بجعة توقف 23 قطارا ورجال الإطفاء يتدخلون

أجبرت الشرطة ورجال الإطفاء، في ألمانيا، على التدخل لتحريك بجعة حزينة كانت تسد خطا سككيا عالي السرعة.

ووفق صحيفة “ذا كارديان”، فقد تم تصوير البجعة وهي تسد الخط بالقرب من مدينة فولداتال. كما لقيت الثانية مصرعها، وهو الوضع الذي تسبب في تأخر 23 قطارا على الأقل بحوالي 50 دقيقة.

وبعد وقوع الحادث، استقرت البجعة الثانية، التي طارت واصطدمت بالخط العلوي، فوق القضبان، إذ منعت القطارات من المرور من كاسل إلى غوتنغن.

تجدر الإشارة إلى أن رجال الإطفاء أحضروا معدات متخصصة لإزالة البجعة الميتة من الخط السككي، ونقل البجعة الأخرى إلى نهر فولدا حيث تم إطلاقها.