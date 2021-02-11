بايرن يفوز بكأس العالم للأندية ويتوج بالسداسية

توج فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على تيجريس أونال المكسيكي اليوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
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مافيش مبروك للنادى الأهلى المصرى بالبرونزية ولا ادخلتم السياسة بالرياضة مش دا كلامكم ههههههه
انقلع يا طارق ! نحن لا ندخل السياسة في الرياضة و الدليل اننا نرحب بجميع الفرق حتى التي تنتمي إلى الدول المعادية لنا . المغرب كبير برجالاته و توجهاته .على أي مبروك للاهلي .
عندي وجهة نظر بشأن الثلاثية ومايتبعها من بطولات، الثلاثية بالدوريات 3 الكبرى لا تُقارَن مع الدوريات المتوسطة..
بايرن ميونخ او PSG أبطال دورياتهم قبل أن يبدأ الموسم .. والطريق ممهد لهم بكل موسم ..، من الظلم مقارنة ثلاثية اليونايتد او البرسا او الانتر بـثلاثية اندية من دوريات متوسطة
مبروك لاهلي جابت كاس العالم لو لا بانون لكانت خسرت المباراة الرجاء ثاني ومطلبناش منكم كلمة مبروك لاننا كنا نطمع في الاول و انتم كتسناو مبروك على المرتبة الثالثة و باز
ماكاين لا اهلي ولا حمص الرجاء هي الفريق العربي الوحيد التي لعبت النهائي واحرجت رولاندنيو وفريقة بتلاتية والرجاء العالمي تلعب الكرة ولا تستلم الى الوراء كما فعل فريق الاهلي
سحقا للسياسة التى تفرق بين الشعوب جاء اليوم ونرى الشعوب تتناحر والله ليحزننى مانقرؤه عن الحروب الكلامية التى لا تنتهى عن أتفه الأسباب على العموم نتمنى للفرق الرياضية المغربية بالتوفيق
انت كلامك غير منطقي يا استاد طارق ما اخذتم كاس السبير ولاتدخل الرياضية في السياسة ولول اخذتم الكاس هدا يهمكم ويهم نديكم هل انتم باركتم للوداد او الرجاء او النهضة البركانية ومرت تانية لا تتدخل الرياضة مع السياسة الصمة احسن ليك يا طارق المحترم انت خلقت فتنة ابتعد عن هدا الكلام الذي لايغني من جوع واطلب المعذرة من اخوانك وكن واقعيا مع نفسك