ثلث التلاميذ المغاربة لم يتابعوا الدراسة عن بعد

أفاد بحث حديث للمندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بأن 22,3 بالمائة من أبناء الأسر المتكونة من الإناث فقط لم يستطيعوا كليا أو جزئيا متابعة دروسهم عن بعد، الخاصة بالمستوى الابتدائي، مقابل 22.1 بالنسبة لمستوى الإعدادي خلال فترة الحجر الصحي.

البحث أورد أنه بالنسبة للأسر ذات الأطفال الذكور فقط، بلغت النسبة 21,1 بالمائة (ابتدائي)، و16 بالمائة (إعدادي)، مع الإشارة إلى أنه داخل الأسر التي تضم أطفالا من الذكور والإناث معا، فإن نسبة عدم المتابعة (18,8 بالمائة في الابتدائي، و13,2 بالمائة في الإعدادي) تصبح أضعف مقارنة بالحالة التي لا تضم فيها الأسرة إلا فتيات.

ويرجع أرباب الأسر الصعوبات التي يواجهها أبناؤهم في الاستفادة من الدروس عن بعد إلى غياب المعدات (الحواسيب، الربط بالأنترنت، وغيرها). كما أن ارتفاع نسبة انتشار الأمية بالمغرب بين النساء يعد سببا إضافيا للصعوبات المرتبطة بمتابعة الأطفال ومساعدتهم على مراجعة دروسهم.

أما عند تصنيف الأسر وفقا لمستوى تعليم رب الأسرة، ذكر البحث أن التفاوتات تتفاقم؛ ففي فئة الأسر التي لا يتوفر جميع أفرادها على مستوى تعليمي، تقل فرص الولوج إلى خدمات الصحة الإنجابية لأفراد الأسر التي تعولها امرأة (49 بالمائة) مقارنة بتلك التي يعولها رجال (65 بالمائة).

وأشار التقرير إلى أن نقص الموارد المالية يعد أهم أسباب الحرمان من الولوج إلى الرعاية الصحية خلال الأزمة الصحية.

ووفقا لنتائج المرحلة الثانية من البحث، فإن أكثر من ثلث الأشخاص الذين عبروا عن حاجتهم للعلاج لم يتمكنوا من الولوج إلى الخدمات الصحية، أي 35,9 بالمائة، مع وجود اختلافات حسب النوع الاجتماعي أو مكان الإقامة.

على صعيد آخر، أظهرت المعطيات أن 34,5 بالمائة من النساء و38,2 بالمائة من الرجال صرحوا بعدم ولوجهم إلى الرعاية الصحية بسبب الأزمة الصحية.

وذكر البحث أن 18,7 في المائة من السكان عانوا من اكتظاظ مساكنهم أثناء فترة الحجر الصحي.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن 21 في المائة من النساء مقابل 16,4 في المائة من الرجال عبرن عن معاناتهن في كثير من الأحيان من الاكتظاظ داخل المسكن أثناء فترة الحجر الصحي.

وأفادت الوثيقة بأن العيش في وسط حضري يزيد ليس فقط من احتمال التصريح بالمعاناة من التداعيات النفسية، بل وكذلك من احتمال مواجهة نزاعات بسبب الاكتظاظ، الشيء الذي ينطبق على حالة الأسر التي يفوق فيها عدد الأشخاص في غرفة واحدة ثلاثة.