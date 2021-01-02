بداعي الربا .. حزب العدالة والتنمية يرفض فوائد حساب في مؤسسة بنكية

بداعي الربا .. حزب العدالة والتنمية يرفض فوائد حساب في مؤسسة بنكية
صورة: أرشيف
السبت 2 يناير 2021 - 17:00

رغم أنه الحزب الذي يشرف على الحكومة ويسير أهم قطاعاتها الوزارية، إلا أن حزب العدالة والتنمية ما زال يرفض الإقرار بعمل المؤسسات، ومنها الأبناك باعتبارها العمود الرئيسي للاقتصاد.

وكشفت المبررات التي قدمها المسؤولون عن مالية الحزب الإسلامي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، ضمن التقرير السنوي، رفض “تنظيم الإخوان” للأموال المتأتية من الفوائد على حسابه البنكي الجاري، بمبررات متعلقة بكون هذه الفوائد ربا لا يجوز التعامل بها أو استعمالها.

وضمن فحص موارد الحزب، قال تقرير قضاة جطو إنهم لاحظوا أنها شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره 250 ألف درهم، أي ما يعادل 25 مليون سنتيم، موضحا أنها لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وفي جوابه على هذه الملاحظة المسجلة من طرف قضاة المجلس، قال الحزب إن “هذه الموارد عبارة عن فوائد ناتجة عن الحساب الجاري للحزب وليست مرتبطة بتوظيف لأمواله”، مشددا على أنه لا يتم تحصيلها بإرادة منه ولا تدخل في إطار سياساته المالية.

وأعلن الحزب الإسلامي أن البنك يقوم بتحويلها إلى حساب الحزب بوتيرة نصف سنوية بدون طلب منه، مبرزا أن “مؤتمر الحزب الخامس اتخذ قرارا يمنع استعمال هذه الموارد في تدبير شؤون الحزب”.

وفي قرار يمكن اعتباره غريبا، أعلن الحزب عن إحداث حساب خصوصي لدعم الفئات الشعبية وذوي الاحتياج، مشيرا إلى أن هذه الفوائد تشكل الموارد الخاصة بهذا الحساب وتوجه لدعم بعض أنشطة الجمعيات التي تتقدم بطلب الدعم.

من جهة ثانية، أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه لتبرير نفقات الماء والكهرباء، قدم “البيجيدي” وثائق إثبات غير معنونة باسمه، لذلك تم رفض تنزيل النفقات ضمن تكاليفه، مشددا على أن الحزب مطالب بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته ومعنونة باسمه.

الأبناك الفوائد المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية

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‫تعليقات الزوار

39
  • عبده
    السبت 2 يناير 2021 - 17:05

    وأحل الله البيع وحرم الربا. والسلام. اتقوا الله ما استطعتم.

    24
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  • عالي
    السبت 2 يناير 2021 - 17:07

    لمادا تقترضون من البنك الدولي.ميزانية الدولة قايمة على القروض وبالاحرى الربا.ويتبع دلك .اجور الموظفين.حرام.انه قمة تناقض البيجديين

    54
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  • ملاحظ
    السبت 2 يناير 2021 - 17:08

    في نظري رفض تلك الربا هدية إضافية للبنك، من الأحسن سحبها و إعطاءها للمحتاجين و لو أنها بطبيعة الحال ليست صدقة. أما أكلها فهي النار بعينها. و الله أعلم.

    46
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  • rachida
    السبت 2 يناير 2021 - 17:10

    السلام عليكم.هههه وماذا يسمى الاقتراض من البنك الدولي الذي يقعرضون منه كل شهر وتسديد الدين له بفوائد ألا يسمى ربا والاأجور التي يأخذونها ألا تأتي من أموال الربا والكل يعلم هذا وماذا يسمى بناء مقر لهم في أرقى الأحياء في عز الأزمة ومن مال الشعب ألا يسمى أكل أموال الغير بالباطل أو فقط أموال البنوك هي المحرمة.صحيح النفاق فيه درجات

    35
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  • بشاخ
    السبت 2 يناير 2021 - 17:10

