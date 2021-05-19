بركة يُحمل الحكومةَ مسؤولية "مأساة الهجرة الجماعية" إلى سبتة المحتلة

وصف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، تدفق حشود من الشباب والأطفال المغاربة على مدينة سبتة المحتلة بـ”المأساة”، محمّلا المسؤولية للحكومة لعدم إيلائها الأهمية لتنمية المناطق الحدودية وتحسين الوضعية الاجتماعية لسكانها.
وقال بركة في لقاء احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بعد زوال اليوم الأربعاء: “بعد حراك جرادة وحراك الحسيمة، تبين وجود خلل في المناطق الحدودية، واليوم هناك مأساة بعد ما وقع في الفنيدق”.
واعتبر زعيم حزب الاستقلال أن الهجرة الجماعية التي أقدم عليها آلاف المغاربة نحو مدينة سبتة المحتلة، “تعكس أن هناك أزمة كبيرة”، متسائلا: “كيف للمغاربة أن يهربوا من بلدهم ويخاطروا بحياتهم؟”، مجيبا: “حدث هذا لأنه لم يتم وضع مخطط خاص لتنمية المناطق الحدودية، الذي قدمنا بخصوصه مخططا للحكومة لكنها لم تفعّله”.
وفي الوقت الذي ما تزال تمور فيه تفاعلات الهجرة الجماعية لآلاف الشبان والأطفال المغاربة نحو سبتة، شدد بركة على أن “تحقيق التنمية يظل رهين إصلاح بمنظور شمولي، قائم على تدابير استعجالية لخلق فرص الشغل، وهذا لم تقم به الحكومة”، على حد تعبيره.
وانتقد المتحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على فرص الشغل للمواطنين خلال فترة جائحة كورونا، معتبرا أن المقاولات مهددة بالانقراض لأن “اكتفاء الحكومة بقروض أوكسجين ليس حلا كافيا لإنقاذها”.
ونبه بركة إلى العواقب المستقبلية لجائحة فيروس كورونا، قائلا: “هناك مليون فقير إضافي بسبب الجائحة، وهناك تدهور للقدرة الشرائية، ونحن طالبنا بدعم الأسر المتضررة لكن الحكومة لم تقم بذلك”.
وبخصوص تصوره للنموذج التنموي الذي تنكب اللجنة الملكية المكلفة به على إعداده، قال بركة إن هذا الورش “أصبح ضرورة ملحة لأن السياسات المتبعة إلى يومنا هذا بينت أنها أصبحت متجاوزة ولها انعكاسات سلبية على تماسك المجتمع، حيث تعمقت الهوة بين شرائحه”.
وزاد بالقول: “من سنة 2014، تاريخ مغادرتنا الحكومة، إلى 2019، ارتفقت الفوارق الاجتماعية ووصلت إلى 46 في المئة، وفق مؤشر (جيني)، وهذا يعني أننا تجاوزنا الحد المقبول اجتماعيا، وهو 42 في المئة، حيث يتمركز 53 في المئة من الدخل القومي بيد 20 في المئة من المجتمع، بينما 80 في المئة المتبقية لا يتعدى نصيبها 47 في المئة، والنتيجة هي ارتفاع الفوارق الاجتماعية وازدياد الأغنياء غنى والفقراء فقرا”.
بطبيعة الحال علاش كاين شي قط كيهرب من دار العرس كون لقاو الناس الخدمة والحياة في ادنى الحدود مايوصلوش لهاد الحال
يجب أن تقدم حكومة العدالة و التنمية إلى المحكمة لكي تحاكم محاكمة عادل . لأن اللدي حدث لا يجب السكوت علية . الحكومة لم تعطي أي أمر ب قف هداالنزوح . لم تعطي أي مساعدات لناس .
