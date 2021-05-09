بالمقلوب .. "العدل والإحسان" تشارك مع اليسار الجذري في الانتخابات

في منعطف سياسي تاريخي، تبحث جماعة العدل والإحسان، التي يعتبرها الكثيرون أكبر جماعة إسلامية في المغرب، عن طريقة سياسية للإعلان عن مشاركتها في الانتخابات المقبلة، لأول مرة في تاريخها.
مصادر صفحة “بالمقلوب” توصلت إلى معطيات مفادها أن جماعة الراحل عبد السلام ياسين شرعت في رسم خطط مستقبلية للمرحلة الجديدة، التي تتعلق بالمشاركة السياسية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجماعة ستتحول إلى حزب سياسي لتتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن الفكرة بدأت صغيرة لتكتمل ملامحها بعد دراسة وتقييم مسار الجماعة طيلة سنوات مضت.
وتؤكد المصادر نفسها أن هناك أصواتا داخل “العدل والإحسان” كانت تنادي بضرورة التدافع السياسي على أرض الواقع، عوض اتخاذ مواقف سياسية جاهزة فقدت صلاحيتها من النظام القائم ومؤسساته الدستورية والوطنية، غير أنها كانت أصواتا قليلة سرعان ما خبت بسبب “صقور الجماعة”، الذين يرفضون قطعا الحديث عن أي مصالحة مع النظام السياسي.
والذي تغير، وفق مقربين جدا من قيادات إسلامية، أن الجماعة قامت بتقييم شامل لمواقفها ومسارها ومدى حظوتها داخل المجتمع المغربي بعد كل المستجدات والقضايا الراهنة، فتبين لذوي “الحل والعقد” داخل التنظيم أن فوائد المشاركة السياسية ستكون أكثر من المساوئ.
ووفق المصادر عينها، فإن ما دفع الجماعة إلى تغيير موقفها 180 درجة كونها لمست مدى بعدها عن الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغاربة، واستسهال ترديد الشعارات الطنانة التي فطن إليها الناس ولم تعد تنطلي على كثير منهم.
وسجلت تحليلات وتقارير داخلية قامت بها الجماعة أنه كلما استمرت على نهجها الرافض لكل مشاركة في السياسة، ورفضها للمؤسسات القائمة، وترديدها شعارات متكررة منذ السبعينيات إلى اليوم، كلما فقدت وهجها وبريقها، اللذين كانا يشكلان رصيدها القوي أيام المرشد الروحي الراحل عبد السلام ياسين.
هذا التحول الكبير في مواقف ومبادئ “العدل والإحسان”، تضيف المصادر المقربة، لم يكن سهلا ولا يسيرا، فقد تسبب في حصول مخاض سياسي كبير أفضى إلى سجالات وخصامات بلغت حد تهديد بعض القيادات بالاستقالة من التنظيم في حال موافقة مجلس الإرشاد على قرار المشاركة السياسية.
وتشتغل الجماعة حاليا على برنامج وميثاق جديد بأفكار ومبادئ سياسية تساير الواقع المغربي الراهن، وتروم الإصلاح من داخل النظام القائم، وليس خارجه، أو في موقف الوصاية على الآخرين.
هذه الأفكار ستتبنى نبذ الشعارات الكبيرة، من قبيل: “الخلافة الإسلامية”، و”الدستور اللا شعبي”، و”المخزن الفاسد”، وغيرها من المصطلحات التي يرى محللون أنها تعود إلى عهد بائد ليس حتما العهد الجديد الذي تعيشه المملكة.
ويبدو أن المفاجآت لا تقف عند هذا الحد أبدا، فقرار المشاركة السياسية، الذي ستعلنه الجماعة في المقبل من الأيام، سيكون مرفوقا بإعلان تحالف سياسي واضح المعالم، وفق مقربين من الجماعة، مع اليسار الراديكالي، ممثلا في حزب النهج الديمقراطي خصوصا، الذي يدرس بدوره فكرة المشاركة في النظام السياسي على غرار “رفاقه اليساريين والشيوعيين القدامى”.
ويبدو أن “العدل والإحسان” ستتخذ لها في الانتخابات المقبلة، حال تأكد مشاركتها، رمز “السبحة”، بينما سيحافظ حلفاؤها اليساريون على رمز “المطرقة والمنجل”. لكن.. لا تصدقوا “بالمقلوب”، فلا حدود لخياله السياسي.. وقد يحصل ذلك يوما ما!
حذاري حذاري حذاري من العدل لا احسان وحذاري حذاري حذاري من لاعدالة لاتنمية شاركو في الانتخابات اختارو المناسب الا هادو بجوج لاتصوتو عليهم الى الابد ظلاميين ملي حكمو والشعب واكل الدق مزيان واجازو كل ماهو محرم
هذه جماعة الشياطين ، هي اصلا ترى الدنيا بالمقلوب ، شريكها الوحيد والذي يلائمها هي جماعة الشيطان والمنافقين والمخربين المتخلفين اولياء المجوس والمسيح الدجال
أرى أن حزب العدالة و التنمية يتكرر عاوتاني. المغاربة عاقو شي يخرج ب 9 لملاين لشهر و شي مسكين مالاقي ماتايكل. المغاربة عرفو ان كل الأحزاب تضرب غير على حصتها من الكعكة
مشكلة الشعوب أنها سهلة الانقياد والخداع. فتجد جماعات تنفذ أجندات خارجية بدون وعي. فاليساريون والإسلاميون مؤدلجون بشكل غبي ولا يعرفون أدنى ما يحدث في كواليس السياسة. منيب و اتباع ياسين لا يعرفون حتى التقسيم الإداري بالمملكة ويريدون أن يسيروا المغرب.
