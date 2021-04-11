بث إذاعتَي "فاس وطنجة" يمتد إلى 24 ساعة

أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنها ستعطي، في فاتح رمضان المقبل، انطلاقة البث المتواصل 24 ساعة للإذاعتين الجهويتين “طنجة” و”فاس”، تجسيدا للتوجيهات الاستراتيجية لفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المتعلقة بمواصلة تطوير أداء خدمات الشركة الوطنية بوصفها الفاعل المرجعي العمومي الوطني في المجال، وسعيا إلى مواصلة تجسيد الأهداف العامة للخدمة العمومية الإعلامية، وبلورة عرض عمومي متنوع يتميز ببرمجة تتسم بالُقرب ومتجذرة محليا، مع توخي التجديد والإبداع والحرص على تحسين جودة المضامين.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه بفضل هذا القرار، المنسجم أيضا مع الالتزامات القانونية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حول بث الإذاعات الجهوية برامجها يوميا على مدار 24 ساعة في اليوم، “تفتح الشركة الوطنية لهاتين الإذاعتين التاريخيتين أفقا جديدا في مجال المساهمة الفضلى في الاستجابة لحاجيات المواطن المغربي في ميادين الإخبار والثقافة والتربية والترفيه؛ ودعم وتعزيز الجهوية والتنوع المجالي وسياسة القرب والتنمية الاقتصادية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر والنزيه والتنمية البشرية المستدامة والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية الوطنية”.

وبغية ضمان الانطلاقة الناجحة لهذا التمديد في مدة بث هاتين الإذاعتين الجهويتين، حرصت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يضيف البلاغ، على إعداد شبكتين جديدتين للبرامج بخصائص عامة تستحضر خصوصية شهر رمضان المبارك وأجواءه، ويمثل فيها الإنتاج السمعي البصري الجهوي النسبة الأهم، وتتسم بالتنوع والاعتماد على برامج القرب والمواضيع التي تخص ساكنة المنطقة الجهوية والمحلية، أخذا بعين الاعتبار التنوع الفئوي والثقافي واللغوي ونمط العيش لهذه الساكنة، بهدف الاستجابة لحاجيات الإخبار والتثقيف والتربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور المحلي والجهوي، خصوصا الشباب والنساء.

وفي هذا الصدد، وتحت وسم “إذاعة طنجة صوت كل الناس”، ستخصص هذه الإذاعة الجهوية، ابتداء من فاتح رمضان المقبل، 21 ساعة في اليوم من برمجتها للبث الجهوي، ابتداء من الساعة الثالثة صباحا إلى حدود منتصف الليل، وثلاث ساعات من البث الوطني، من منتصف الليل إلى حدود الثالثة صباحا، ما عدا يوم الأحد، حيث ستبث إذاعة طنجة على أمواجها المحلية على مدار اليوم، وذلك كله من خلال باقة من 30 برنامجا، تسعى من خلالها الإذاعة إلى إرضاء أذواق المستمعين، وتأمين حاجياتهم الإعلامية على المستويات الإخبارية والروحية والتحسيسية والثقافية والترفيهية والرياضية.

وفيما يخص إذاعة فاس الجهوية، التي يتزامن تمديد بثها إلى 24 ساعة متواصلة مع الذكرى الستين لإنشائها، فقد أعدت، “وفاء لرصيدها وانسجاما مع هذا التحول الجديد في مسارها، اثنين وثلاثين (32) برنامجا، تتوزع إلى عشرين (20) برنامجا في المجال الثقافي والترفيهي، واثني عشر (12) برنامجا في المجال الاجتماعي الخدماتي، بالإضافة إلى أربع (04) نشرات إخبارية وبرنامج إخباري”، يضيف البلاغ.

ولتزامن هذا الانتقال في بث الإذاعتين إلى البث المسترسل 24 ساعة مع شهر رمضان، فإن شبكتي برامجهما ستنسجم مع الأجواء الروحانية للشهر الفضيل، بإبراز الخصوصيات المتميزة لهذا الشهر، ورصد طقوسه وعاداته بعدد من الحواضر والقرى بالجهتين (طنجة وفاس)، علاوة على برامج تواصلية مباشرة تعزز الأمن الروحي وفق مبادئ نموذج الإسلام الوسطي المعتدل الذي ينهجه المغرب، فيما تتنوع فقرات الترفيه والمؤانسة بين عدد من البرامج التفاعلية التثقيفية، وكذا فقرات فنية متميزة مختارة من مهرجانات السماع والمديح والموسيقى العالمية العريقة والثقافة الصوفية، بالإضافة إلى أدعية وابتهالات لأشهر المنشدين.

وأكدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أن تمديد البث على مدار الساعة يندرج ضمن عملية تحول المحطات الجهوية للإذاعة إلى إذاعات جهوية قائمة بذاتها تبث كل واحدة على موجة خاصة بها. وقد سبق أن عرفت سبع إذاعات جهوية عملية تمديد البث الاإذاعي الجهوي على مدار الساعة. ويتعلق الأمر بإذاعات الدار البيضاء ومراكش وأكادير والداخلة والعيون ومكناس ووجدة.