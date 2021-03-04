بانون ينال إشادة مدير التعاقدات بالأهلي المصري

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن المدافع المغربي بدر بانون رفض عرضا كبيرا من أحد الأندية الخليجية خلال “المركاتو” الصيفي الماضي، مفضلا الانضمام إلى الفريق “القاهري” من أجل اللعب على التتويج بالألقاب.

وقال أمير أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج عبر قناة الأهلي: “بانون توصل بعرض كبير قبل أن نحسم التعاقد معه، غير أنه اختار أن ينضم إلى فريقنا من أجل اللعب على التتويج بالألقاب”.

وأضاف أن “مدافع الرجاء السابق تحذوه رغبة قوية في تدوين اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الأهلي، وقد استطاع أن يُقدم أوراق اعتماده بقوة، وهو اليوم من بين أهم ركائز الفريق”.

وانتقل بانون إلى الأهلي خلال “المركاتو” الأخير بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم، حيث استطاع ضمان رسميته داخل تشكيلة الفريق بسرعة كبيرة، وبات من أبرز المحترفين في الدوري المصري، كما سجل مشاركته رسميا رفقة الفريق “القاهري” خلال نهائيات كأس العالم للأندية الأخيرة التي احتل خلالها رفاقه المركز الثالث.

يُشار إلى أن حظوظ بانون قوية للتواجد ضمن التشكيلة التي سيُعلن عنها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، خلال الأيام القليلة المقبلة، للدفاع عن قميص “الأسود” في المباراتين المقبلتين من تصفيات “الكان”.