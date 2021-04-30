بدر هاري يراهن على العودة إلى عرش المقاتلين

أعلنت شركة “غلوري” للقتال عن النزالات المرتقبة ضمن بطولة “GLORY 78” في 17 يوليوز المقبل، ويتصدرها نزال المصارع المغربي بدر هاري (36 عاما)، الذي سيكون في مواجهة البولندي أركاديوش فرزوشك (28 سنة)، عن الوزن الثقيل، في روتردام.

وأعلن بدر هاري عودته إلى الحلبة من خلال النزال المذكور، بعد 5 أشهر من الغياب، منذ آخر ظهور له دجنبر الماضي، عندما سقط بالضربة القاضية أمام خصمه الروماني من أصل نيجيري بنجامين أديغبوي، في النزال الذي جمعهما في قاعة “سرية” بمدينة روتردام الهولندية، ضمن البطولة العالمية “غلوري 76” للوزن الثقيل.

ويسعى بدر هاري إلى الفوز لأول مرة منذ 5 سنوات، إذ كتب في منشور له على حسابه في إنستغرام: “قبل التعليق على نزالي الأخير..كان علي أن أضع دمي وعرقي ودموعي في القاعة الرياضية”، في إشارة منه إلى الاستعدادات المكثفة التي يقوم بها منذ آخر سقوط له في دجنبر الماضي بالضربة القاضية.

وأضاف بدر هاري: “الرياضي الذي يريد الفوز يجب أن يعرف أيضًا كيف يخسر أحيانًا. إنها رياضة.. قبلت أخطائي وبحثت عن الحلول. لقد رفضت الحكم الصادر عن هؤلاء الذين سارعوا إلى دفني لأني أعرف من أنا”.

وختم بدر هاري تدوينته مؤكداً: “سأعود إلى العرش، وهذه المعركة هي الخطوة الأولى. الهزيمة مريرة فقط لمن لا يعرفون كيف يتعلمون منها. إنه أمر صعب فقط بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متواضعين بما يكفي ليسألوا أنفسهم سؤالين: لماذا؟ كيف ترد لتصحيح الوضع؟ لا مزيد من الكلمات..أراكم في يوليوز”.