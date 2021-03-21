انطلاق أشغال تهيئة سينما "صحراء" في أكادير

جرى، الجمعة، إطلاق أشغال إعادة تأهيل سينما “صحراء” الواقعة في قلب حي تالبرجت بأكادير، التي ستعمل على الارتقاء التقني الشامل بها، المقترن بالتثمين المعماري لبنايتها.

وعلى المستوى البنيوي، وعلاوة على التقوية العامة والإصلاحات المتنوعة، سيحظى مبنى سينما صحراء بتغييرات في كساء الأرضيات والجدران والأَسقف، وسيجهز بمعدات التقديم والعرض، فضلا عن وسائل الإضاءة والصوتيات.

أما على المستوى التراثي، وفقا لبلاغ لولاية جهة سوس ماسة، “فسيحترم المشروع هوية السينما من خلال إبراز المظهر الهيكلي للبناء، وسَيُعزز بإنجاز مدخل حقيقي للسينما وواجهة معمارية مميزة تسمح بولوج أشعة الشمس وتوفير إضاءة طبيعية، فضلا عن إدخال الخشب في الزخرفة كعنصر لترسيخ هوية هذه السينما وأسلوبها المعماري الذي يعود تاريخه إلى فترة إعادة بناء مدينة أكادير في ستينيات القرن الماضي”.

وأوضح البلاغ أنه “بدافع من توجهها كفضاء للثقافة والترفيه، ستكون لسينما صحراء قاعة موحدة، مصممة وفق تصورات المسارح والتظاهرات الثقافية، وطابق لمقهى ثقافي يستقطب مرتادي هذه المنشأة، كما ستتم تهيئة الساحة المتواجدة حولها في إطار مشروع إعادة تأهيل الساحات العمومية بالمدينة”.

وأشرف والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، على إطلاق أشغال مشروع تهيئة سينما صحراء، الذي يندرج في إطار مشاريع إعادة تأهيل البنيات القديمة بالمدينة وتحويلها إلى فضاءات للثقافة الواردة في برنامج التنمية الحضرية.