    بعد أن حقق إكتفاءا ذاتيا سيتجه هذا الحزب إلى تصدير فائضه من الإيمان و تقوى الله

    19
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  • hamid
    السبت 2 يناير 2021 - 17:10

    المنافقون في أرض المغرب…واش هاد الحزب اللي رجع المغرب الي زمن الرصاص مبغاش يحشم. والله الي مهزلة

    18
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  • soussi mwedder
    السبت 2 يناير 2021 - 17:10

    le donner aux associations et aux pauvres est aussi haram.
    allah tayeb wa la youhibou ila tayeb.!!!
    arretez de deposer votre argent chez les mecreants si vous etes si musulmans!!! ou ouvrez un compte chez les wahabites!
    ou demandez conseil a votre grand frere turk!

    -6
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  • c est de n,importe quoi
    السبت 2 يناير 2021 - 17:11

    c est juste de l hypocrisie, moi personelement je ne fais jamais confiance aux hypocrites

    8
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  • ربا غير علا لمغاربة
    السبت 2 يناير 2021 - 17:11

    العدالة والتنمية حزب قائد ونزيه ويعمل ليلا ونهارا من أجل تفقير الشعب هدا الحزب قام بإقتراض من صندوق النقد الدولي مرارا وتكرارا بفوائد أي بالربا جد مرتفعة ولأن يرفض فوائد الأبناك.
    حزب يعاني من أمراض نفسية متناقضة.

    18
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  • البهلول الرسول
    السبت 2 يناير 2021 - 17:12

    سلام وعليكم حدري ثم حدري ثم حدري من الربا من وكلها
    و موكلها أخواني إن الربا مثل دمار للحياة

    8
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  • قاسم
    السبت 2 يناير 2021 - 17:12

    خذوها من البنك وتبرعوا بها إلى مؤسسة خيرية
    البنك غير محتاج إليها

    9
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  • tawrirt
    السبت 2 يناير 2021 - 17:12

    “جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا ” هذا ما سأقوله لكم هل هذه المسائل تناقش نعم كل فائدة أو كل زيادة تسمى ربا في هذا المجال هل هذا جاء غريبا عليكم !!!!!

    4
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  • اوا قولو باز
    السبت 2 يناير 2021 - 17:14

    ليس سهلا أن تكون عضوا مؤثرا في حزب سياسي دونما أن تكون لك القدرة و الشجاعة و الجرأة على التلون مع كل الظروف و أن تظهر اليوم موقفا و توهم الأخر بتبني مبدء ما ثم تنقلب عليه في اليوم الموالي دون خجل و لا شعور باحراج …ما تراه حلالا اليوم يمكن أن تقنع الأخرين بأنه حرام أو العكس .. المهم فينما كانت المصلحة و المنفعة خاصة الشخصية و الحزبية ها أنت معاهها بوجه فولاذي …اوا قولو باز

    9
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  • Kanhna
    السبت 2 يناير 2021 - 17:16

    شبه لي أن الحزب يمارس نفاقا من نوع pro max 2021..

    9
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  • ولد البااد
    السبت 2 يناير 2021 - 17:16

    بدأت تسخينات الانتخابات و الضحك على عقول المواطنين.. على أي المغاربة بكل فئاتهم ذاقو مرارة تدبيركم لعقد من الزمن و حان الوقت للمرور لتجربة أخرى .. فالمقاربة إختنقو على الاقل نفسيا بتناقضات و خرجات هاذا الحزب الذي يهلوس في واقعه الاديولوجي و الشعب في واقعه مع الحياة… هاذيك خمسة و عشرين مليون ديال الفوائذ زيدوها على ديك أربعة ملايير ديال داك المقر ديال حي الرياض و وزعوها على سكان الجبال و التلاميذ الفقراء و شروها معدات للمستشفيات الي نهكاتهم كورونا

    5
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  • مقال غريب
    السبت 2 يناير 2021 - 17:16

    يرفض الأقرار بعمل المؤسسات و منها الأبناك، جملة غريبة في المقال أعلاه، أين يتجلى الرفض، هل أصدرت الحكومة قرارا بمنع الربا مثلا، أو جرمت التعامل به، أو حتى تحفظت على الربا، الاقتصاد كله مبني على الربا الحرام، بل و مداخيل هامة من ميزانية الدولة تتأتى من الخمور و التبغ و القمار و غير ذلك من المحرمات و أعضاء الحزب في الحكومة يتمتعون برواتبهم ككل الموظفين من مال مخلوط بالحرام، في المجمل ليس هناك أحد أفضل من أحد كلهم سواء.