لمغاربة لي كيقولو كيفاش المغرب كيلوح ولادو، زعما بحال هاد الناس كيعتارفو بأن سبتة إسبانية، في حين ان الدولة وغالبية الشعب كيآمنو بأن سبتة مغربية، وهادشي كان واضح من خلال دخول 2600 مغربي لسبتة وبعد يومين خرجو طوعيا، حقاش دخلو يشوفو سبتة واللي مشى يشوف عائلتو ورجعو بحالهوم.
سبتة مغربية وهادشي باش كيآمنو لمغاربة، وحتى نسبة السكان المغاربة فسبتة ومليلية، أكبر من الاسبان، ويلا مشاو الدراري لسبتة فراهوم مشاو لبلادهوم، والمستعمر هو لي خاصو يخرج يمشي يرجع لاوروبا
هل بركة هو من أخذ المشعل من يد شبلط ، وفي كل شيء!!
Le parti fachiste (Fasi) = le partie Islamiste = la catastrophe
L’Espagne fait ce qu’il veut
شفت فيديوهات الهروي تيقولو أن البوليس الإسباني صاط عليهم بالغاز وضربهوم هههه أش بغيتو؟يوجدو ليكم الحلوى والعصير هههه الآن خوات الفنيدق من الجراد بعدما سالا دورهم في تمثيلية مخزنية غبية وتم طردهم إلى مدنهم
لأنكم متأكدون من غبائنا كشعب فلكم أن تقولوا ما شئتم.
سؤال: أين كانت أعين الجيش والشرطة والسلطة لحظة الهروب الماكر؟؟؟
لن تنشري يا هيسبريس
القيادي بحزب الاستقلال الدكتور نزار بركة رجل دولة بامتياز دائما يناصر القضايا الوطنية ويبدع بالحلول ،يستحق رئاسة الحكومة المقبلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ✌️✌️
أوروبا و”الحارس” غير الموثوق..
ماتصرفه إسبانيا وأوربا سنويا على الحارس المغربي، غير الموثوق، يكفي لتشييد جدار وقائي ضد أمواج المهاجرين، سياسة الجدران المنيعة، هي حارس حقيقي وقوي وموثوق به، ولن يقوم هذا الحائط بابتزاز إسبانيا وأوروبا بعد بنائه.
على أوروبا التفكير في حل يقطع مع زمن الإبتزاز المغربي، وأوراق القارة في هذا المضمار أكبر وأكثر من أوراق “سياسة لفكايع” التي يتبناها بوريطة الفاشل.
أنفقت ألمانيا وحدها العام الماضي نحو 4 مليار دولار على المغرب، وتنفق إسبانيا والاتحاد الأوروبي سنويا ما إن إذا قُطع سقط النظام المغربي تحت وقع الشارع والأزمات الإقتصادية التي لا تنقصه حاليا.
وفي ظل غياب حلول ينبغي على أوروبا أن تتصرف على حدودها مع المغرب بعقلية غير أوروبية، وبالتالي اتباع أسلوب عكسي سيرهق المغرب. وهو إغراق المملكة المغربية بالمهاجرين عبر إعادتهم من الباب بعد الدخول من النافذة!
في الحقيقة يتعارض هذا إلى حد ما مع إتفاقيات الإتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة وحقوق الإنسان، ولكن هل تتفق تصرفات النظام المغربي هذه مع الإتفاقيات المذكورة ؟
Le pjd se fait tout petit maintenant ou sont vos déclarations et condamnation ou bien c’est au dela de vos compétences
مادا فعل الإستقلال في هده المناطق حين كان يسير الحكومة هدا وقت التضامن و ليس وقت الحملات الإنتخابة قبل آوانها
وانا اتصفح قنواة فضائية دولية عبر التلفاز ,شاهدة شباب من بين هؤلاء المهاجرين يتكلمون عن وطنهم ويقولون لاصحة لاتعليم لا شغل لاحقوق .
اليس لهؤلاء المسؤولين ولو درة من الغيرة على الشعب,ام انهم يعيشون في كوكب اخر.
