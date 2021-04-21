بركان يخشى تكرار سيناريو الرجاء في "الكونفدرالية"

يحل فريق نهضة بركان، الأربعاء، ضيفا على نابسا ستارز الزامبي، ضمن خامس جولات المجموعة الثانية برسم كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف).

ويدخل “الفريق البرتقالي” مباراة اايوم وعينه على النقاط الثلاث، من أجل الإبقاء على حظوظه كاملة في بلوغ ربع النهائي، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، المتوج به على حساب بيراميدز المصري.

ويخشى حامل اللقب تكرار “سيناريو” الرجاء الرياضي، الذي تٌوج بطلا لنسخة 2018 ضد فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يودع الموالية من دور المجموعات.

وأنهى الرجاء المجموعة الأولى، وقتها، في المركز الثالث (7ن)، خلف نهضة بركان المتصدر(11ن)، وحسنية أكادير الوصيف (8ن)، بينما تذيل أوطو ديو الكونغولي، الترتيب (5ن).

ويأتي النهضة البركانية ثالثا (5ن) في ترتيب مجموعته، التي يتصدرها القطن الكاميروني (9ن)، متبوعا بشبيبة القبائل الجزائري (6ن)، ثم نابسا ستارز في الرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.