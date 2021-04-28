"بالمقلوب" .. المغاربة أسعد شعوب الأرض في الدخل والعمر والحرية

بسرعة برق خاطفة لا تكاد تُصدق، انتقل المغرب من رتبة متأخرة في مؤشر السعادة العالمي لسنة 2021 إلى تبوء مركز الصدارة في لائحة أسعد شعوب الكرة الأرضية.
آخر تصنيف أممي حديث وضع المغرب في الرتبة 106 في العالم، خلف العديد من البلدان العربية والأجنبية، لكنه تحول في شهر رمضان تحديدا إلى الرتبة الأولى، محققا مفاجأة مدوية.
المفاجأة المدوية مردها إلى أن البلد تفوق في الترتيب على بلدان تنضح بالسعادة يمنة ويسرة، من قبيل فنلندا التي جاءت في الرتبة الثانية، ثم الدنمارك وسويسرا.. ولا عزاء لهولندا والنرويج والسويد.
ما وصل إلى “بالمقلوب” من معطيات تؤكد أن المغرب تفوق في المعايير المعتمدة التي جعلته أسعد بلد في البسيطة، وهي الناتج الداخلي الإجمالي، ومعدل عمر الفرد، والدعم الاجتماعي، ومنسوب الحرية.
وتضيف المعطيات الحصرية لـ”بالمقلوب” أن الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب تضاعف عدة مرات عما كان عليه قبل سنة فقط؛ أما متوسط العمر فارتفع بشكل لافت لأسباب صحية واجتماعية، كما أن الدعم الاجتماعي بات هو الشغل الشاغل للدولة، فضلا عن ازدهار الحرية في البلاد.
وعبرت “شبكة حلول التنمية المستدامة”، التابعة للأمم المتحدة، التي تُصدر مؤشر السعادة العالمي، عن تفاجئها بالقفزة النوعية التي لم يسبق لها مثيل لدولة كانت تقبع في مراتب متأخرة إلى الصدارة بجدارة واستحقاق.
الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يضاهيه “سميك” آخر في أي بلد مجاور أو في المنطقة..فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟.
البطالة تعرف أدنى مستوياتها، خاصة بطالة الشباب.. نادرا ما تجد شابا يتوسد الحائط في “الحومة” منتظرا عملا قد يأتي وقد لا يأتي..فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟.
المواطن المغربي تخطى عتبة الفقر بكثير، كما تناقصت جحافل المتسولين والمساكين والمحتاجين؛ بل صار شغل المواطن الشاغل البحث عن سبل الرفاهية في الحياة..فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟.
المواطن المغربي في الجبال والمناطق النائية ينعم ببحبوحة من العيش يحسده عليها المواطن الذي يقطن في فنلندا والسويد..فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟.
متوسط عمر الفرد المغربي تجاوز 77 عاما، وفق معطيات صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليصل إلى التسعين عاما دفعة واحدة، بفضل تحسن الخدمات الطبية والمستوى المعيشي..فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟.
لا طوابير منذ بداية شهر رمضان في المغرب أمام المؤسسات والإدارات..كل شيء بات رقميا، والحكومة الرقمية حققت معظم أهدافها.. فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟.
الحقوق متساوية بين الناس.. لا فضل بين فقير وغني، وبين حاكم أو محكوم، وبين وزير أو عامل نظافة أمام عدالة القانون..فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟.
مستوى التعليم تحسن في الفترة الأخيرة، وصارت المنظومة التربوية في المملكة تضاهي إن لم تكن تتفوق على مثيلاتها في ألمانيا والسويد..فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟.
أما الصحة فغادرت “قاعة الإنعاش” إلى غير رجعة، وتحولت المستشفيات إلى شبه منتجعات طبية، وصار المريض يلاقي أفضل العلاج مجانا دون مس بكرامته الإنسانية .. فلماذا لا يكون الشعب المغربي أسعد شعب في العالم؟..
هل تنتظرون إكمال “لائحة السعادة”؟..تمنيت ذلك..لكنني لست سعيدا أبدا!!!.