من اخبث واغبى الحكومات في تاريخ المغرب …!!! عيب وعار ما حدث في سبتة المحتلة عيب وعار ان نرى اطفال في سن التمدرس في مشهد كاالهروب من حرب او مجاعة ….!!!!!
انظروا من يتحدث عن الفوارق الاجتماعية ؟
إذا لم تستح فاصنع ما شئت .
المغرب محتاج بشدة لإحلال شامل في الطبقة السياسية .
تلك المشاهد لهروب جماعي للاطفال شاهدها العالم
والتي لم نشاهدعا حتى في الدول مثل سوريا واليمن.
شوهتونا منذ الاستقلال لم يتغير شيء في المغرب لا صحة لا شغل لا قضاء لا امن لا تعليم ….لا شيء شوهتونا في العالم اكثر من 90% من الشعب باغي اهاجر اش من دولة اش من حكم اش من حكومة حرام عليكم لا سماحة غذا امام الله
على من تضحك أسي البركة فأنت بنفسك كنت عضو في حكومة سابقة وعباس الفاسي كان يترأس حكومة ما قبل بن كيران وعبد ربه أحد ضحاياه في فضيحة النجاة والتي كان ضحاياها بالالاف فلا تركب على المشكل لاءن المخزن في نهاية المطاف هو الذي يقرر في كل صغيرة وكبيرة أما العثماني فصلاحياته لا تتعدى مطبخ منزله ءان كانت زوجته رطبة أما ءان كانت العكس فالعثماني سيكون مرفوع عنه القلم فهو مجرد كلينيكس تمسح فيه جميع السلبيات والمشاكل ثم بعد ذلك يرمى في مزبلة التاريخ وتعود حليمة لعادتها القديمة،بعبارة أخرى المخزن هو الذي يسير البلاد وءاليه يجب أن توجه الاءنتقادات؟؟؟؟؟؟…!!!!!!!.
منذ صعود حكومة العدالة والتنمية زهاء ثمان سنوات واصابع الاتهام تتوجه لها في كل شيء متى تحل الانتخابات وتاتي حكومات اخرى وعندها انتظروا الرفاهية والعيش الكريم يقول المثل: كيف ما داز الحبل يدوز خوه .
وماذا فعل حزب الاستقلال منذ استقلال المغرب إلي يومنا هذا. انسيتم فضيحة عقود العمل بالإمارات العربية المتحدة ام هي السياسة من يمتهنها يصير عنده مخ مثل مخ الذبابة لا تمضي بضع ثواني حتى ينسى.
المسؤول الاول و الأخير راه معروف يُحاسِب و لا يحاسَب … فاش صيفطو شباب المغرب ديال ١٣ و ١٤ العام يموت فالخط الامامي فحروب معندناش دخل فيها الحكومة اللي قررات …التطبيع الحكومة اللي مسؤولة بالحق (الإعانات من عندو) ، الحاجة الزوينة ليه و الخايبة الشعب و الحكومة… نظام فاشل من نهار الأول كيضغط على اوروبا بولاد الشعب فين كاينة هادي …افيقو راه فلوسكم كيتشراو بيها اوطيلات ففرنسا فعز كورونا و يقولك اسبانيا الجزائر الاتحاد الاوروبي، خاصكم نعرفو الاتحاد الاوروبي مكرهش يكون نظام ديموقراطي فجنوب البحر الأبيض المتوسط باش تستقر الأوضاع و تحد الهجرة اللي كتهددو فثقافتو….راه كيحس بلا قدامو قنابل موقوتة
تصور معي اخي القارى لو غتحت الجزاير حدودها.مع المغرب.
الاف المغاربه زحفوا الى قريه سبته التي تسع لثلاثه ماىه ساكن فقط. الحزاير تفطنت لسياسه المخزن و عي ان يرسل شعبه ياكل و يعمل عند الغير. المغاربه يليعون الخصر في اسواق كوتريفوار و السنغال. يعني في اامغرب ليس ثمه امل و البنان خلاص و حليب الاطفال انتهى فرميتم بصبيانكم الى البحر كي تطعمهم اسبانيا.
