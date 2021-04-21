"بالمقلوب" .. المغاربة يُقْلعون عن "الترمضينة" بفضل رمضان و"حَجر كورونا"

في كل شهر رمضان تطل علينا كلمة “الترمضينة” لتشنف أسماعنا، ويبرر بها بعضنا سلوكيات عنيفة في شوارعنا وحافلاتنا وأزقتنا وأحيائنا وفضاءاتنا العمومية.
ولا يعلم كثيرون أن مصطلح “الترمضينة” الذي نسجه اللسان والواقع المغربي ليس بعيدا كثيرا عن معاني اللغة العربية.
وإذا لم يكن هناك فعل “ترمضن” بالتحديد في لغة الضاد، لكن المعجم يشير إلى فعل رَمِض. ونقول رمِض الشخص أي إنه مشى على الرَّمضاء، وهي الحجارة المُحمَّاة. ونقول رمِض النَّهارُ، بمعنى اشتد حره، ورمض الصائم يعني أن جوفه حَر من شدة العطش.
المغاربة “حرفوا” معنى اللغة العربية بشأن رمض الصائم، فليس جوف “المترمضن” فيهم من يحر من فرط العطش، بل إن أوداجه تنتفخ، وعيناه تتجولان في جحريهما كفأر هارب من قط جانح، ولسانه يقطر شرا، لينعكس كل ذلك على حالته النفسية، فيصير قنبلة موقوتة ما إن يلمسها أحدهم تنفجر في وجهه.
حالة “الترمضينة” التي يتحدث عنها الجميع في المغرب منذ بداية الشهر الفضيل لم تعد كما كانت هذا العام، فقد انتهت واختفت في شوارع وأسواق البلاد إلى غير رجعة.
مراسلو “بالمقلوب” انتشروا في العديد من المدن والقرى ليرصدوا لنا حالات الترمضينة التي قد يصادفونها في شهر رمضان الجاري..للأسف، لم يسجلوا أي حالة من ترمضينة المغاربة..”رمضان بدون ترمضينة”.. لأول مرة يحصل هذا في المغرب.
خلاصة تقارير مراسلي “بالمقلوب” أن المغاربة اعترتهم حالة من الطمأنينة النفسية، ظهرت على وجوههم النيرة، وعلى خطاباتهم وتصرفاتهم في الطرقات والحافلات.
يقول باحثون سوسيولوجيون إن هذه الحالة الروحانية الراقية التي بات عليها العديد من المواطنين مردها إلى دافعين أساسيين، الأول شهر رمضان الذي رغم افتقاده هذا العام روحانيات صلاة التراويح إلا أنه ألهم الناس التحكم في أعصابهم والتريث والتؤدة، ما أكسبهم مناعة ذاتية ضد “الترمضينة”.
والدافع الثاني، وفق باحثين، هو “الحجر الليلي” الذي ساهم بشكل كبير في كبح جماح الأعصاب الهادرة والكلام الفاحش والتصرفات الغاضبة.
المغاربة في نهار رمضان يتعاركون مع “طرف د الخبز”، وفي ليلهم “يتكمشون” وراء التلفاز لمتابعة “بنات العساس”، أو لمعرفة جديد “سلمات أبو البنات”.
ومنهم من يلتحق بـ”وظيفته الليلية” في الإبحار في الشبكة العنكبوتية أو الهاتف، أو من يتطلع إلى رب السماء مصليا داعيا وذاكرا، فلا يكاد يصدر منهم شيء من “الترمضينة” المنبوذة.
ويترقب الكثيرون صلاح أحوال المغاربة شيئا فشيئا، فهاهم قد التزموا بالنظام، كما جاء في أول حلقة من “بالمقلوب”، والحفر تبلطت، والأسعار انخفضت، والآن الترمضينة انتهت.
وهكذا أعزائي .. الرجل الذي أجهز على زوجته في أيت ملول خلال الشهر الجاري لم يكن “مترمضنا”.
أما الفلاح الذي قتل شقيقته نواحي الصويرة بسبب خلاف حول الإرث فلم يكن أيضا “مترمضنا”.
والشقيقان بمدينة زايو، اللذان تورطا في قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول، لم يكونا “مترمضنين”…وهلم جرا..
كل شيء بالمقلوب ..”الله يحضر السلامة وصافي”..
لقد أكثرت الكلام عن الشعب. تكلم عن الدولة والسياسة.. المغرب يعود لتوقيت غرينتش.. المجلس العلمي يعلن السماح بصلاة التروايح.. الحكومة تقدم استقالتها لفشلها في الحد من الفقر..
الا يمكن أن يكون المعنى من الامازيغية ايرماضن… اي شعر بالضغط والانزعاج والقلق
لنكن واقعين وموضوعين المغرب ولله الحمد والشكر في تقدم مستمر تجهيز طرق عمران مدن قرى انم مايحز في النفس نماذج من لبشر مستواها لعقلي متدني لافرق بين الدي أصبح يمارس سياسه او لبطالي الكل عقليتهم فارغه وخير ذليل ماصبحن نقرأ ونسمع ونعيش نفاق كذب تلاعب بالمال العام زبونبه ولمحسوبيه ريع كذالك نماذج أخرى افخم سيارات أرقى لباس لايحترم قانون السير يرمي ازبال في طرقت غير مبالي ونماذج اخر الاي تكلم عليه كاتب رغم انه يحلم بمغرب متغير هد نماذج تتكلم بلغه الفقر مثل احتلال طرقات دراجات طربوتور بيع مخدرات يكن لعشوائي انتشار سعايا في مدارات أمام أعين دوريات التمن ومسولين هنا ناكد ان لمغرب رجع الي الخلف اكتر من 50ينه بسبب عقليه لفارغه التي فرختها عائلات غير صالحه تتحار في اجسادها تتحاجر بوطنها غير مبالغين بالأخلاق او بصواط قانونيه ونتيجه نعيشه في رمضان وغير رمضان انتشار إجرام لقتل لنتحار تصلكيط أطفال 8سنوات تطاول عل مقدسات وتوابت الوطن خونه نفصالايات اوباش كترت ولادات وطلق لزنقه عدد من أحيا شعبيه تفرخ لنا عناصر مريضه في سابق خرج. من تلك أحيا لق ديريه وسعبيه مدرا علما اساتذه اطبا انقلبت لعبه يفرخو صلاكيط
اللي صايم بالجميل ياكل..ماكاينش الي زيرو! اما رمضان فبرئ من كل ذلك..فهو شهر المغفرة ووالرحمة و رياضة النفس ووالتحكم في الشهوات..الله يهدي ما خلق
كاين حاجة خرا الناس تقفت شوية و تقدمت ولات كتعرف بلي كل وحح حر فراسو والصيام ماشي اجباري على النفس لي بغا يصوم يصوم ولي بغا يفطر يفطر الدين يسر ماشي عسر كما قال الرسول ص في حديثه من شاء صام و من شاء أفطر