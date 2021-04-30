بالمقلوب .. مغربيات يخرجن إلى الشوارع بالملحفة والحايك واللثام التقليدي

بعد نشر صفحة “بالمقلوب” يوم أمس قصة الحنين إلى أيام “الزمن الجميل”، من طقوس وعادات وبرامج تلفزية ومقررات تعليمية، قررت العديد من المغربيات “التطبيق العملي” لهذا الحنين والشغف بما هو تراثي أصيل، من خلال غزو الشوارع (نهارا حتى لا يخرقن الطوارئ الصحية) بأزياء تعود إلى تلك الفترة من الزمن.
وبعيدا عن “ملابس الموضة” التي تصف وتشف وتكشف أكثر مما تستر من ملابس فتيات ونساء هذا الجيل، اتفقت مجموعات عديدة من المغربيات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الحديثة، على ترجمة العودة إلى “الأصل والحشمة والوقار”، وفق تعبيرهن، بإحياء ذكرى هذه الأزياء المغربية التقليدية.
وترفض مغربيات “تمييع” أنوثتهن وجمالهن بارتداء الملابس المتداولة بوفرة في محلات التبضع ومتاجر التسوق الكبرى، والتي ــ بحسبهن ــ تعرض أزياء لا تحمل من الهوية والقيم المغربية الأصيلة شيئا، بقدر ما تتبع “الموضة الغربية” في آخر صيحاتها التسويقية.
ومن المرتقب خلال ما تبقى من الشهر الكريم، وحتى خلال يوم عيد الفطر السعيد، أن تظهر في الشوارع المغربية فتيات ونساء بأزياء مغربية تحيل إلى التراث الأصيل، مع حرية أن تلبس كل سيدة الأزياء التقليدية حسب انتمائها وأصلها الجغرافي، صحراوية أو شمالية أو أمازيغية كانت…الخ
مصادر “بالمقلوب” تقول إن “المبادرات المحتشمة” التي سبق أن ظهرت في مدن مغربية قليلة، من قبيل “مسيرة الحايك” بمدينة وجدة قبل شهور عديدة، سوف تتوحد حتى تكون شاملة وعامة في أكثر من منطقة بالبلاد، كما أنها ستستمر أياما ممتدة، لتساهم في إعادة الاعتبار للزي المغربي التقليدي الأصيل.
وهكذا، ستتزين الشوارع المغربية، إلى جانب “اللباس الأوروبي” المتداول، بأزياء مغربية تراثية أصيلة تتوزع بين “الحايك” الذي عُرفت به نساء وجدة والصويرة والشمال أيضا، و”الملحفة” لساكنات منطقة الصحراء المغربية العزيزة، وأيضا اللباس الأمازيغي النسائي بإكسسواراته وحِلِيه الجميلة.
ومثل لوحة تشكيلية جميلة، ستجاور ذات “الملحفة الصحراوية” صاحبة “الحايك” ومرتدية “صاية نتو مغارين” الأمازيغية، في انسجام بديع ينم عن الذوق المغربي الرفيع في الأزياء، بمنأى عن “البهرجة والضوضاء البصرية” التي أحدثتها الملابس الضيقة والشفافة في كل شارع وزقاق وحافلة ومقهى.
وبهذا “التطبيق العملي” للحنين إلى أيام الزمن الجميل، تكون المغربيات اللائي قبلن الانخراط في هذه المبادرة غير المسبوقة، قد ساهمن في إعادة الاعتبار للزي النسائي المغربي التراثي الأصيل، دون مجافاة للمسة “العصرنة” التي يمكن أن تزيد اللباس التقليدي جمالية ورونقا.
وتبعا للمعطيات ذاتها التي حصلت عليها صفحة “بالمقلوب”، فإن الاختلاف الوحيد بين متصدرات هذه المبادرة تمثل في مسألة وضع “اللثام” الذي كانت ترتديه الأمهات المغربيات في زمن ولى، لكن فكرة كون “كمامة كورونا” تلعب دور “اللثام التقليدي” كانت كافية لحسم الاختلاف.
غريب.. الحديث عن الأمازيغيات وكأنهن شريحة مختلفة ولسن شماليات وصحراويات إلخ في نفس الوقت.