المشاركة في الانتخبات هي مشاركة في الفساد
السلط كلها في يد الملك، لماذ إذن الانتخبات؟
لتكون انتخابات نزيهة و لها معنى يجب على الملك ان يتخلى على جميع سلطه و يترك الشعب يحكم نفسه بنفسه
يقولون في الخارج أن كل من يريد أن يترفح ويفوز بالحلويات والإمتيازات يجب عليه أن يفعل السياسة في المغرب ويتحزب. هم يغتنون غناءا فاشح والشعب يرسل له قفف رمضان وتوزعها السلطة.ومن قال العكس فهو ليس مغربي
هاد الأحزاب الإسلامية تيبداو بالإسلام و في الأخر تيبعيو الحشيش ههههه
ما بقى كيتسوق لهم حد، الناس عاقو بأن من يرفع شعارات دينية ليس أفضل.
ليس في القنافذ أملس.
لم يعد ممكنا التحكم في الناس باسم الدين في زمن المعلومات الرقمية.
العدل والإحسان لم تكن أبدًا منظمة معارضة وإنما ورقة جوكر سيأتي يوم استخدامها.
النهج يريد تدمير المغرب ك بلد.ويتماهى مع أجندة كابرانات فرنسا.بمساندة إرهابيين البوليساريو.يجب حل هدا الحزب.والزج بقياده في السجن.
العدل والإحسان مع القوى الأخرى المقاطعة للعبثية السياسية تشارك في الانتخابات بعد كتابة إقرار و تبني دستور الشعب! تصل للحكم والحكومة و تتناوب عليهما ديموقراطيا بناء على تعاقد سياسي ديموقراطي يخرج من جبهة تحريرية تحررية شاملة ينظم إليه حزب المدونينتور واليوتبرزتور!الأحزاب الحشيشية تنتقل لصف “المعارضة”،عفوا صف لفراجة الجزرية على فشلها و إفلاسها ينهاران و يتبخران!قادة الأحزاب الحشيشية و وجوه و كمامر الفساد و التعذيب و تهريب الثروات يحشرون في السجن لشرب الصوبة مقابل ضرب الصابة في الأشغال الشاقة العادلة بحكم القضاء الشعبي النزيه!هذا هو المقلوب السياسي المنتظر،المحتوم، المنطقي و الوشيك الحدوث!
أول شيئ أنا غير منتمي
كاتب المقال يتحدث عن دخول العدل الاحسان المجال السياسي فهذا مستحيل فالعدل والاحسان لن تشارك في اللعبة السياسية بطريقة الحالية .
أما أغلب المعلقين فلديهم طريقة هطليرية في تعليق فمنهم من وصفهم بالشياطين ومنهم من حذر وأتحداهم إن كانوا يعرفون شيئ عن العدل والاحسان (داوي خاوي)
بالمقلوب الوزير الأول يعين وزير الداخلية والأوقاف والسفراء والولاة والعمال ويحدث وزارة الدفاع ويعين مدير الأمن ومدير المخابرات…
ليس في القنافد املس كلاهما تخالفا على المغاربة و الدليل في حكومة لبجيدي فيها هذا الخليط( العذالة و التقدم و الإشتراكية و الإتحاد الإشتراكي ) كاين شي بالمقلوب كتر من هدا؟؟؟؟؟؟
ما هذا اللغو والتناقض ، ناس ذو مرجعية دينية مع ناس ( شيوعيين) لا يعترفون بالدين الذين يقولون : الدينن أفيون الشعوب. انها الغباوة السياسية.
إلى صاحب التعليق: قدور : مانختارو حتى واحد أولاد عبد الواحد كلهم واحد زعما راه الاحزاب الآخرين الأمين العام ديالهم عمر بن الخطاب ماعمرني صوت على حتى واحد و هكذا سأستمر لأن عندما تصوت تدلي بشهادتك بأن الذي إخترته صالح لخدمة البلاد و العباد إذن فهي شهادة الزور أنا معمرني شاهد على تا شي واحد لأن المغاربة كاملين !!!!!!!!!!!!!!!!؟
لم تبقى سياسية فالمغرب كل حزب له مصالح الشخصية فقط اما الشعب له الله
على ذكر التشارك والتحالف بين النقيضين العدل والإحسان مع اليسار الجذري وهذا بالمقلوب ندري ذلك. تذكرت بعض الأحداث التي كانت تحصل في الحي الجامعي ، ذات يوم حدثت واقعة (اقتتال) بين الإسلاميين واليساريين والشيوعيين، استخدموا فيها الأسلحة من سكاكين وسيوف، حتى بات يُخيل للمرء أنه في غزوة هههههه، في النهاية جاء الأمن الجامعي واعتقل الجميع. الشاهد من هذا أن حتى في الخيال لا يمكن تحالفهم، إيديولوجيات متناقضة ومختلفة كاختلاف الليل والنهار.
هنا ينطبق عليهم المثل العربي تعلق غريق بغريق!اتجاهين فاشلين أكل عليهم الدهر و شرب!الاسلاموية و الشيوعية عملتان لوجه واحد تجلب فقط الدمار و التعاسة لشعوبها و عندما تنقض على السلطة تتحول إلى ديكتاتورية و التاريخ شاهد على ذلك ! برنامجهم نظري كله مغالطات في مغالطات و لا صلة له بالواقع !حذاري من هذه الوحوش !