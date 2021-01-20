بحث يكتشف إمكانية علاج العمى بزرع خلايا شبكية 

أعطى بحث الأمل في كيفية علاج العمى، بعدما نجح باحثون في زرع خلايا شبكية في عيون قردة.

ووفق ما نشر بالموقع العلمي “ساينس فوكس”، فإنه يتأثر أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بفقدان البصر، بسبب تنكس طبقة من الخلايا في العين تسمى ظهارة الشبكية الصباغية.

وأخذت مجموعة دولية من العلماء خلايا جذعية من أعين متبرعين بالغين وحولوها إلى خلايا شبكية، ثم قاموا بزرعها في عيون القردة، التي بقيت على قيد الحياة لمدة ثلاثة أشهر دون أي آثار جانبية خطيرة، مثل آثار هجوم من الجهاز المناعي أو حساسية تجاه الضوء.

وقال الدكتور تيموثي بلينكينسوب، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الخلوي والنمو والتجدد بمدرسة إيكان للطب في نيويورك، إنه يمكن زرع الخلايا الشبكية المأخوذة من أعين الجثث البشرية بأمان تحت شبكية المريض، بغية استبدال وظيفتها كي تكون مصدرا لإنقاذ البصر لدى مرضى الشبكية.

وأظهرت الدراسة نفسها أنه من الممكن أن تكون عمليات الزرع هذه، والمستمدة من الخلايا الجذعية، علاجا قابلا للتطبيق لمرض ضعف البصر، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب قبل أن يصبح هذا العلاج متاحا.