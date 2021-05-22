بحث يكشف علاقة التناقض بين مقررات "التربية الإسلامية" والفلسفة

معطيات مثيرة تلك التي كشفها بحث حول إشكالية القيَم في النظام التربوي المغربي، أنجزه الباحث محمد لهبوب، وهو أستاذ لمادة الفلسفة، ونال به شهادة الدكتوراه من كلية علوم التربية بالرباط، إذ خلُص إلى أن نسبة مهمة من أساتذة التربية الإسلامية والفلسفة يروْن أن المقررين الدراسيين لهاتين المادتين لا يحترمان خصوصية وطبيعة المعارف والقيَم الخاصة بهما.
وخلص البحث كذلك إلى أن التناقض بين القيَم المتضمنة في مقرري مادة التربية الإسلامية والفلسفة يؤثر على شخصيات التلاميذ، الذين تعتبر نسبة كبيرة منهم أن العلاقة بين مقرر المادتين المذكورتين هي “علاقة تناقض وتعارض”.
مقرر ضعيف
واستنادا إلى المعطيات الواردة في البحث، فإن 62 في المائة من أساتذة الدراسات الإسلامية المبحوثين يرون أن المقرر الدراسي لهذه المادة لا يحترم خصوصية وطبيعة المعارف والقيَم الخاصة بالدراسات الإسلامية، ولا تتعدى نسبة الذين ذهبوا عكس ذلك 8 في المائة، بينما اعتبر 30 في المائة منهم أن المقرر الدراسي لمادتهم يحترم نسبيا طبيعة المعارف والقيَم الخاصة بتخصصهم.
وأرجع 97 في المائة من أساتذة التربية الإسلامية الذين أقروا بعدم احترام المقرر الدراسي لمادتهم لخصوصية وطبيعة المعارف المميزة لتخصصهم سبب ذلك إلى أن المقرر الدراسي الذي يدرسونه ضعيف يفتقد إلى عمق المادة والتخصص؛ بينما اعتبر 3 في المائة منهم أنه مقرر غير ملائم لواقع المتعلم واحتياجاته.
وبناء على مجموع النسب المائوية الخاصة بالتفسيرات التي قدمها جميع أساتذة التربية الإسلامية المبحوثين، فإن 80 في المائة منهم يَعتبرون أن المقرر الدراسي للتربية الإسلامية “مقررا ضعيفا يفتقد إلى عمق المادة والتخصص”؛ بينما اعتبره 12 في المائة “مقررا دراسيا غير ملائم لواقع المتعلم واحتياجاته”، واعتبره 8 في المائة “مقررا دراسيا غنيا يحترم القواعد والمفاهيم الشرعية”.
وفيما يتعلق بدرجة رضا المبحوثين عن القيم المتضمنة في المقرر الدراسي لمادة التربية الإسلامية، عبر 50 في المائة من الأساتذة المبحوثين أنهم غير راضين عن القيم المتضمنة في مقررهم الدراسي؛ في حين أن الذين عبروا عن رضاهم عن القيم المتضمنة في المقرر الدراسي لمادتهم لم تتجاوز نسبتهم 4 في المائة، وبلغت نسبة الذين عبروا عن رضاهم النسبي 46 في المائة.
وعلل 84 في المائة من الأساتذة الذين صرحوا بأنهم غير راضين عن القيم المتضمنة في المقرر الدراسي للتربية الإسلامية إجابتهم بكونها “قيَما ضعيفة وغير مهمة”، وفسر 32 في المائة منهم إجابتهم بكون القيم المتضمنة في المقرر “غير ملائمة لواقع المتعلم ولا تستجيب لاحتياجاته”؛ بينما فسر 4 في المائة من الأساتذة الذين عبروا عن رضاهم إجابتهم بكونها “قيما إسلامية شاملة غنية وشاملة”.
وبالنسبة إلى مجموع النسب المائوية الخاصة بالتفسيرات التي يقدمها جميع المبحوثين من أساتذة مادة التربية الإسلامية لإجابتهم حول درجة رضاهم عن القيم المتضمنة في مقررهم الدراسي، فإن 64 في المائة من المجموع الكلي للمبحوثين يعتبرونها “قيما ضعيفة وغير مهمة”، و30 في المائة منهم يعتبرونها “قيما غير ملائمة لواقع المتعلم واحتياجاته”، بينما 6 في المائة فقط من المجموع الكلي للمبحوثين يعتبرونها “قيما إسلامية غنية وشاملة”.
