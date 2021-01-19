بايدن قبل "أربعاء القسم"

فيما تتأهب واشنطن للتحول إلى ثكنة عسكرية قبل حفل تنصيب الرئيس الجديد، وضع رسام هندي لمساته الأخيرة لانتقال سلمي للسلطة على طريقته الخاصة.

مع كل مناسبة هندية أو عالمية، يحرص الرسام جاغوت سينغ روبال على استخدام ريشته وألوانه الزاهية في رسم صورة سلام تجوب العالم كله من جدران الهند.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الرسام الهندي وضع لمساته الأخيرة، الثلاثاء، على لوحة تصور الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (يمين) ونائبته كامالا هاريس (يسار) في أمريتسار.

وأمريتسار هي واحدة من أهم مدن البنجاب، تقع في شمال غرب الهند وتعد المركز الروحي للديانة السيخية والمقر الإداري للمدينة، وفيها يقع معبد هارمندير، أو ما يعرف بـ”المعبد الذهبي”، المركز الروحي والثقافي للديانة السيخية.

وينصّب الديمقراطي جو بايدن، الأربعاء، في عاصمة أمريكية تظهر وجها غير مألوف مع تحويلها إلى حصن منيع وانتشار العسكريين في كل الشوارع ونشر أسلاك شائكة وسياج عال بعد الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير الجاري.