بدء تداول العقود الآجلة لخام "مربان" في أبوظبي

انطلق اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، التي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.

ويعتبر مربان خاما خفيفا منخفض الكبريت (0.78%)، وتبلغ كثافته النوعية 39.9 درجة على مقياس معهد البترول الأميركي، ويصل إنتاجه إلى حوالي مليوني برميل يوما، بحسب بورصة إنتركونتننتال، حيث تضخ الإمارات حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، وهو ما تنتج أدنوك غالبيته.

بورصة إنتركونتننتال قالت، في تغريدة على “تويتر”، إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة. وتضم كل دفعة ألف برميل.

ووفق تقارير إعلامية، فإن عقد مربان سيقدم خام قياس بديلا لخام دبي الذي تديره منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس والعقود الآجلة لخام عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة، كما سيمكن المتعاملين من المقارنة بين قيم الإمدادات المنافسة من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة بجودة مماثلة لمربان باستخدام عدد من المشتقات التي يتم تسويتها نقدا مقابل برنت وغرب تكساس الوسيط.

ويسعر العقد الخام لشهرين مقبلين، وسيكون موعد حلول أجل أول عقد في يونيو، وسيتم تسليم العقد للعملاء على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة في إمارة الفجيرة.

وستحدد أدنوك، التي تنتج الكمية الأكبر من خام مربان، أسعار البيع الرسمية الشهرية لمربان اعتمادا على العقود الآجلة وأسعار درجات الخام الثلاث الأخرى التي تبيعها، وهي داس وأم اللولو وزاكوم العلوي، وذلك بتحديد فوارق لعقود خام مربان.