يعني زوج بحور ماعرفتو ديرو بهم الا الخرقه لسبته.
لقد تجاوزتم مرحله الاصحوكه و صرتم الان في مرحله التشفي. خلاص عرفنا ان.حكامكم ناس مرضى و ليسوا نوهلين لقياده شعب.
ما جواب حكومة على ما يقع إنكشف مستور لن تكون
تنمية ولا عيش كريم في مغرب وحكوماتنا مثلهم مثل
عصابة الحاكمة في جزاءر
هذا ان دل على شيئ انما يدل على ان المواطن فقد الثقة في كل الحكومات التعاقبة ومن بينهم سي نزار . الم يشارك هو ايضا في عدة حكومات ولكن هذا هو حال مسؤولينا لما يتقلدوا المسؤولية يقولون العام زين ولما يصبحون خارج الحكومة وليست المعارضة ينتقدون كل شيئ
معنى هذا أنه لو بقي حزب الاستقلال في الحكومة لما وقع ما وقع كفاكم من استحمار المواطنين. كلكم شاركتم في الحكومة و كلكم فشلتم. عليكم أن ترحلوا جميعاً.
وهل نزار بركة من الفقراء أم من الأغنياء؟ في الحقيقة هو من المستغنى عنهم فلا أحد يستطيع أن يحس بما يحس به الفقراء سواء من كان فقيرا أما تلك التصريحات التي تأتي كل خمس سنوات فهي لغاية في نفس يعقوب
ليفهم العامة طبيعة الدبلوماسية، لنبدا بالمانيا التي لها وزن كبير في اوروبا، انتضرت الفرصة و امرت بالرد القاسي. نفس الرد أتى من اسبانيا التي أعلنت عدم متابعة زعيم ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية. أما المغرب بقي في الاخير لا حمار لا 6 فرانك. الفضيحة عند شعوب العالم و حتى عند الكثير من المغاربة كما اقرأ في هسبريس هي كل ما حصد. هذا ما يقع في العلن، أما وراء الكواليس اضن ان طبيعة الكلام و تلقين الدروس كانت قاسية اكثر.
حل الروبيني يشعل الضوء حل الحدود يهرب الشعب …….
انها شوهة عالمية خصوصا والاعلام الاوربي اظهر المغرب على انه بلد الفقر وكبح للحريات .
يجب الاهتمام اولا بالتعليم و حبذا لو كان اجباري الى مستوى معين.لان اغلب اولءك الذين عبروا المنطقة الحدودية لا مستوى تعليمي لديهم.و طبيعي ان لا يقدرو خطورة الامر.و غالبيتهم عبر عن عدم رغبته العودة للمغرب و رفع الراية الاسبانية.سبحان الله اول فرصة اتيحت لهم خارج المغرب عبرو عن سخطهم لبلدهم .
لقد نسي البركة بان حزب الاستقلال تورط في اكبر فضيحة وهي فضيحة “النجاة” التي دمرت احلام الاف الشباب وسرقت طموحاتهم واموالهم.
pourquoi BARAKA ne peut pas parler du responsable principal de la misere du pays?
