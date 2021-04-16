برقوق يقترب من مغادرة "إينتراخت فرانكفورت"

تبقى إمكانية مغادرة الدولي المغربي أيمن برقوق لفريقه إينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم واردة بقوة خلال “المركاتو” الصيفي المقبل، وذلك بحثا عن فريق يمنحه الفرصة للعب دقائق أكثر، رغم أن عقده مع الفريق الحالي يمتد إلى غاية نهاية الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن برقوق ينتظر نهاية الموسم الكروي الحالي من أجل تغيير الأجواء، حيث يحظى باهتمام بعض الفرق الإسبانية والإيطالية على غرار إشبيلية وروما، ما قد يفتح المجال أمامه للرحيل عن إينتراخت فرانكفورت.

وبات برقوق، صاحب الـ22 سنة، من ركائز المنتخب الوطني المغربي، بعد أن وضع فيه الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الثقة للدفاع عن قميص “الأسود”، حيث كان حاضرا رفقة العناصر الوطنية خلال المباريات الماضية.

يُشار إلى أن أيمن برقوق قد شارك في أربع مباريات مع المنتخب الوطني المغربي الأول، كما سبق له أن دافع على ألوان المنتخبات الألمانية للفئات العمرية.