بايدن يبعد المغربي السلاوي عن تطوير لقاح كورونا

بايدن يبعد المغربي السلاوي عن تطوير لقاح كورونا
صورة: أرشيف
الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:20

قدم منصف السلاوي استقالته من رئاسة فريق البيت الأبيض لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن، وفق ما أوردته وكالات أنباء دولية.

وأوردت المصادر ذاتها أن العالم المغربي سيبقى في منصبه لنحو 30 يوما خلال الفترة الانتقالية، وسيتم تقليص دوره بشكل كبير بعد أداء بايدن اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا الأسبوع القادم.

منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية “وارب سبيد” لتوزيع اللقاحات، لم يعلق على الموضوع علما أنه قد أكد، سابقا، تنحيه من منصبه فور التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا.

استقالة اللقاح المضاد لفيروس كورونا جو بايدن منصف السلاوي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

34
  • سكفاندري
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:25

    واش سي بوريطة مزال ماسيفطش برقية تهنئة الى الرئيس الديموقراطي بايدن و لنائبته كمالا هاريس.

    -75
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد المغربي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:26

    شيء طبيعي لأنه جزء من فريق ترامب.

    78
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachida
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:27

    السلام عليكم.إلى اللذين يكرهون ترامب ويقولون عنه أنه يكره المسلمين ويضطهدهم ويمجدون بايدن وفرحين بفوزه في الانتخابات ضدا في ترامب.هاهي اولى بشائر بايدن ديالكم بدأت تظهر وهو لم للتو بدأ الحكم والقادم أسوأ ضد المسلمين في بلاده

    30
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد أكادير
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:28

    ماشي مشكل نفتخر به،المهم وصل للقاح.

    84
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:28

    نظرا لشدة العداء بين ترامب وبايدن من جهة وبين ترامب ورئيسة مجلس النواب من جهة ثانية . فإن كل شخص مقرب أو اتفاق او صديق أو عدو في فترة ترامب سيعاد فيه النظر في العهد الجديد..

    40
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كريم مبشور
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:30

    المهم أنه طور اللقاح و هذا كان دوره

    72
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امازيغ سوسي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:31

    خبر. ستخصص له قنوات التفاهة الجزاءرية وقت كبير جدا ولقاءات وبرامج ومناقشات مستفيضة وتحاليل . وهو خبر جد عادي . الرءيس الجديد يرى ان هناك شخصا يستطيع ان يقوم بتلك المهمة احسن من الشخص المستقيل .

    53
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • red1
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:32

    السلام عليكم .ها هوما الانتقادات من بعض الاشخاص غيبداو دابا

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:32

    ما هو السبب لإبعاده سلاوي من منصبه هل هي عنصرية إتجاه العرب أم أنه فشل في تدبير لقاح.
    بايدن هو جورج بوش أب لا فرق بينهما

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Usa
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:33

    C’est très normal, chaque nouvel administration nomme des nouveaux gens dans toutes les position clés sous tutelle de la Maison Blanche

    28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صباح الخير
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:34

    هاذي البداية أمازال مازال هذه أول إشارة من الرئيس المنتخب الجديد جمعوا راسكم من الأحلام

    -74
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • meryammar
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:35

    الله يحفظ و صافي الله يدير شي تويل ديال الخير مع هاد بايدن

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مول الزربية
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:37

    سلات ساعته، اتمنى من الحكومة “الموقرة” تستافد من التجربة ديالو و تعيط عليه لتطوير المختبرات الطبية دياولنا

    51
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:39

    ويل لمن اشارت اليه اصابع بعض المغاربة …

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عباس عبد الله
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:43

    هذه البداية وما زال ما زال ، انها تصفية إرث ترمب ……العاقبة للتغريدة

    -58
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أبو خلود
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:44

    غير الله يحفظ من هاد الرئيس الجديد.

    -13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمر107
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:51

    حسب معلومات مؤكدة. أوردتها شبكة س ن ن فإن بايدن عازم أكثر من غيره من الرؤساء السابقين لامريكا بأن يقوم بإلغاء. و التخلي عن كل الأمور المخالفة للقانون الدولي التي قام بها ترومب وتغيير. كل الأشخاص الذين لهم مناصب حساسة في ادارته بما في ذلك سحب الاعتراف بألقدس كعاصمة اسرائيل والصحراء المغربية كما يجب إيجاد حلول دائمة تجنبا للحروب

    -65
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Khadija USA
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:53

    هذا لا ينقص من قيمته… عادي جدا، لان ترامب من وظفه و بايدن سوف يعين موظفيه بعيدا على الحكومة السابقة

