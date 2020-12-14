بدلة الزفاف تطل بوجه جديد في 2021

بدلة الزفاف تطل بوجه جديد في 2021
د.ب.أ
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 00:09

تطل بدلة الزفاف بوجه جديد في عام 2021؛ حيث إنها تتخلى عن التصاميم والألوان التقليدية وتتحلى بألوان وتصاميم جريئة تناسب روح العصر.

وأوضحت سوزان ليبه-برنارد، رئيس تحرير مجلة “العروس والعريس” الألمانية، أن البدلات السوداء والبدلات السموكينج لم تعد رائجة بقوة حاليا، مشيرة إلى أن البدلات تتألق في العام الجديد بألوان زاهية كالأزرق السماوي والأخضر الداكن والأخضر بلون المريمية والأخضر النعناعي.

كما تتألق بدلة الزفاف بالألوان الصارخة كالأحمر البورجوندي والبرتقالي والأصفر بلون الأوكر.

وأضافت ليبه-برنارد أنه ينبغي تنسيق هذه الألوان الزاهية مع إكسسوارات العروس، كي تبدو الصورة العامة متناغمة.

كما يشهد الطابع البوهيمي رواجا كبيرا في العام القادم، موضحة أن مفردات هذا الأسلوب الكاجوال تتمثل في حمالات السروال والقلنسوة، مما يمنح العريس إطلالة جريئة ومتحررة تعكس تفرد أسلوبه في ليلة العمر.

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