد ذلك ظهرت أرونجينا، لاسغوني، فانتا!للاهم هي كروش!أما الدجاجة المصاصة فهي قصة أخرى!جوج ب ريال حمراء أوخضراء!اليوم الكبير والعظيم هو عندما يقع الريال الأبيض في جيوبنا!كان كبير الحجم بنجمته التي تتوسطه وكبيرا بقيمته للتباهي أمام الأقران و رفاق الطريق إلى المدرسة!لا نعلن عن وجوده في الجيب إلا أمام مول الحانوت!كانت المدرسة والقسم خلية نحل حقيقية من شتنبر إلى يونيو بنفس الإيقاع و نفس الحماس والمنافسة!
السلام عليكم يريت الرجوع لذلك الزمن الجميل والعيش بابسط الاشياء في سعادة ونشاط بعيد كل البعد على ما نعيش فيه الان انها ايام خالدة في اذهاننا اما اادراسة فكان هناك كتاب واحد في العربية وكتاب في اافرنسية.
المغرب غادي وكيكحال ، هناك من يتخوف من الزواج لأنه لا يريد إنجاب أبناء يعيشون واقعا مريرا لا حياة فيه ولاقيم ولا أخلاق ، الشاعر الذي قال : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت // فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ، سنرى صدق شعره في واقع مغرب يزداد سوء يوما عن يوم …مغرب سنرى فيه القيامة قبل القيامة ، ألسنا نرى فيه ما اختص الله به يوم القيامة :” يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه” ، بل نرى فيه جرائم ترتكب في حق الوالدين والأبناء والاخوة والزوجات والأزواج ، مغرب مأسوف عليه يحزننا ، ويال الأسف من أراد له الافضل يزج به في السجون وكأننا في جهنم عليها زبانية يعذبون الناس
اييييه الحنين الى الماضي الجميل بغينا ترجع النخوة و العفؤية و نحشمو من المعلم و الشرطي و الفرملي و نديرو ليهم الحساب ف الحومة بالاحترام و الوقار و نخليوا مي الحاجة ندوز هي الاولى ف اي طابور و اي طريق ووووو…..الخ