الرئيس بايدن يسهل تجنيس ملايين المهاجرين بأمريكا

قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته، اليوم الثلاثاء، بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية إن “هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة، التي سيوقعها بايدن”.

كما اعتبروا أن هذه الخطوة يريد من خلال الرئيس الأمريكي الجديد التأكيد عن رغبته في “مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترامب”.