بايدن يبعد المغربي السلاوي عن تطوير لقاح كورونا

قدم منصف السلاوي استقالته من رئاسة فريق البيت الأبيض لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن، وفق ما أوردته وكالات أنباء دولية.

وأوردت المصادر ذاتها أن العالم المغربي سيبقى في منصبه لنحو 30 يوما خلال الفترة الانتقالية، وسيتم تقليص دوره بشكل كبير بعد أداء بايدن اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا الأسبوع القادم.

منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية “وارب سبيد” لتوزيع اللقاحات، لم يعلق على الموضوع علما أنه قد أكد، سابقا، تنحيه من منصبه فور التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا.