بايرن ميونيخ الألماني يرغب في التعاقد مع حكيمي

أوضح أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أن بايرن ميونيخ الألماني مهتم بشكل كبير بالتعاقد مع موكله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أن “الأسد الأطلسي” يُعتبر أفضل لاعب في مركزه على المستوى العالمي.

وقال كامانو في تصريح نقله موقع “سيمبري إنتر”: “لم أتفاجأ باهتمام بايرن ميونيخ بحكيمي، باعتبار أن البافاري واحد من أكبر الأندية العالمية ومن الطبيعي أن يسعى للتعاقد مع أبرز اللاعبين على مستوى العالم، وأشرف يبقى الأفضل في مركزه”.

وأكد وكيل أعمال حكيمي أن الأخير يبقى من أفضل اللاعبين الواعدين في العالم. كما ساهم صاحب الـ22 سنة بشكل كبير في تتويج “النيراتزوري” بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد عشر سنوات من الغياب عن “البوديوم” محليا وأوروبيا.

وكان أليخاندرو كامانو قد اشتغل على صفقة انتقال حكيمي إلى الإنتر بقيمة مالية بلغت 40 مليون يورو، قادما إليه من ريال مدريد، علما أنه لعب قبل ذلك لبروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة وقدم رفقته أفضل العروض.

وكانت وسائل إعلام أوروبية قد أشارت إلى أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا يتطلع إلى الظفر بتوقيع الدولي المغربي، بإيعاز من مدربه القادم جوليان ناغلسمان، الذي يعمل على إعادة هيكلة الفريق في مراكز عدة تأهباً للموسم المقبل.

يُشار إلى أن “الأسد الأطلسي” أشرف حكيمي قد رفع رصيده من الألقاب إلى ستة، بعدما تُوج من قبل بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني مع ريال مدريد، إضافة إلى لقب كأس السوبر الألماني مع بوروسيا دورتموند، و”الكالتشيو” بقميص إنتر.