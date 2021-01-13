بايدن يبعد المغربي السلاوي عن تطوير لقاح كورونا

قدم منصف السلاوي استقالته من رئاسة فريق البيت الأبيض لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن، وفق ما أوردته وكالات أنباء دولية.
وأوردت المصادر ذاتها أن العالم المغربي سيبقى في منصبه لنحو 30 يوما خلال الفترة الانتقالية، وسيتم تقليص دوره بشكل كبير بعد أداء بايدن اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا الأسبوع القادم.
منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية “وارب سبيد” لتوزيع اللقاحات، لم يعلق على الموضوع علما أنه قد أكد، سابقا، تنحيه من منصبه فور التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا.
واش سي بوريطة مزال ماسيفطش برقية تهنئة الى الرئيس الديموقراطي بايدن و لنائبته كمالا هاريس.
شيء طبيعي لأنه جزء من فريق ترامب.
السلام عليكم.إلى اللذين يكرهون ترامب ويقولون عنه أنه يكره المسلمين ويضطهدهم ويمجدون بايدن وفرحين بفوزه في الانتخابات ضدا في ترامب.هاهي اولى بشائر بايدن ديالكم بدأت تظهر وهو لم للتو بدأ الحكم والقادم أسوأ ضد المسلمين في بلاده
ماشي مشكل نفتخر به،المهم وصل للقاح.
نظرا لشدة العداء بين ترامب وبايدن من جهة وبين ترامب ورئيسة مجلس النواب من جهة ثانية . فإن كل شخص مقرب أو اتفاق او صديق أو عدو في فترة ترامب سيعاد فيه النظر في العهد الجديد..
المهم أنه طور اللقاح و هذا كان دوره
خبر. ستخصص له قنوات التفاهة الجزاءرية وقت كبير جدا ولقاءات وبرامج ومناقشات مستفيضة وتحاليل . وهو خبر جد عادي . الرءيس الجديد يرى ان هناك شخصا يستطيع ان يقوم بتلك المهمة احسن من الشخص المستقيل .
السلام عليكم .ها هوما الانتقادات من بعض الاشخاص غيبداو دابا
ما هو السبب لإبعاده سلاوي من منصبه هل هي عنصرية إتجاه العرب أم أنه فشل في تدبير لقاح.
بايدن هو جورج بوش أب لا فرق بينهما
C’est très normal, chaque nouvel administration nomme des nouveaux gens dans toutes les position clés sous tutelle de la Maison Blanche
هاذي البداية أمازال مازال هذه أول إشارة من الرئيس المنتخب الجديد جمعوا راسكم من الأحلام
الله يحفظ و صافي الله يدير شي تويل ديال الخير مع هاد بايدن
سلات ساعته، اتمنى من الحكومة “الموقرة” تستافد من التجربة ديالو و تعيط عليه لتطوير المختبرات الطبية دياولنا
ويل لمن اشارت اليه اصابع بعض المغاربة …
هذه البداية وما زال ما زال ، انها تصفية إرث ترمب ……العاقبة للتغريدة
غير الله يحفظ من هاد الرئيس الجديد.
حسب معلومات مؤكدة. أوردتها شبكة س ن ن فإن بايدن عازم أكثر من غيره من الرؤساء السابقين لامريكا بأن يقوم بإلغاء. و التخلي عن كل الأمور المخالفة للقانون الدولي التي قام بها ترومب وتغيير. كل الأشخاص الذين لهم مناصب حساسة في ادارته بما في ذلك سحب الاعتراف بألقدس كعاصمة اسرائيل والصحراء المغربية كما يجب إيجاد حلول دائمة تجنبا للحروب
هذا لا ينقص من قيمته… عادي جدا، لان ترامب من وظفه و بايدن سوف يعين موظفيه بعيدا على الحكومة السابقة
تبا للديمقراطية الغربية .وتيا لمن يطبل لها.