    4
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  • خالد
    السبت 2 يناير 2021 - 17:17

    باززز لوجوهكم يا لباجدة.. التطبيع حلال و الربا حرام؟؟!! دبا بأي طريقة غادي تعاملو الاسرائيليين فالتجارة. و الاقتصاد؟ بالربا ولا بالحلال؟؟

    3
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  • abdoo abdoo abdoo abdoo
    السبت 2 يناير 2021 - 17:17

    إنها الشعبوية بكل تجلياتها لماذا لا ترفضون الأموال التي تتلوقونها عن الأعمال التطوعية كاعضاء فى الجماعات والبرلمان و اموال الريع كالتقاعد عن عمل تطوعي.و 7 ملايين بن كران أليس حرام أليس مستحقوها الأيتام والأرامل والعاطلين. بعتكم دينكم بدنيا فانية فبئس المصير

    12
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  • samir
    السبت 2 يناير 2021 - 17:19

    هذا ليس حزب اسلامي هذا حزب ركب على الإسلام. قولو لهم أقبلوا بالفوائد و يكفوا عنا تمثيلياتهم

    7
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  • sto
    السبت 2 يناير 2021 - 17:20

    7 مليون تقاعد لبنكيران بعد 5 سنوات كرئيس للحكومة،حلال أم حرام؟

    14
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  • محد
    السبت 2 يناير 2021 - 17:22

    ال مكيخلسش cnss لمدة ١٠ او ٢٠ سنة عل الناس ال خدامين معاه حلال عليه فوايد البانكا هده فتوى ٢٠٢١.

    12
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  • Mostafa
    السبت 2 يناير 2021 - 17:23

    لا زال الحزب حبيس فتاوى قديمة يمكن مناقشتها والاجتهاد فيها ودلك بالتحلي بالشجاعة الفكرية. والا كيف للحزب أن يبرر عمل الحكومة مع الابناك الوطنية والدولية. يحلون الربا في أشياء ويحرمونها في أخرى عجيب!!! ادن ما قولهم في نظام التقاعد كمثال.

    5
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  • Fixible
    السبت 2 يناير 2021 - 17:24

    ليت الأحزاب الأخرى تفعل ذلك مثل حزب الحمامة مثلا أم أن عورة العدالة و التنمية هي الوحيدة التي يحل تتبعها في هذا المنبر المحترم

    -9
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  • abdelali zizi
    السبت 2 يناير 2021 - 17:25

    قمة السكيزوفرينيا من حزب يتلاعب بعواطف الناس بواسطة الدين

    6
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  • محمد علي
    السبت 2 يناير 2021 - 17:26

    من ناحية الشرع فالموقف صحيح لكن ان كنت مومنا فيجب ان تاخد الدين بالمجمل فانتم تسيرون حكومة تتعامل مع مؤسسات ربوية و المزانية يتم ترقيعها بالربة فكيف تحلون هذا و تحرمون ذاك ان كنتم منسجمين مع انفسكم استقيلوا و حفظوا ماء وجوهكم … وما سكت عنه اعظم

    3
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  • وصيف
    السبت 2 يناير 2021 - 17:26

    ” تنظيم الإخوان ” !؟
    بكل أمانة وحياد، من الأحسن إجتناب هذه الأوصاف التي لا تمت للواقع المغربي بصلة.

    -5
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  • كاره العصيدة
    السبت 2 يناير 2021 - 17:28

    كيفما عمل هذا الحزب ستنتقدونه. لو تصرف في هاته الأموال ستقولون أنه حزب منافق يحرم الربا على الناس ويحله لنفسه.