احسنت بركة.. والله فلذات اكبادنا . لا مستقبل ولا افاق ولا ولا ولا .. الا الهجرة. اعيش في اسبانيا وجميع القنوات تنقل على المباشر كل صغيرة وكبيرة وكل المعانات التي يعيشها الاسر والاطفال والفقر والتهميش.ومن هنا احيي الاعلام الاسباني من خلاادل ااتعاطف الكبير تجاه الاطفال ويتأسفون على وضعيتهم. والله ياخذ الحق في هؤلاء المسؤولين عن الشأن العام في بلادي
و الله يلى هد لغة الخشب د سي و زير عقوق الانسان و د جميع السياسين المغاربة يندى لها الجبين. و الله الضابط في اروبا في الدانمارك او السويد يركب القطار و يكتري منزل و راتبه 3500 اورو في احسن الاحوال.وقد رايتم ضابطنا السي الخراز يقول”المخير تيشد 3 مليون تما” حيت هوا كان براتب مليون سنتيم فالشهر وليني عايش بمائة. الفضائح المالية قي الادارات لا تكفيها ميزانية الولايات المتحدة. الاختلاسات. رواتب خيالية للموضفين السامون.موضفون اشباح و سير و سير…اسبانيا احتفضت بال3000 من الرضع و القاصرين و النساء ممن دخلو و فتحت 259 مركزا لايوائهم في البلاد رغم ازمت كورونا. يكفي هدا لكي يدس كل مغربي رأسه فب التراب ويفهم ماوقالهوابو الزفزافي الشريف ان الاستعمار الاسباني ارحم. و ليني لي شادين البلاد ماتت فيهم النخوة و الرجولة يتسناو فتح الحدود باشي يمشيو فبالفراري نفيلاتهم باسبانا و يسرقو الشوفة تحت نضاضر د الشمش للحراكة المغاربة يجوبون الشواطئ هناك يبيعون الفوطات و معدات البحر
إذن ، صاحبنا نزار بركة ليس بينه وبين التخليل السياسي إلا الخير والإحسان. إنه فهم كل شيء “بالمقلوب” ، يا أخي ، السياسي هو من يقرأ ما بين السطور، أما قراءة السطور ف “مي فاطنة” تثقنها.
تتعتارفو بعدا باللي ماساة وليس انتصار للمغرب على اسبانيا والله حال الشعب المغربي اسوا من حال الشعب الفلسطيني والمساعدات يجب ان ترسل للمغاربة وليس العكس
اعتبر زعيم حزب الاستقلال أن الهجرة الجماعية التي أقدم عليها آلاف المغاربة نحو مدينة سبتة المحتلة، “تعكس أن هناك أزمة كبيرة”، متسائلا: “كيف للمغاربة أن يهربوا من بلدهم ويخاطروا بحياتهم؟”، مجيبا: “حدث هذا لأنه لم يتم وضع مخطط خاص لتنمية المناطق الحدودية، الذي قدمنا بخصوصه مخططا للحكومة لكنها لم تفعّله”.
malhresemnt vous aussi le parti de l’istiqlal vous avez beucoup de responsablité parceque vous etiez a la tete de gouverment pendant des 40 aiantes d’anness depuis l’independance, c est vous les grandes responsables
المهجرين من الجيل الاول و التاني شكون سبابهوم، بغيت غير شي واحد يقول الصراحة و يعترف بلي الأحزاب و البرلمان و الحكومات غير صورية.
كولشي بغا يركب على الموج من هنا ولهيه
كلكم سواسية مسگين من مغرف واحد لا تقة و لا خير فيكم أخراب منافقة
وماذا فعل حزب الإستقلال للمغرب و للمناطق الشمالية ؟ مع قرب الانتخابات الكل يريد أن يكون هو يوسف الصديق الأمين …. إتقو الله في هذا الشعب . نحن لا نريد مزيد من الانتخابات و لا مزيد من الوزراء … نحن نثق في الملك و لا غير …. و الرسالة واضحة .
