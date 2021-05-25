بركان يعتزم الثأر للجيش والوداد في "السوبر"

يخوض فريق نهضة بركان، يوم الجمعة المقبل، مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري، وذلك على أرضية ملعب “جاسم بن حمد” الخاص بنادي السد القطري.

ويتطلع الفريق “البرتقالي” إلى فك عقدة كرة القدم الوطنية ضد نظيرتها المصرية في الكأس الممتازة.

وتقابلت الأندية الوطنية ضد المصرية بالسوبر الإفريقي في مباراتين سابقتين، خلصتا إلى تتويج “الفراعنة”.

وتغلب الزمالك في أول سوبر إفريقي يجمع فريقا مصريا بفريق مغربي سنة 2003، وكان ذلك على حساب الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولعب الفريق “الأحمر” النهائي حينها بصفته بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية (2002) على حساب أشانطي كوطوكو الغاني، بينما دخل الزمالك المواجهة حاملا للقب دوري الأبطال أمام الرجاء الرياضي.

وتُوج الأهلي في النهائي الثاني بين الكرتين المصرية والمغربية بالقاهرة، على حساب الجيش الملكي عام 2006، بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية زمن المباراة الأصلي بالتعادل دون أهداف.

ولعب “الزعيم” النهائي وقتها بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف” (2005) ضد دولفين النيجيري، في حين خاض الأهلي المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا أمام نجم الساحل التونسي.

يذكر أن النهضة البركانية سيلعب نهائي الجمعة بعدما ظفر بالنسخة الماضية للكونفدرالية ضد بيراميدز المصري. أما نادي “القرن”، فنال دوري الأبطال بتفوقه على غريمه الزمالك.