وبخصوص تقبل وتفاعل التلاميذ مع قيم مقرر التربية الإسلامية، صرح 88 في المائة من الأساتذة بأن التفاعل نسبي، وفسر 55 في المائة من هذه العينة إجابتهم بكون القيم المتضمنة في المقرر غير ملائمة لواقع واحتياجات المتعلم، بينما فسر 45 في المائة منهم إجابتهم بتراجع دور الأسرة والتأثير السلبي للشارع ولوسائل التواصل الاجتماعي؛ في حين أن نسبة المبحوثين الذين يعتبرون أن تقبل وتفاعل التلاميذ مع قيم المقرر الدراسي لمادة التربية الإسلامية إيجابي لم تتجاوز 12 في المائة.
ويتضح من خلال نتائج البحث أن غالبية أساتذة التربية الإسلامية المبحوثين (57 في المائة) يعتبرون أن المقرر الدراسي لمادتهم لا يستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم المرجوة من تدريس المادة، و29 في المائة منهم يؤكدون أنه لا يستجيب سوى نسبيا؛ في حين أن 14 في المائة فقط يقرون باستجابته لانتظاراتهم وتطلعاتهم.
قيم متناقضة
وفي ما يتعلق بالمقرر الدراسي لمادة الفلسفة، بينت نتائج البحث أن 43 في المائة من مجموع الأساتذة المبحوثين أقروا بأن هذا المقرر الدراسي لا يحترم خصوصية وطبيعة المعارف والقيم الخاصة بالمادة، لكونه “مقررا ضعيفا من حيث المضامين والقيم”، حسب 41 في المائة منهم؛ بينما اعتبره 23 في المائة من هذه العينة “مقررا يكرس التلقين والحفظ بدل قيم النقد والإبداع”.
وعبر 43 في المائة من المبحوثين عن عدم رضاهم عن القيم المتضمنة في المقرر الدراسي لمادة الفلسفة، وفسر 55 في المائة إجابتهم بكون قيم المقرر “غير واضحة وتتميز بالمحدودية والانتقائية”، و23 في المائة منهم يعزون ذلك إلى كونها “قيما متناقضة مع قيم بعض المقررات الدراسية”.
وبلغت نسبة الأساتذة المبحوثين الذين عبروا عن رضاهم بشكل نسبي عن القيم المتضمنة في المقرر الدراسي لمادة الفلسفة 41 في المائة، 67 في المائة منهم يفسرون إجابتهم بكون قيم المقرر “غير واضحة وتتميز بالمحدودية والانتقائية”؛ بينما لم تتعد نسبة الأساتذة الذين عبروا عن رضاهم عنها 16 في المائة، فسروا إجابتهم بكونها “قيما غنية كونية”.
ومن النتائج اللافتة التي خلُص إليها البحث التأثير السلبي للتناقض الموجود بين القيم المتضمنة في مقرري التربية الإسلامية والفلسفة، حيث صرح 83 في المائة من التلاميذ المبحوثين من تلامذة مستوى الثانية باكالوريا بأن العلاقة بين قيَم المقررين “هي علاقة تناقض وتعارض”، واعتبر 91 في المائة منهم أن هذه العلاقة تؤثر بشكل سلبي على شخصيتهم؛ بينما قال 9 في المائة منهم بأن تأثيرها عليهم مزدوج، سلبي وإيجابي.
في الثمانينات و التسعينات سلط عمدا على العربية و مادة الاسلاميات خريجي الفلسفة الذين منهم الكثير ملحدون،او كانوا، لان الكثير منهم اهتدى الى الطريق القويم بفظل الاسلاميات و منهم حماتي و صديقاتها في الجامعة، كانت ملحدة والان حجت بيت الله و ربت اولادها وبناتها احسن تربية.
واقول :قال عز من قائل:ويمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين،
صدق الله العظيم
مهما حاولتم اطفاء نور الله بافواهكم لن تستطيعوا، ما يقع عالميا الان تنبأ به الرسول النبي الامي
خطوة اخرى من تهويد الدولة والمواطنين ومحاربة الاسلام. اعداء الدين تغلغلوا في مواضع سلطة القرار.
