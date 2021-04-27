بحث قضائي يطال "هجرة جماعية" في الفنيدق

قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم عملية جماعية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية انطلاقا من ساحل مدينة الفنيدق.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك بعدما وصلوا عن طريق المنفذ البحري لمدينة سبتة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بهؤلاء المرشحين للهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.
الامر بحاجة لحلول اقتصادية واجتماعية.
البحث القضائي لن يحل المشكلة
il faut mettre les grands dirigeants marocains au tribunal pour l appauvrissement des gens pour qui se jettent à la mer
أحد المترشحين وهو يقوم بجولة إنتخابية صادف رجل عجوز، قبله على رأسه واحتضنه وأعطى له “200 درهم” وهمس له قائلا أصواتكم معي ان شاء الله يا حاج أنت وعائلتك.
الرجل العجوز قال له يا بني أنا لست بحاجة للنقود أنا أريد “حمار” يساعدني في المعيشة.. المرشح المحترم ذهب لسوق الدواب ليشتري له حمار لكن لم يجده ب “200 درهم” فعاد إلى الرجل المسن وقال له لم أعثر على حمار بهذا السعر..
العجوز إبتسم مرددا لم تتمكن من شراء حمار بهذا المبلغ وأتيت تشتريني به أنا وعائلتي..
وهذه رسالة لكل من يبيع صوته ماتبيعش راسك و دير العز لنفسك..
ليس البحث القضاءي بل البحث عن العيش الكريم هو الذي تبحث عنه مدينة الفنيدق وما جاورها وهي ليست في حاجة الى سجال سياسي عقيم وفارغ …..ساكنة ومواطنو هذه المنطقة تطالب فقط ببديل اقتصادي بعد اقفال معبر سبتة والذي اعقبه وضع اقتصادي متدهور…..
والله انكم لا تستحيون وتزيدون الطين بلة إن من غامروا بأرواحهم في البحر أناس جوعى غامروا من أجل لقمة العيش بعد ان أغلقت الدولة الباب الذي كانوا منه يسترزقون ثم تريدون متابعتهم ومحاكمتهم أبهذا الاسلوب ستحكمون وتتحكمون في هذا البلد ؟؟؟؟؟
حرچو من المغرب للمغرب هههههههه
للأسف عندما تضيقون على الشباب وتحرموهم من الحياة أجد من المشروع أن يقومو بكل مايلزم ليبحثوا عنها في أي مكان
ديرو لناس فين تخدم،شوهتونا مع العالم.
ما يخليوك تعيش ما يخليوك تموت ههههههه اوا بحثو
لماذا لا يكون هذا البحث بالمعكوس. من تسبب في هذه الهجرة الجماعية نحو سبتة؟؟
لمادا نغطي الشمس بالغربال؟ القصة واضحة مجموعة من الشباب ( مقودة عليهم حازقين صفر درهم ) أرادوا أن يعيشوا حياة أفضل ومن حقهم.
افبلاصة ما نشوفو الحل و تعرفوا الدافع وراء هذه المغامرة . شادينهم و فاتحين بحث
40 عام ونتوما تدخلو الفلوس حرام بالتهريب وبسبابو تغلقو معامل كتيرة وتشردات أسر وكترات البطالة والفقر والآن ملي بغات الدولة تنقذ البلاد وتدير مصانع خرجتو بلا حيا بلا حشمة تحتجو،واش الأسر لي تشردات بسبب تهريبكم احتجات شي نهار؟نتمنى الحكومة تزير الهروي راه ولف الخروج على القانون
شوفو اصل من جاي ، علاش وصلو حتى لهد الدرجة وغامرو بحياتهم وما تبقاوش تلصقو في شبكة ولاماشي شبكة
لاحول و لا قوة و مازال غادي تخليوهم فالحراسة النظرية ؟!
بدل أن ينظر إلى أوضاعهم الاجتماعية الصعبة، يتم فتح تحقيق قضائي معهم، لماذا لا تحاول الجهات المعنية فهم معاناة الناس والإعذار إليهم وفتح آفاق للعمل والشغل، بدل الترهيب والاعتقال ؟
الله يكون معاهم. لوكان لقاو ميديرو هنا لوكان بقاو ولكن ماكاين مايدار. الناس لي عندهم ماكيفكروش فالناس لي ماعندهمش. اللهم يمشيو لبلاد الحق والقانون. الله يفرجها على كل واحد
واش من بحث .الناس كتغامر بحياتها حيت مالقاتش الخير في المسؤولين .وأصلًا فاش الدولة ماقداش ليهم تخلي عباد الله تدبر على راسها أرض الله واسعة
القبضة الامنية وحدها لا تكفي , لماذا تتم معالجة اغلب القضايا الوطنية بشكل امني مع المشكل واضح وبارز , وهو مشكل اجتماعي واقتصادي بالاساس , فامام انسداد الافق امام الشباب ليس امامهم الا قوارب الموت , فيفضلون الموت على حياة الذل والفقر المدقع, وفروا للناس فرص العمل وساووا بين الناس في الحقوق والواجبات وانشروا العدل والمساواة , فلا يعقل ان تستأثر 1% من الشعب على ثروات البلاد وتبقى 99% من المغاربة تحت عتبة الفقر , يجب توفير اصلاح حقيقي لمشكلة الشباب, وايجاد حلول فعلية لا ورقية من اجل تحسين عيش المواطن ,
لا داعي لهذا البحث القضائي. الناس وصلات لها اللعظم، باغا تعيش أو تعيش ولادها. عل داكشي كتجرب أي حاجة. زعما دابا هادشي خاصو بحث. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. علاش سادين سبتة و مليلية إل ماعندكومش البديل، علاش؟؟؟
بلا ما يحتاجوا البحث الفقر والتهميش وقلة ما يدار هي اللي خلاتهم بغامروا بحياتهم باش ينقدوا أنفسهم من الضياع في بلد دائم البحث عن الاسباب ولكن لا يقدم الحلول
فتح تحقيق مع لبحر هو لجعلهم يحركوا وثم كنوا تحشموا ناس هربه قلاة ميدار ناس باغى تخدم تحتاج إلى العيش الكريم اللهم ان هدا لمنكر
الانتحار في البحر عوض النضال والمطالبة بالحقوق من اكبر سمات الشعوب المتخلفة الاوروبي فاش كيضيع ليه حقو كيناضل بشتى طرق سلمية او غير سلمية ومضاهرات البدل الصفراء بفرنسا أكبر مثال
وتى اشمن مروج للهجرة السرية الناس كانوا عايشين ملوك اوصبحو ملقاو مايكلو انتوما كتسولو على الأسباب