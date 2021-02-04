برامج النسخ الاحتياطي لا غنى عنها للحفاظ على البيانات

قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إن عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات بشكل منتظم تعتبر من الإجراءات المزعجة، ولكن ليس لها بديل للحفاظ على البيانات من السرقة أو الفقدان.

وهناك بعض البرامج الخاصة بعمليات النسخ الاحتياطي، والتي تسهل الأمر على المستخدم، وعلى الرغم من أن الأدوات المدمجة في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك تعتبر كافية لإجراء عمليات النسخ الاحتياطي، إلا أنه لا يمكن مقارنتها بالبرامج المتخصصة من الشركات الأخرى.

وقد قامت الهيئة باختبار 13 أداة من برامج النسخ الاحتياطي، وأوضحت أنه يمكن في جميع الحالات تنزيل البرنامج المعني من موقع الويب الخاص بالشركة المطورة، طالما أنه ليس مدمجا في نظام التشغيل، وتقوم هذه البرامج بإجراء عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات المرغوبة على قرص صلب خارجي أو وحدة ذاكرة فلاشية USB، وتبعا للبرنامج المستخدم فإنه قد يتم تشفير البيانات وتخزينها في خدمات الذاكرة السحابية.

وينصح الخبراء الألمان بعدم إنشاء النسخة الاحتياطية على القرص الصلب المركب في الحاسوب؛ نظرا لأن المستخدم قد يتعرض لفقدان البيانات في حالة تعطل الحاسوب أو تلف القرص الصلب.

قرص صلب خارجي

ومن الأفضل تخزين بيانات النسخ الاحتياطي على قرص صلب خارجي 5ر2 بوصة أو أقراص الحالة الساكنة SSD، والتي يتم فصلها عن الحاسوب بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي.

ويجب أن يتضمن القرص الصلب منفذ USB-3 لنقل البيانات بسرعة. وينصح الخبراء أيضا بضرورة تخزين البيانات الهامة على قرص خارجي آخر وأن يتم حفظه خارج المنزل، مثلا لدى الأصدقاء أو الأقارب، حتى لا يتعرض المستخدم لفقدان البيانات بشكل كامل في حالات السرقة أو الحريق أو الكوارث الطبيعية الأخرى.

وأشار خبراء الهيئة الألمانية إلى أن وحدات الذكرة الفلاشية USB تعتبر خيارا ثانيا بعد الأقراص الصلبة الخارجية؛ لأنها ليست متينة بدرجة كافية مثل الأقراص الصلبة، وغالبا ما يكون عمرها الافتراضي أقصر، وقد تتعرض للفقدان أو السرقة بسهولة.

وأظهر اختبار الهيئة الألمانية حصول ثلاثة برامج مجانية لنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز على تقييم “جيد”، Paragon Backup & Recovery Community Edition وAomei Backupper 6.0 Standard Edition وEaseUS Toto Backup Free 12.5، كما نالت أداة النسخ الاحتياطي المدرجة في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 تقييم “مقبول”، على غرار البرنامج Time Machine المدمج في نظام تشغيل أجهزة أبل ماك.