ما كاين غير الكاسيات العاريات ،المائلات المميلات. الضالات المضلات …
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال.
والرجال مصلعين دايرين الرزة ولابسين سروال قندريسي بلا سليب وفوقية وجلابة وسلهام وبلغة والموسطاش واللحية وشاد لجام حماره بالشواري ماشي بحال ذكور العصر معرين ريوسهم ولابيسن شورط تيبين فخادهم وساقهم أوسراول مزيرة تبرز مؤخراتهم وهكذا سيعود الرجل المغربي إلى أصالته وعراقته ويستر جسده كأجداده
العودة للاصل اصل، نتمنى أن تستمر طول السنة، والله قلوبنا تتألم عندما نرى رجالا ونساء يرتدون ازياء لا علاقة لها بديننا، ثقافتنا، قيمنا،… أصبح الجميع كالمتشردين ولا حول ولا قوة الا بالله
المظاهر خداعة ، يقول الفرنسيون : l’habit ne fait pas le moine .
و علاج العيالات دياولنا ماتايلبسوش الجلالب و الزيف ؟
بالله عليكم لا لندتكحيلها و تسويدها
كل ما يفعلونه ليس له أساس في الدين الإسلامي،الله أمر بستر الجسد دون اليدين و الوجه.
ياسلام توحشنا نشفو المرواني بالنقاب والملحقة والحشمة. بدل ملابس العري والعارضة بالشارع العام وقلة الحياء وإخراج العينين ومحاولته تقليد نساء الغرب الدي تفتك به الخيانة والديوتية وأبناء الزنى ماكلين لقد خرج على النساء هي قناة الواد الصرف الصحي تاع 2mوجمعيات المسوات والمنصافة تاع هدوم البارات الي باغيات خرجو على المرأة المسلمة
اللهم انك تحب العفو فاعفوا عنا
نحن نحتاج إلى تغيير الصورة الذاتية للناس عبر برامج مكثفة من طرف السوسيولوجيين والإجتماعيين قبل فوات الأوان، نريد تصحيح بعض الاعتقادات الخاطئة وتغيير النظر للأشياء
هاد الحقبة لكتذكر هي حقبة لزمن رجعي لي كان الرجل هو ولي الامر ديالها. في حين ان المرأة اليوم اصبحت جزء من المجتمع ماشي ربة بيت كيصرف عليها راجلها. رمايمكنش سياسية او محامية او استادة متبينش وجهها، ماشي بحلوكا كيتواصلو لبشر مع بعضياتهم، والمرأة ممديوراش باش تواصل غير مع راجلها ملي يجي لدار فليل!!
و الله حتى كايجيو باسلين، حيت ديك الشي خاصو ماليه، و كايجي على الحيا و الحشمة، ماشي على التصنطيح و الشطيح و الغنى فالشارع، و تخراج العينين، و تخرج شوية د الشعار من فوق اللثام، و التحنقيز و الطيران، خاصهوم ملي يلبسو الحايك ولا الجلالة و اللثام، يحتارموه ، و يقدروه، و يتبتو شوية.
قليل من النساء و الفتيات يرتدين الجلابة في هدا العصر . اصبح Jeans الضيق لتعريض المؤخرة والأرداف موضة. Provocation للتغرير بالرجال…..اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض.تقبل الله صيامكم.
أفضل حلقة على الإطلاق.وضعت الأصبع على موضوع غاية في الأهمية.وهو موضوع الحجاب والستر والميوعة وإبراز المفاتن.النساء والفتيات توحشوا وتجبروا ولم يعودوا يفرقوا بين أيام عادية أو مفترجة كرمضان الأبرك.الناس صايمة وهوما كيستفزوا مشاعر الصائمين بشكل متوحش.برافووو.
هذا ما نتمناه لنساء بلدنا ارتداء ملابس الحشمة التي تستر مفاتنهن لرد أعين المتحرشين عنها بدلا من اللباس الغربي الذي يبين كل جسد المرأة كأنها عارية ونرجوا الله تعالى أمور العباد رجالا ونساء.
لماذا العودة الى الزمن الجميل نحن مسلمون لانغير ديننا لا لتبرج