“بالمقلوب” .. شحال كتعجبني هاذ السلسلة مقالات! …
الكذب الحكومي والاعلامي فاق كل الحدود وجعل اهل العلم والمنطق ينخدعون، فعلا المغاربة اذكى شعوب العالم في الكذب والخديعة
هههههههههههه واش كضحكو علينا ولا باغينا نضحكو اصلا فاين هذا السعادة الشعب مقهور ربي لي علم به
حسبنا الله ونعم الوكيل
كتغطيو الشمس يالغربال وكلشي واضح
شعب حقوق مهضومة وتجي تقولي اسعد شعب
واش اسعد شعب والشباب كينتحرو في البحر
اسعد شعب وناس كتنتحر من شدة الديون
اسعد شعب و بندم في مستشفى كيشبر نوبة و يكلولك رزقك
من فضلكم ان تسحبو كلمة “بالمقلوب” لانني بكل صراح لا اركز في قراءة منشوراتكم وشكرا
بشاخ كون كان هادشي بصح ولكن…………………..
أحسن شعب في العالم هههههههههه
Comme dit la chansonnette ..misère et moin pénible au soleil hhhh
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد له من أن يستفيق
فلا الحق سيأتي بالخنوع ولا الخبز سيأتي بالتعياش
كل هذا راجع الى المواد الاساسية ,الدقيق الزيت السكر بدونهم لا سعادة.
كلمة” بالمقلوب” لها تأثير سلبي بشع لدى القارئ وهذا ما يحصل معي لا اتمم القراءة بسبب هته الكلمة المزعجة ! أو انا لدى مشكل !!!!؟ ههههه
نحن أحسن شعب فالعالم لانعتدي على بعضنا البعض، ولا نعطي الرشوة لكي نوظف أفراد عائلتنا، ولا نسرق مال اليتيم، ولا نأكل السحت ، ولنا الشجاعة لنقول كلمة الحق
ههههههههه شعب مغربي يعيش ياكل نعس هاد شي كعرف حتى ماكلا للقاها نفية مقادة مافيها سم سرطان عير تونس ولات معيشة انسان هيا كون سيارة فيلا يخت سافر خارج بلد مغتربة مساكن والله عايش قل من عيشة خيول في اسطل خليج هما كياكلو عسل حر فسدق لوز ماكلة خيول هيا رفاهية لسكان مغرب عاد اسطبل فبه مكيف رخام انضف من كهوف ساكنين فيها بتمان خيالي مغرب غالي معيشة دبانة في بطانة
علاش مثلا المغاربة او العرب لا يستطيعون نطق كلمة ( انا مخطئ. انا آسف. أعتذر. استسمح . انا السبب في ما حدث ) و اعتدنا دائما ان نلصق إخفاقاتنا للضمير الغائب (هو) . هرب عليا الطوبيس . غدرني النعاس . مكتابة ووووو
بهدف التسلط والتحكم وخوفا مم ردة فعل الشعب منذ بداية الستينيات من القرن الماضي وضع مخططات رهيبة عبر عدة مراحل لتدجين المجتمع وازالة كل تآزر او تضامن او تكافل وعمل المخطط على تقطيع أوصاله وبعث السلوك المادي والإناني والتهافت على الريع والربح السريع والحصول على الاموال دون عمل وهكذا وصل البلد الى نهاية القرن وهو يشتمل على مجتمع مقطع الأوصال غارق في التهافت على الماديات هجين يعيش على الميوعة ويبتعد كليا عن السلوك الحضاري وكل أسس بناء مجتمع متراص ملتزم خلوق مبدع كل هذه الاوصاف انهارت ونجح مهندسوا الدولة العميقة في خلق منتوج هجين منبطح مغلوب على أمره شقي يعيش في البؤس ليس له اية ردة فعل حيال اَي تعسف او تجاوزات من طرف سلطة التحكم يساق كما اريد له غارق في التفاهات والخزعبلات متناسيا حقوقه ومطالبه وهذا هو الهدف مجتمع من أشقى المجتمعات في العالم
نعم،لا صحة،لا تعليم،لا قضاء، لا عدالة اجتماعية، لا حقوق،لا حكومة،أفشل حكومة في التاريخ المغربي،وزير يتقاضى 90,000 ألف درهم،والبرلماني 40.000 ألف درهم،لصوص ومافيا بالقانون،وشعب فراشه الأرض وغطاؤه السماء،والأن كورونا والحجر الصحي،زائد الحكومة الفاشلة هي عبء على المغاربة،أما السعداء في المغرب مثل لقاح كورونا