التناقض أصلا في توجهات الدولة لا تعرف أعلمانية هي أم إسلامية…وهذا الأمر أفرز هذه المفارقات التربوية وأفرز مقاطعات في مجالات أخرى..لو سمحتم لو أرفقتم رابط هذه الرسالة ان كانت متاحة لديكم فهو أحسن لنطلع عليها
الفلسفة تساهم في الوعي والوعي يعتبر خطرا في المنظومة الشمولية لان وعي المواطن يهدد مصالحها وعليه تم إعدام الفلسفة في مخططات التربية والتعليم !!
الفلسفة تعطي الشخص حرية التفكير وتزكي الإبداع وتلهم الاختراع وتعطي معنى لوضع المواطن في المجتمع وهذا كله يتناقض مع قواعد المنظومة المتحجرة التي تعتبر المواطنين مجرد قطيع يساقون حسب مصلحة التحكم !!
الفلسفة سلاح المثقفين لتوعية الشعب وهذا غير مقبول في مجتمع مغلوق
سواء مادة التربية الإسلامية أو مادة الفلسفة فكلاهما وجهان لعملة واحدة ….
فالطريقة التي تلقن بها التربية الاسلامية في المغرب قد تنتهي بصناعة أفراد على غرار الطالبان
و كذلك الفلسفة التي هي في الحقيقة تساعد الفرد على التفكير المنطقي و العقلاني قد تؤدي به و بالطريقة التي تدرس بها في المدارس إلى الانقلاب على الذات و الموروث بخيره و شره …
الفلسفة ام العلوم واعظم اكتشاف بشري، بها يتعلم الانسان التفكير المنطقي والتحليل العقلاني والمنهج العلمي و الشك النقدي فنصنع بذلك انسانا متصالحا مع ذاته ومحيطه منهجيا منظما مفكرا عالما باحثا مستكشفا محللا للظواهر المحيطة به وساعيا لتفسيرها وفك شيفراتها في اطار ما تقدمه له العلوم الحقة من نظريات وفرضيات واحتمالات لا متناهية… اذا لم تدرس الفلسفة بهذا الشكل ولهذه الغاية فلا جدوى منها ولا تسموها اصلا فلسفة، اما التربية الاسلامية فالدين العملي من ايمان وعبادات وشعائر نتعلمها بالتواتر من ابائنا واجدادنا ومجتمعنا وقرآننا، والاخلاق الاسلامية ليست منفصلة عن القيم والأخلاق الفطرية العالمية ولا يحتاج احد لن يدرسها لك ولن يخبرك احد انه تعلم الصدق او الامانة او الايثار او مساعدة الاخرين من حصة التربية الاسلامية وانما تعلمناها كتحصيل حاصل، اما الاخطر ان تصبح هذه المادة مفرخة للمتطرفين و الظلاميين وكارهي الحياة واعداء الفن والمحبة والانسانية، ويكفي درس اصرة العقيدة اقوى من اصرة القرابة كمثال على ما اقول وهو المبدأ الذي تقوم عليه جميع الجماعات الارهابية والاستدلال بأمثال ابن تيمية كدليل.
هي تربية على المواطنة ولم تعد تربية إسلامية بالرغم من ورود آيات وأحاديث فهي كلها تتعلق بالسلوك والقيم وتقبل الآخر
قولوا صراحة انكم تريدون ترويض مقرر التربية الاسلامية ليتماشى مع مذهبكم الفلسفي اما مقرر التربية الاسلامية فلم نجد فيه شيئا يتعارض مع ديننا وليس فيه اي شيء شاذ عكس اساتذة الفلسفة فنحن نعرف ان غالبيتهم ملحدون وهذا من تجربتي كتلميذ ومن بعدها كطالب واقولها مادة الفلسفة لا تصلح لشيءحبذا لو استبدلت بما هو علمي يكون احسن .
الفلسفة دعوة إلى إعمال الفكر و أداة لشحذ مهارة التحليل و الحس النقدي. أما التربية الإسلامية أو الدينية على العموم فهي صمام الأمان ضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى فساد الأخلاق و البعد عن الخالق و زعزعة قيم المجتمع الموروثة و الثابتة. و عليه، فكلاهما ضروريان للمساهمة في تكوين ناشئة سوية.