    -3
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  • يوسف
    السبت 2 يناير 2021 - 17:28

    لن أصوت مرة أخرى على حزب الخداع و البلابلا…
    هادشي غير البلا بلا والقر كضحكوا علينا بيه…
    و فالمعقول ماكعقلوا على واحد غير المصالح ديالهم لاغير…
    تسيير مدينة القنيطرة خير مثال…

    3
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  • التناقض بعينه
    السبت 2 يناير 2021 - 17:28

    ومالكم عشر سنوات وانتم تسيرون الحكومة ولم تكن لكم الشجاعة يوما أن تقولوا لهذه الابناك أنكم تتعاملوا بالربا وتركتم الفقراء والبسطاء حاصلون وسط أوحال الربا

    1
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  • ع. م.
    السبت 2 يناير 2021 - 17:29

    الحزب يعرف أن الحكومة تأخد قروض من أجل دفع أجورهم. فلهدا يجب أن يتنازلوا عن أجورهم لأنها تأتي من مال حرام. إدا كان مصدر المال حرام فتعتبر الأموال حرام حسب الشريعة الإسلامية. و هدا يعرفونه.
    عليهم تكر وظائف الدولة و الإشتغال حر في أعمالهم الخاصة

    2
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  • سلام
    السبت 2 يناير 2021 - 17:30

    هذه الفوائد ربا و7 ملايين التي يتقاضاها كبيرهم بدون وجه حق إضافة إلى معاشات أخرى مادا تسمى؟

    2
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  • Abou Almanteq
    السبت 2 يناير 2021 - 17:35

    و هل تدهب اموال الحزب في بطونهم حتى يخافو من مصدرها ؟
    منطقيا اموال الحزب يجب ان يكون لمصلحة الحزب …ه

    0
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  • الانتخابات
    السبت 2 يناير 2021 - 17:36

    هذه كلها امور داخلة في اطار الحملة الانتخابية الحزب بدأ يستغل الجانب الديني للشعب المغربي و يريد ان يأثر عليه .

    1
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  • Mohamed
    السبت 2 يناير 2021 - 17:38

    الحساب الجاري لا يخول لك الحصول على فوائد… و أظن أن أكل أموال الناس بالباطل لأ شد من الربا…

    0
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  • Bonne annee
    السبت 2 يناير 2021 - 17:39

    250.000 dhs d,interets ca doit etre une grosse somme qui es en banque, la banque ne donne pas d interets si la somme n,es pas bloquer, c,est juste une methode pour detourner le regard des juges et du peuple pour dire que ces gens sont honnetes mmmmm ????.

    0
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  • younes
    السبت 2 يناير 2021 - 17:47

    فعلا الربا من المحرمات في الإسلام إلا أن طريقة تعامل حزب العدالة والتنمية مع فوائد الابناك فيها نوع من التضليل فلماذا تغضون الطرف على باقي الربع من الامتيازات والمناصب العليا التي تستغلونها

    0
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  • Medag
    السبت 2 يناير 2021 - 17:47

    الفواءد هي ربا وعندما تقترص الحكومه من الابناك الدوليه ماذا تسمي الفواءد هل هي ربا او …. كفانا من الضحف علي الدقون

    0
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  • ان الله يبعث على راس كل 100 سنة من يجدد امر هذا الدين.
    السبت 2 يناير 2021 - 17:48

    كان عليهم ان يتصدقوا بهذه الوفوائد على من يسنجقخت من الفقراء دون بهرجة كما يفعل الكثيرون. و بهدا نكونون قد انقدوا واحدا من الفقر ثم انهم قد اطمئنوا على انهم لم يرتكبوا اي خطء ديني.

    0
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  • قيشر
    السبت 2 يناير 2021 - 17:48

    ذكرني هذا الموضوع بشخص زنا بسيدة في ليلة ماجنة خمرية فطلبت منه استعمال العازل قال لها أن فيه فتوى تحريمية فحملت منه و عندما طلبت منه الإجهاض قال لها الإجهاض حرام

    1
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