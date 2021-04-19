"بالمقلوب": إنجاز غير مسبوق .. صفر حفرة في شوارع المغرب

“المغرب يتحرك”.. حقيقة قد تعيد إلى الأذهان شعار “التلفزة تتحرك”، الذي أشرف عليه المهندس الفرنسي أندري باكار في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، في محاولة لتطوير برامج التلفزيون المغربي، لكنها أعمق بكثير من تلك الشعارات التي أظهر الزمن بأنها كانت بريقا لامعا فقط.
في هذا السياق لا يمكن للمغاربة إلا أن يصفقوا لما وصلت إليه البلاد من إنجاز كبير وتاريخي يتمثل في اختفاء الحفر بشكل كامل من الشوارع والأحياء في الحواضر والبوادي.
و”بقدرة قادر” اختفت ملايين الحفر المبثوثة في الكثير من شوارع وطرقات المملكة، بفضل أوراش وعمليات الترميم التي انكبت عليها السلطات المعنية طيلة الأيام الفائتة، ليصبح رمضان الحالي شهرا كريما بدون حفر.
وهكذا تنفس المغاربة الذين يستعملون هذه الطرقات، راجلين وسائقين، الصعداء بعد أن ترممت الحفر، وتبلطت الشوارع التي تحولت إلى زرابي مستوية لا ترى فيها “عوجا ولا أمْتا”.
وكانت الحفر إلى وقت قريب تسبب للمغاربة، خاصة سائقي السيارات والدراجات والحافلات، في الكثير من المشاكل الخطيرة التي تصل إلى حد إزهاق الأرواح البريئة.
وكم حفرة يتمت امرأة، أو أثكلت أما، أو أعاقت شابا، أو أجهضت أحلاما جميلة، أو أنهت مستقبلا ورديا.. مجرد حفر عشوائية ومتناثرة هنا وهناك في شارع أو طريق، لكنها “كمائن قاتلة” في كثير من الأحيان.
يحق للحكومة أن تفتخر بإنجاز مهم وغير مسبوق مثل “القضاء على الحفر”، ذلك أنها بذلك أنقذت الكثير من الأرواح من الهلاك البين.
وإذا لم تقم الحكومة الحالية بأي عمل يحمده المغاربة عليها طيلة ولايتها، فيكفيها أنها أنهت مشكل الحفر هذه إلى غير رجعة.
ويفكر العديد من مستعملي الطرق والشوارع، بعد أن روأ رأي العين كيف اختفت الحفر من حياتهم، في أن يقبلوا على التصويت بكثافة لفائدة الحزب الذي يوجد على رأس الحكومة، لكونه ساهم في هذا العمل المشكور الذي سيسجل في صحيفته السياسية والانتخابية إلى الأبد.
بعد التحري والتثبت، يبدو أن قصة الحفر التي اختفت من الشوارع والطرقات تعود إلى بلاد السويد ومن على شاكلتها من الدول المتطورة التي تهتم بحياة مواطنيها، أما هنا فلدينا الاكتفاء الذاتي من الحفر تحت شعار “لكل مواطن حفرة”، ولا عزاء للحساد والحاقدين.
شعارات المنافقين. إنه تسويق الأحزاب المغربية. صفر حفرة. مدن بدون صفيح. تشغيل الشباب. محاربة الفساد.
مادا عن المرضى ونساء النوافس عند خروجهم من المستشفى بعد عملية جراحية عند ركوبهم طاكسي والطرق مليئة بالحفر. ماذنب المرضى و النوافس.
أعزائي اتوسل إليكم قراءة النص كاملا حتى نقطة النهاية قبل كتابة التعاليق (مضحكوش فينا العديان) هههه و رمضان كريم
لن أنسى تدخل مسؤول يمثل وزارة التجهيز والنقل في أحد الملتقيات المنظمة من طرف شركة معروفة عندما ربط انخفاظ معدل حوادث السير بكثرة الحفر في الطريق وان الطريق المعبدة تكثر فيها الحوادث وان هذا فيه خير للعباد والبلاد عندئد أحسست أننا نتقدم من الخلف.
الطريق الوطنية الرابطة بين تنغير و اغبل لازالت موفرة
ربما في السويد او الدنمارك. اما في المغرب العكس صحيح…اقطن بمدينة فاس كلها حفر و حدبات
اختفت الحفر في الحاضر وماذا عن الطرق التي كلها حفر في العالم القروي كله والطرق المتقطعة كلها أصبحت أطراف معبدة وأطراف غير معبدة.
وكله وفي رمشة, عين واستجابة سريعة كما هو الشان مع جميع مطالب السكان المغاربة ,☺☺☺
مدينتي الجميلة أصبحت كلها حفر… خريبگة العزيزة…………….
يالله ماتو ثلاثة الناس في المعازيز حشومة تبقاو تنافقو الناس راه شهر الغفران هدا
هذا يذكرني ببعض النكت التي نتجادبها في مجامعنا، ومن بينها أن الجماعة الحضرية لظوكيو قذ حفرت حفرة أمام سفارتنا هناك لأنهم(اليابان) يعتبرون الحفر من ثقافة المغاربة.
سلام،بين كل حفرة وحفرة حفرة
مع اقتراب الانتخابات وبنادم طالع ليه الدم ومرور عشرين سنة من السياسات الفاشلة التنمية البشرية راميد وعشرات المشاريع الوهمية تخرج آليات الجمعات المحلية وشركات وهمية تابعة للنواب والاعضاء المجالس فتصرف الميزانيات المكدسة لممارسة سياسة الترقيع من أجل اخفاء التبرقيع على الطراقات إلى مابعدا الاستحقاقات حسب قاموسهم أننا نعيش التفاهة والبؤس و لاشى سيتغير مع هدا المخنز
فما المعمول؟؟؟
كل نفس بما كسبت رهينة
من يحاسب من؟؟؟
هل الكل خائف من الجائحة؟؟؟
وهل يستطيع الشعب المغربي اﻷصيل أن يتكلم عن حقوقه؟؟؟
ﻻ والف ﻻ … ولكن الحمد لله …
أولي اﻷمر سيحاسبهم الله في الدنيا واﻵخرة.
فما علينا نحن المغلوبين على أمرهم إﻻ أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وﻻ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
فنكون قد غيرنا بقلوبنا.
والله إني لأشفق على رؤساء المجالس البلدية والقروية، وأعضاء هذه المجالس، أشفق عليهم من الدعوات واللعنات التي تنزل عليهم من المواطنين والمواطنات الذين يعانون أشد المعاناة من هذه الحفر التي تعد بالملايين على امتداد مدن المغرب.
مدينة الجديدة ونواحيها كسيدي بنور وسيدي اسماعيل حطمت الرقم القياسي في الحفر بل والإهمال التام. أتساءل أين هو المنتخب؟ ولماذا كل هذا الجشع وسرقة المال العام في غياب المراقبة والمحاسبة وبالأخص مجتمع مدني قوي
الحقيقة المرة هي أن تكتشف … أن الموضوع ليس بجديد ….. و أن الحفرة التي تود أن تنبه إليها في هذا المقال هي حفرة التصويت لهذا او ذاك …. و يبدوا أن مرحلة ال العكسي للحملات الانتخابية قد بدأت مبكرا عبر مثل هذه المقالات …. لكن المهم هو انه لو كانت الغاية هي الحفر على الشوارع فممكن التطرق لها بشكل أفضل …. لانه أمر جدي …. و ليس بالشكل الذي يوحي و كان مقال موجه و مقصود في تغليب طرف على طرف آخر. ..و ملف الطرقات هو معقد لانه يعرف تداخل مجموعة من الأطراف…الجماعة و الإقليم و الولاية ثم الحكومة بجميع مكوناتها الحزبية . .
اشكرك على هذه النافذة فعلا نفتخر (بالمقلوب) لما تحقق ويتحقق ببلادنا من تنمية والقضاء على بعض المشاكل التي ظلت الى حين تؤرق بالنا .
النافذة الجديد تجعلني اضحك قليلا فشكرا للكاتب
العقبا لعدنا يالمسؤولين اللصوص
علاش زعما دائما كترمم فقط ازقة المدن مرات عديدة من دون البوادي لي عمرهم حلمو بفقط طريق فيها غير الفرشي واش كاينين غير المدن هما لي محسوبين على المغرب وناس البوادي دورهم يدفعوا غير الضرائب فينكم يا ممثلين الجماعات القروية وخصوصا جماعة مزراوة وغيرها بتاونات مزالين عايشين في العهد الحجري ما بينهم وبين التنمية غير الخير والاحسان مشكورة هسبريس علي النشر
لن يغر شيأ من عدد الاموات نريد 0 رشوة لكن من المستحيل !!! الرشوة عامل مهم في ثقافتنا اكبر مافيا في هذا البلد مافيا القضاة
من موءشرات النمو والتقدم، يجب ايضا ان تكلم على مدى قيمة موءشر الطرقات وجودت الازقة في بلادنا ، بحيت هاد الموئشر يبن عمليا مدى جدية العمل والتطور والاهتمام بجودة الطرق وسلامة السائقين والراجلين معا. سياراتنا لم تعد سيارة بل حصان يجب ان نقفز بها فوق كل حفرة هدا ادا رأينها عن بعد خاصة بالليل . و كذالك مشكل عثرات السرعة التي في كتير من الطرق لا تحترم معايير تقنية تكاد تكسر مكانيك السيارة . فلا يمكن ان تضمن السلامة، لان السلامة مرتبطة بميكانيك السيارة التي هي ايضا مرتبطة بجودة الطرق: قد تفقد مصباح السيارة ادا مررت بحفرة لم تراها بالليل والمطر وتفقد الإنارة وتفقد معها السلامة .
بالمقلوب المنتخب الوطني يحرز كاس العالم ههههه
هههههه معرفناش واش نبكو ولا نضحكو
صدمت الفقرة الأخيرة دهشتي و أطفأت شميعة أملي..و قطعت علي رحلتي الافتراضية الى ااسويد لتعيدني الى موروككو..
مقالاتكم سياسية واديوليوجية بامتياز.
فعلا، فعلا، فعلا كم حفرة يتمت امرأة، أو أثكلت أما، أو أعاقت شابا، أو أجهضت أحلاما جميلة، أو أنهت مستقبلا ورديا بسبب غياب المهنية وكثرة الرشاوي
أرامل وأيتام أبرياء من مستعملي الطريق أمام زوجات وأولاد محضوضين بأزواج وآباء مرتشين متهاونين !
التشخيص الدقيق، كل حالة على حدة، سيعري على حقائق صادمة جدا جدا جدا
لا عليك فنحن في شهر ابريل ، وشهر ابريل مناسبة لممارسة هواية الكذب