دراسة نسبية مهمة ولكن لمن تعاود زابورك آ داود
والله حلمي أن يكون لنظامنا إرادة حقيقية في تعميم نضام تعليمي بيداغوجي يحثرم ديننا وعقولنا وأن يُعوض التجنيد الإجباري بالتعليم الإجباري وأن يُطبق القانون على الكبير و الصغير حينها و بعد عشرون سنة سوف نرى مغربنا بدأ في التجدد والمضي قدما نحوى التطور والعيش الكريم لجميع المغاربة
وإن سألوك عن وطني قل لهم هو بجمال يوسف ومعظم أهله بحزن أبيه وجل مسؤوليه بمكر إخوته
دبا كيفاش بغيتو نكونو إنسان متوازن ومنتج ومؤهل باش إساهم في تطور الوطن. وحنا عندنا نظام تعليمي مبني على التناقضات، دبا التلميذ كيدخل عند أستاذ التربية الإسلامية وكيقول ليه بلي الله خلق ادم وحواء وكيعاود ليه قصة الخلق، وفاش نفس التلميذ كيمشي لحصة علوم الحياة والأرض كيسمع هضرة أخرى ديال التطور،و الجينات والسلف المشترك.
كيفاش بغيتو يطلع هاد التلميذ مسكين، راه باينة غادي يطلع سكيزوفريني
المغرب بلد التناقضات. وليس التربية اسلامية فقط.
بلد اسلامي تمارس فيه جميع المحرمات و تنتهك فيه الحرمات تقريبا بدون حسيب.
و حتى القانون لا يطبق الا على المساخيط.
السلام عليكم
أخذنا العلوم ولم نمحص فيها لنعرف الحق من الخطأ.
من منكم يتذكر العلوم الطبيعية حيث علمونا أن أصل الأنسان قرد!؟
معناه أن آدم جد وأب البشرية قرد، حاشا.
العلماء أنفسهم لم يتفقوا على أصل الإنسان، لاكنهم متفقون على شيء واحد: نظرية داروين لتطور الخلق خاطئة وقابلة للتفنيذ.
هذه الاحصائيات تبقى مع ذلك آراء شخصية وتعبر عن احساس وميولات المستجوبين . كان من المفيد ذكر القيم التي يتغياها تدريس مادة معينة وذكر القيم المتعارضة معها في تدريس مادة أخرى . واعتقد شخصيا ان التعارض بين القيم يمكن ان يحدث في تدريس نفس المادة وعلى المتعلم ان يدرك حدود التقاء هذا التعارض ليتخذ موقفا شخصيا يميل الى التوفيق بين كل المواقف التي قد تبدو متعارضة تماما كما نتصرف ازاء الامثال الشعبية ( او الحكم ) . ” ضرب الحديد محدو سخون # كل تاخير فيه خير “
أتذكر عندما كنت أدرس في الثانوي التأهيلي، كنت و بعض التلاميذ نسأل عن كيفية الغسل من الجنابة، و لم نستطع سؤال الأستاذ حياء منه. كما كان لدينا غير ذلك كثير من الأسئلة الدينة التي تلزم المسلم معرفتها في عبادته، دون أن نجد لذلك جوابا في مقرر التربية الإسلامية. أما كيفية الغسل، فقد درسناها في الابتدائي، أي قبل أن نبلغ الحلم، و لما احتجنا ذلك وجدنا أننا نسيناه.
لحسن حظي في ذلك الوقت كان عندي كتاب “منهاج المسلم” في البيت، و بحثت فيه و وجدت فيه جوابا لتلك الأسئلة. و من رأيي، يجب تعويض كل مقرر التربية الإسلامية للثانوي بذلك الكتاب، لأنه يشمل أهم ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه، فلو خرج التلميذ من البكالوريا بمعرفة شاملة لكيفية العبدات و سننها و أحكامها و طهارتها و مبطلاتها، مما يحتاج تطبيقه يوميا، يكون ذلك أولى من أن يتعلم مثلا أحكام الإرث، و مقاصد الشريعة و التوسط و الاعتدال، و الإلحاد. و يمكن جعل هته الأخيرة في كتب تكون قراءتها اختيارية.
من العجيب أن يعرف التلميذ أحكام الإرث و لا يعرف أحكام الغسل من الجنابة، فهو يحتاج الغسل في صلاته اليومية، و لن يطلب منه أحد قسمة الإرث.
ولكن واش هاد الباحتين مكتبانش ليهم اللغة الفرنسية المسيطرة على التعليم واللتي تعطى لها أكتر من قيمتها، ولا الباحت كيبان ليه غير الاسلاميات