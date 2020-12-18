بايدن يمنح امرأة من السكان الأصليين حقيبة الداخلية

كشف جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، عن أعضاء الفريق البيئي الذي سيشتغل إلى جانبه في الإدارة الرئاسية من أجل تدبير الشأن العام بالولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب كلا من ديب هالاند، النائبة المتحدّرة من السكّان الأصليين للبلاد، لتسليمها حقيبة الداخلية، الوزارة الكبيرة المسؤولة خصوصا عن الموارد الطبيعية، وجينيفر غرانهولم، الحاكمة السابقة لميشيغن، وزيرة للطاقة.

كما اختار بايدن الأسود مايكل ريغان، الذي يرأس إدارة البيئة في ولاية كارولاينا الشمالية منذ العام 2017 والذي كان مسؤولا لفترة طويلة عن قضايا تتعلّق بنوعية الهواء في وكالة حماية البيئة في عهدي بيل كلينتون وجورج بوش الابن، على رأس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة.

ومن شأن هذه التعيينات أن ترسّخ التنوّع، الذي يريد الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة إضفاءه على إدارته المقبلة.

وقال بايدن، في بيان، إن “هذا الفريق الرائع والمختبر والرائد سيكون جاهزا في اليوم الأول لمواجهة التهديد الوجودي الذي يمثله تغير المناخ، من خلال استجابة وطنية موحدة”.

وتنحدر هالاند المتحدّرة من قبيلة “لاغونا بويبلو” التي تقع في ولاية نيو مكسيكو، ستتولّى وزارة تدير خصوصا الموارد الطبيعية الهائلة للأراضي الفيدرالية؛ مثل المتنزّهات الوطنية والمحميّات الهندية.

وإذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستصبح هالاند (60 عاما) أول امرأة من الهنود الأمريكيين الأصليين تتولّى منصبا رفيعا في الإدارة الرئاسية.