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد لعيوني
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:53

    تبا للديمقراطية الغربية .وتيا لمن يطبل لها.
    الكل كان يحترم ترامب والكل كان يفتخر بمن تؤخد له صورة معه او مع مساعديه. وما ان اعلن على خسارته حتى انفض عنه الكل.
    الكل اصبح ينظر اليه كناكرة .فمقربوه ابتعدوا عنه وحتى الدول الاوروبية ابت ان تستقبل وزير خارجيته لمادا؟
    هل العرف الديبلوماسي يقول هدا .الى حد الان لازال وزيرا للخارجية وبالتالي فهي اهانة لامريكا قبل ان تكون لترامب وبومبيو.
    والان نسمع عن ازاحة السلاوي.وووة
    نعم هي ادارة جديدة من حقها ان تغير من تشاء ولكن بهده السرعة امر غريب
    فالسلاوي حين سهر على اللقاح كان لامريكا كلها ولبس لترامب.
    واهم من يظن ان للسياسة مبادئء.

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المشكاك
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:53

    هادي غير البداية دبا يتبعها الغاء قرار ترامب الاعتراف بالصحراء المغربية والتخلي عن اعتماد قنصلية في الداخلة جوبايدن غادي يعدل جميع القرارات لي دارها ترامب خصوصا بعد الاحدات الاخيرة والفوضى لي داروها انصار ترامب ويلا ربطناها بسوء تدبير جائحة كورونا والعنصرية ديال ترامب خصوصا ضد السود والمهاجرين الى غيرها من المشاكل لي جعلت العديد من الهيئات الحقوقية الامريكية طلب عزل ترامب بأعتباره انسان مجنون ومريض نفسيا ولهاد الاسباب كلها جعلت الكل في امريكا يطالب بالطعن في جميع قرارات ترامب مند توليه زمام الأمور في البيت الابيض

    -43
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:53

    بايدن من الديموقراطيبن يعني من حزب الاسود العبد اوباما الدين يكنون العداء للمغرب

    -22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • aziz22
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:54

    الصحيح راه قدم استقالته بطلب من طرامب وليس طرده

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • marjane
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:55

    السلاوي لم يفي بوعده امام الشعب الامريكي كان قد قال ان الحياة ستعود على حالها في يناير 2021 لاكن لاشيء في ارض الواقع .عادي ان تم استبعاده هم لايمجدون علماء غيرهم كما نفعل نحن اتجاههم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • moulay Bouselham
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:01

    خاص البلاد تحتاضنو وترفع قيمتو حيت راه فخر للمغاربا والعرب والمسلمين.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samir
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:12

    استقال أو تمت إقالته فكلا الخطوتين عادية جدا في أمريكا من الإدارة الفيدرالية الى أصغر محطة بنزين الغير عادي هو ان تخصص دولة 10 فعقل قنواتها لتاويلات خزعبلية لا توجد إلا لدى شعب هجين و غير ذي أصل.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • bouthirit
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:21

    ما يبدوا لي ان كورونا ولقاخه مهم لدرجة لا تتصور والا فلمادا العجلة في تغيير السلاوي . وعليه فإننا نستنتج أن فريق بايدن يتداخل ويتفاهم مع بلكيت ، عكس ما حدت مع ترامب . وعليه فإن ما يحدت خطير وما يدبر في هدا اللقاح خطير ولأن ترامب أراد أن يبعد العالم هدا اللقاح وبطش الرأسمالية المتوحشة اختار المغربي السلاوي . والآن من يدافعون عن بيدن والراسمالية المتوحشة ،عليهم أن يدفعوا تمن مساندتهم له . وعليهم أن يدفعوا ليشتروا حرياتهم من جديد وعليهم ان يصيروا تحت امراءة بلكيت. ومخطط sécurité globale.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سول لمريض م تسولش طبيب
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:22

    جرا عليه ماشي حين مسلم ول حيت عربي. جرا عليه حيت كان مع ترامب.
    التاريخ علمنا ان اكثر الحروب تأتي مع حزب الديمقراطبين. كمثل كلينتن و أوباما. حرب ضد العراق افغنستان ومن المنتظر شن حرب ضد إيران مع الرءيس بايدن

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي وأفتخر
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:26

