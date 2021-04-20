"بالمقلوب" .. توبة جماعية لبطلات "روتيني اليومي" وقانون صارم مرتقب

حقق الرافضون لانتشار فيديوهات “روتيني اليومي” ذات الإيحاءات الجنسية انتصارا كبيرا، بعد أن تضافر عاملان رئيسيان في وضع نقطة النهاية لهذه “الظاهرة المسيئة” التي أسالت مدادا كثيرا في المغرب.

بخصوص العامل الأول، تقول مصادر حصرية لـ”بالمقلوب” إن هناك توجها نحو توبة جماعية لصاحبات قنوات “روتيني اليومي”، إذ اتفق أغلبهن على ترك تصوير “ممتلكاتهن” في شهر رمضان المعظم، لما لهذه المناسبة من حمولة دينية سامقة عند المغاربة والمسلمين.

المصادر تضيف أن بطلات “روتيني اليومي” اجتمعن افتراضيا قبل أيام من الشهر الفضيل، وقررن “توبة جماعية” مما كُن يقدمنه من مشاهد استعراضية، بهدف الحصول على أكبر نسبة من المشاهدات على “يوتوب”.

وفي وقت لا يُعرف إن كانت هذه التوبة الجماعية من تصوير مشاهد روتيني اليومي ستنحصر فقط في شهر رمضان الجاري، فإن مصادر مقربة من صاحبات القنوات المذكورة تفيد بأن التوبة عامة وليست خاصة برمضان، إذ من المتوقع أن يقلعن عن عرض “ثلاجاتهن” حتى بعد رمضان.

الأخبار الواردة إلى “بالمقلوب” تورد أيضا أن بطلات “روتيني اليومي” قررن ـ خلال اجتماعهن التاريخي ـ أن يتركن الظهور بالملابس الضيقة والشفافة التي تكشف أكثر مما تستر، وأن يبتعدن عن “الحركات والإيحاءات الساخنة”، وأن يرتدين “أزياء محترمة” تناسب الشهر الكريم على الأقل.

وأما بخصوص المحتوى فقد تفرقت آراء صاحبات هذه القنوات بشأن عرض البدائل، فمنهن من سيتحولن إلى الطبخ، وأخريات إلى عروض “الموضة النظيفة”، بينما سيتحول بعضهن 360 درجة كاملة بإلقاء مواعظ ودروس دينية.

ورغم علمهن أن هذا التحول في محتوى ما يقدمنه لن يكسبهن ملايين المشاهدات وآلاف الدراهم، لكن الرغبة في “التوبة” والإقلاع عن تقديم محتويات رديئة بإقرار أغلب المغاربة جعلهن يصممن على هذا التحدي الجديد.

وتشكك مصادر أخرى خاصة لـ”بالمقلوب” في نوايا ودوافع صاحبات قنوات “الروتيني” و”شوفوني كندير الشقا في البيت”، باعتبار أن هذا التوجه نحو ما تمت تسميتها “التوبة الجماعية” ليس إلا ذرا للرماد في العيون، بالنظر إلى قرب صدور قانون يجرم تصوير كل المشاهد ذات الإيحاءات المرفوضة من طرف مجتمع محافظ مثل المغرب؛ وهذا هو العامل الثاني الذي ينهي “مرحلة الروتينيات”.

وتردف الأخبار المشككة بأن صاحبات “روتيني اليومي” استبقن القرار المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة بإعلان “التوبة”، خاصة أن القانون الجديد يعتبر محتويات “روتيني اليومي” بمثابة جرائم جنسية يعاقب عليها الناشرون والمروجون والمصورون بالسجن والغرامات المالية..الخ

القانون الجديد المرتقب شدد على أن هذه “المحتويات البذيئة” لا تليق بالمرأة المغربية الحرة والأبية التي لا تختزل كينونتها فقط في “مؤخرتها”، بل تسمو إلى أن تكون عضوا فاعلا وإيجابيا داخل المجتمع.

أما من يعتبر هذه الظاهرة ردة فعل طبيعية للفقر المستفحل، وأن “الجوع أقسى من العفة”، فأغلب المغاربة يردون عليه بأن “الحرة تجوع ولا تأكل من ثديها”.

بـ”المقلوب” يقول، في الأخير، إن من يساهم في صعود “روتيني اليومي” إلى صدارة “الترند المغربي”، وتحقيق ما حظي به من شهرة ومشاهدات كاسحة، إنما هو إرادتنا نحن، من خلال بحثنا عن مثل هذه المحتويات التي لا تزيد الناس إلا “كبتا” وإسفافا.

الإقلاع عن زيارة هذه المحتويات الرديئة هو بيد المشاهد المغربي أساسا، فلو اتفق المغاربة على الرقي بأذواقهم والسمو بقيمهم لما تساقط الملايين منهم، مثل الذباب المضروب بـ”فليطوكس” فوق الأجساد المنهكة لبطلات “روتيني”…

وإلى توبة جماعية “في الأحلام” أنتم أقرب.