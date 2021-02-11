بايرن يفوز بكأس العالم للأندية ويتوج بالسداسية

توج فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على تيجريس أونال المكسيكي اليوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.