الكل كان يحترم ترامب والكل كان يفتخر بمن تؤخد له صورة معه او مع مساعديه. وما ان اعلن على خسارته حتى انفض عنه الكل.
الكل اصبح ينظر اليه كناكرة .فمقربوه ابتعدوا عنه وحتى الدول الاوروبية ابت ان تستقبل وزير خارجيته لمادا؟
هل العرف الديبلوماسي يقول هدا .الى حد الان لازال وزيرا للخارجية وبالتالي فهي اهانة لامريكا قبل ان تكون لترامب وبومبيو.
والان نسمع عن ازاحة السلاوي.وووة
نعم هي ادارة جديدة من حقها ان تغير من تشاء ولكن بهده السرعة امر غريب
فالسلاوي حين سهر على اللقاح كان لامريكا كلها ولبس لترامب.
واهم من يظن ان للسياسة مبادئء.
هادي غير البداية دبا يتبعها الغاء قرار ترامب الاعتراف بالصحراء المغربية والتخلي عن اعتماد قنصلية في الداخلة جوبايدن غادي يعدل جميع القرارات لي دارها ترامب خصوصا بعد الاحدات الاخيرة والفوضى لي داروها انصار ترامب ويلا ربطناها بسوء تدبير جائحة كورونا والعنصرية ديال ترامب خصوصا ضد السود والمهاجرين الى غيرها من المشاكل لي جعلت العديد من الهيئات الحقوقية الامريكية طلب عزل ترامب بأعتباره انسان مجنون ومريض نفسيا ولهاد الاسباب كلها جعلت الكل في امريكا يطالب بالطعن في جميع قرارات ترامب مند توليه زمام الأمور في البيت الابيض
بايدن من الديموقراطيبن يعني من حزب الاسود العبد اوباما الدين يكنون العداء للمغرب
الصحيح راه قدم استقالته بطلب من طرامب وليس طرده
السلاوي لم يفي بوعده امام الشعب الامريكي كان قد قال ان الحياة ستعود على حالها في يناير 2021 لاكن لاشيء في ارض الواقع .عادي ان تم استبعاده هم لايمجدون علماء غيرهم كما نفعل نحن اتجاههم
خاص البلاد تحتاضنو وترفع قيمتو حيت راه فخر للمغاربا والعرب والمسلمين.
استقال أو تمت إقالته فكلا الخطوتين عادية جدا في أمريكا من الإدارة الفيدرالية الى أصغر محطة بنزين الغير عادي هو ان تخصص دولة 10 فعقل قنواتها لتاويلات خزعبلية لا توجد إلا لدى شعب هجين و غير ذي أصل.
ما يبدوا لي ان كورونا ولقاخه مهم لدرجة لا تتصور والا فلمادا العجلة في تغيير السلاوي . وعليه فإننا نستنتج أن فريق بايدن يتداخل ويتفاهم مع بلكيت ، عكس ما حدت مع ترامب . وعليه فإن ما يحدت خطير وما يدبر في هدا اللقاح خطير ولأن ترامب أراد أن يبعد العالم هدا اللقاح وبطش الرأسمالية المتوحشة اختار المغربي السلاوي . والآن من يدافعون عن بيدن والراسمالية المتوحشة ،عليهم أن يدفعوا تمن مساندتهم له . وعليهم أن يدفعوا ليشتروا حرياتهم من جديد وعليهم ان يصيروا تحت امراءة بلكيت. ومخطط sécurité globale.
جرا عليه ماشي حين مسلم ول حيت عربي. جرا عليه حيت كان مع ترامب.
التاريخ علمنا ان اكثر الحروب تأتي مع حزب الديمقراطبين. كمثل كلينتن و أوباما. حرب ضد العراق افغنستان ومن المنتظر شن حرب ضد إيران مع الرءيس بايدن
التحرك المغربي نحو أمريكا لن يتراجع و المطلوب من الدبلوماسية المغربية أن تربط الاتصالات بعدة جهات في البيت الأبيض و امريكا و الكونغرس و وزارتا الخارجية والدفاع.