    التحرك المغربي نحو أمريكا لن يتراجع و المطلوب من الدبلوماسية المغربية أن تربط الاتصالات بعدة جهات في البيت الأبيض و امريكا و الكونغرس و وزارتا الخارجية والدفاع.
    و يجب كذلك تحريك ورقة إعادة العلاقات مع إسرائيل و التوجه نحو اليهود المغاربة في إسرائيل و خارجها للضغط من آجل ان تستمر إدارة بايدن في دعم المملكة التي هي عماد السلم في شمال أفريقيا و المتوسط. هنا اقترح على الجهات العليا في البلاد دام لها النصر أن يعقد مؤتمر لليهود المغاربة في إسرائيل والعالم لبجتمعو ا في الرباط او مراكش في إطار مؤتمر يخرج بتوصيات و استراتيجية لدعم المملكة المغربية الشريفة. يجب كذلك الان على المغرب ان يقترب اكثر من دول الخليج. هاته الأوراق اساسية دول الخليج اسراءيل والمغرب و هذا هو مفتاح الإدارة الأمريكية كيفما كانت. بايدن لن يكون طفلا سياسيا والا فإنه سيؤدي الثمن غاليا.
    المغرب رقم صعب و جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله يقود البلاد بكل حكمة و هدوء وبعد نظر.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي غيور
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:26

    انا لي بغيت نعرف هو علاش كثرتو ونفختو بزاااف فهاد السلاوي. وا السيد كاع ماحاس بالمغرب واش كاين ولا ماكاين. اصلا هوا كاع ماكيدكر المغرب فالخطابات ديالو. عزيز علينا التملق. تماما بحال الكوميدي المزعوم كاد المالح. فاش كان فياماتو كيهضر على المغرب فقط عند الاستهزاء والسخرية من تخلفنا. حتى مات ليه الحوت عاد ولا كيوري الباسبور المغربي ديالو. مع الفرنسيين عاقو بيه واش غير بلاجيا اي سرقة الاخرين. علاش حنا كنكبرو غير بلي كيصغر بينا ويحتاقرنا؟؟؟؟؟

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهاشمي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:33

    نظرا لكفاءة الرجل العلمية، حبذا لو يرجع إلى وطنه المغرب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachida
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:34

    السلام عليكم.إلى سعيد أكادير تقول أن السلاوي وصل للقاح.لا ياخي ليس هو من وصل للقاح بل علماء اخرين هم من وصلوا للقاح قبل حتى أن يوظفه ترامب في هذا المنصب وكل دوره كان فقط تطوير للقاح بمساعدة من فريق علماء آخرين وليس وحده من قام بذلك حتى وعده اللذي أعطاه للعالم بأن الحياة الطبيعية ستعود في شهر يناير لم يصدق وها أنت ترى لا شيء ثم في رؤيته ووعوده للعالم ومازل يناير كما باقي الشهور المنصرمة ولم يتغير فيه شيء بل بالعكس دخل فيروس جديد ينافس الفيروس القديم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الله
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:35

    هذه خطوة أولى لبايدن وستليها خطوات أخرى ونخشى أن يسحب اعتراف ترامب بمغربية الصحراء. الله احفظ وصافي ولكن إلى سحب الاعتراف خص الغرب أكون شجاع ولغي التطبيع مباشرة وسد مع مركان فخطرة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • oujdii
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:36

    من الخير، لماذا لا نستفيد مته عوض استيراد المدربين بمبالغ خيالية نرحب به علاه وزير الصحة الحالي الفاشل أحسن منه

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • FENANE
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:37

    ما العيب اذا اقيل من منصبه لقد قالها وأكد عليها وشدد عليها عندما قال ان مسؤوليتي هي ايجاد لقاح فعال ضد كوفيد19 بعيدا عن المزايدات السياسية ،امربكا سواء حكموها الديمقراطيين او الجمهوريين تبقى ديمقراطية وعظمى اما نحن كلما درس الإنسان كثيرا وكسب العلم والمعرفة فالعصا على ظهره ،وهذا العالم الكبير التي تفتخر به امريكا و زملاءه لا يستطيع ان يندمج في هذا البلد رغم أصوله منه لسياسة الكيل بمكيالين.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الفنان "تيو تيو" يكشف الجديد
الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:58

الفنان "تيو تيو" يكشف الجديد

صوت وصورة
تعويضات عن انهيار البنايات
الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:59

تعويضات عن انهيار البنايات

صوت وصورة
حوار مع السفير الألماني
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:40 5

حوار مع السفير الألماني

صوت وصورة
اتفاقية وزارة التضامن والعمران
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 20:22 6

اتفاقية وزارة التضامن والعمران

صوت وصورة
"ليديك" وفيضانات البيضاء
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:08 26

"ليديك" وفيضانات البيضاء

صوت وصورة
استثمارات يابانية في السيارات
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 14:59 13

استثمارات يابانية في السيارات