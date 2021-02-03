بانون: طموح الأهلي كبير في "مونديال الأندية"

أوضح بدر بانون، مدافع الأهلي المصري لكرة القدم، أن جميع زملائه في الفريق تحدوهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل القطري، الخميس المقبل، في افتتاح مشوار الفريق ضمن نهائيات كأس العالم للأندية في قطر، ومواصلة الطريق حتى أبعد نقطة في المسابقة، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون صعبة، لكن الأهلي لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز.

وقال بانون في تصريح للموقع الرسمي للنادي القاهري: “الطاقم التقني يتحدث معنا بشكل مستمر عن أهمية مباراة الدحيل و‏ضرورة تحقيق الفوز من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية. لدينا دوافع ‏كبيرة جدا من أجل الظهور بشكل يتناسب مع طموحات جماهيرنا ‏في كل مكان”.‏

وأضاف اللاعب: “لا حديث بالنسبة لنا يعلو على مباراة الدحيل، ولا نفكر في شيء غيرها. نتحدث ‏كثيرًا عن المباراة والمنافس ونشاهد مبارياته بشكل يومي من أجل دراسة نقاط القوة ‏والضعف في صفوفه استعدادًا للمواجهة”.‏

كما أشار بانون إلى أنه فخور باللعب في صفوف الأهلي الذي يمتلك شعبية كبيرة، ‏وهو ما يدفع اللاعبين إلى “القتال” داخل الملعب لتحقيق الانتصارات والبطولات.

واختتم المدافع السابق للرجاء تصريحاته قائلًا: “شعرت بفخر كبير جدا عند استقبال جماهير الأهلي لنا ‏في الدوحة؛ كانت مشاهد مؤثرة للغاية ومنحتنا مزيدًا من الدوافع لتحقيق الفوز في مواجهة ‏يوم الخميس المقبل أمام الدحيل”.‏