و يجب كذلك تحريك ورقة إعادة العلاقات مع إسرائيل و التوجه نحو اليهود المغاربة في إسرائيل و خارجها للضغط من آجل ان تستمر إدارة بايدن في دعم المملكة التي هي عماد السلم في شمال أفريقيا و المتوسط. هنا اقترح على الجهات العليا في البلاد دام لها النصر أن يعقد مؤتمر لليهود المغاربة في إسرائيل والعالم لبجتمعو ا في الرباط او مراكش في إطار مؤتمر يخرج بتوصيات و استراتيجية لدعم المملكة المغربية الشريفة. يجب كذلك الان على المغرب ان يقترب اكثر من دول الخليج. هاته الأوراق اساسية دول الخليج اسراءيل والمغرب و هذا هو مفتاح الإدارة الأمريكية كيفما كانت. بايدن لن يكون طفلا سياسيا والا فإنه سيؤدي الثمن غاليا.
المغرب رقم صعب و جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله يقود البلاد بكل حكمة و هدوء وبعد نظر.
انا لي بغيت نعرف هو علاش كثرتو ونفختو بزاااف فهاد السلاوي. وا السيد كاع ماحاس بالمغرب واش كاين ولا ماكاين. اصلا هوا كاع ماكيدكر المغرب فالخطابات ديالو. عزيز علينا التملق. تماما بحال الكوميدي المزعوم كاد المالح. فاش كان فياماتو كيهضر على المغرب فقط عند الاستهزاء والسخرية من تخلفنا. حتى مات ليه الحوت عاد ولا كيوري الباسبور المغربي ديالو. مع الفرنسيين عاقو بيه واش غير بلاجيا اي سرقة الاخرين. علاش حنا كنكبرو غير بلي كيصغر بينا ويحتاقرنا؟؟؟؟؟
نظرا لكفاءة الرجل العلمية، حبذا لو يرجع إلى وطنه المغرب.
السلام عليكم.إلى سعيد أكادير تقول أن السلاوي وصل للقاح.لا ياخي ليس هو من وصل للقاح بل علماء اخرين هم من وصلوا للقاح قبل حتى أن يوظفه ترامب في هذا المنصب وكل دوره كان فقط تطوير للقاح بمساعدة من فريق علماء آخرين وليس وحده من قام بذلك حتى وعده اللذي أعطاه للعالم بأن الحياة الطبيعية ستعود في شهر يناير لم يصدق وها أنت ترى لا شيء ثم في رؤيته ووعوده للعالم ومازل يناير كما باقي الشهور المنصرمة ولم يتغير فيه شيء بل بالعكس دخل فيروس جديد ينافس الفيروس القديم
هذه خطوة أولى لبايدن وستليها خطوات أخرى ونخشى أن يسحب اعتراف ترامب بمغربية الصحراء. الله احفظ وصافي ولكن إلى سحب الاعتراف خص الغرب أكون شجاع ولغي التطبيع مباشرة وسد مع مركان فخطرة.
من الخير، لماذا لا نستفيد مته عوض استيراد المدربين بمبالغ خيالية نرحب به علاه وزير الصحة الحالي الفاشل أحسن منه
ما العيب اذا اقيل من منصبه لقد قالها وأكد عليها وشدد عليها عندما قال ان مسؤوليتي هي ايجاد لقاح فعال ضد كوفيد19 بعيدا عن المزايدات السياسية ،امربكا سواء حكموها الديمقراطيين او الجمهوريين تبقى ديمقراطية وعظمى اما نحن كلما درس الإنسان كثيرا وكسب العلم والمعرفة فالعصا على ظهره ،وهذا العالم الكبير التي تفتخر به امريكا و زملاءه لا يستطيع ان يندمج في هذا البلد رغم أصوله منه لسياسة الكيل بمكيالين.