بركة يُحمل الحكومةَ مسؤولية “مأساة الهجرة الجماعية” إلى سبتة المحتلة شر البلية ما يضحك وهل أنت لست طرفا في الحكومة أو الحكومة نفسها هل إستحييت أن تقول حزب الاستقلال هو الذي أوصل الوطن لما هو عليه من كثرة النهب والفساد فمنذ الاستقلال وحزبكم يحكم ويتحكم فينا كالقطيع ونحن للوراء للوراء
كان على فرنسا إن تأخذكم معها عند مغادرتها كما فعلت مع الحركي الجزائري
حزبين كبيرين خربا اكبر دولتين في شمال إفريقيا حزب جبهة التحرير الذي مزق ولا زال يمزق في الجزائر
وحزب الاستغلال الذي استغل جهل المغاربة وانقض على الكرسي
على من تضحك أسي بركة وأنت تعرف جيدا أن حزبكم شريك ومنذ الاستقلال في نهب ثروات البلاد والعباد واستحواذ على المناصب العلياء بينما كان الفقراء يحاربون الاستعمار كنتم تدرسون في الجامعات والمعاهد العليا الفرنسية كفى لقد سأمنا من وجوهكم ق كفى كفى
يبدو أن نزار بركة فقد البوصلة.
في الوقت الذي إلتف فيه الجميع حول القضية رقم ١ بالنسبة للمغرب و المغاربة أجمعين يطل علينا السيد نزار بركة ليسانس أعداء الوطن.
تصرف ليس له أي مبررات و أصنفه في خانة المس بثوابت الدولة.
من يقصد بركة بخروجه هذه؟
لا يجب اللعب بالمصلحة العليا للوطن.
إسبانيا تكن العداء للمغرب و عقيدتها هي :
“نعم لمغرب متطور يعيش في رخاء و لا لمغرب قوي”
بهذا فإسبانيا تحاول بأي وسيلة من الوسائل إضعاف المغرب كلما أحست بأنه أصبح يمتلك مرنكزات القوة.
مهما كان الأمر يجب ترك الخلافات الإنتخاباوية جانبا و التكتل حول القضايا الوطنية الاستراتيجية.
فلا يجب أن ننسى بأن الصراعات الحزبية هي من ساهمت فيما آلت إليه الأوضاع في مخيم اكديم إزيك و أحداث الحسيمة.
نزار بركة يتسائل: كيف للمغاربه الهروب من بلدهم والمخاطرة بحياتهم. وانتم باٱصحاب الملايير لماذا لديكم جوازات لجنسيات مختلفة واصول في تلك الدول، ألستم مستعدين الهروب في أية لحظة،
لا السي نزار بركة
ليس العثماني وحده وانما هناك السيد بوريطة والسيد لفتيت هاذ الثلاثي هم من يقررون الاغلاق او ما اشبه الاغلاق وهذا ليس بجديد عن المغاربة الجميع يعرف ذلك
ولقد شاهدنا ذلك حين اقدم السيد بويطة بارسال رسالة الى رئيس الحكومة بوقف جميع المعاملة مع السفارة الالمانية
هنا نتساءل من يسير من في المعارف الدولية المتعارف عليها رئيس الحكومة هو من يقرر وليس وزير الخارجية او ززير الداخالية او وزير الاوقاف الذي قام باغلاق المساجد
في هاذ البلد السعيد كل شئ بالمقلوب
واش دار حزب ديالكم لتوفير المعيشة المحترمة الشباب من نهار تاسس حزب ديالكم شحال من مرا كانت الحكومات ديالكم اش درتو اش زدتو مكين غير راسي يا راسي فرصة جات تخرجو بلحوحة مريضة ديالكم مبقاش تقة في الاحزاب الهرمة كاملين سلعة واحدة وجه واحد
سيدي اسمح لي اقولها بالعامية انت تخربق. لن تكون الازمة اشد وطأة من جبال الأطلس والصويرة ودرعة تافيلالت ومع ذلك هؤلاء لم يفعلوا هذا الحمق الذي رأيناه عبر قنوات العالم. والمرجو عدم تبرير الحمق باشياء واهية واقتصادية. للعلم تلك المنطقة استثمرت فيها الدولة المغربية من طرقات جيل جديد وبنية واستثمارات اضعاف ما فعلته بباقي ربوع المغرب كما ان عاهل البلاد بقضاءه عطلته غالبا هناك شجعنا كمواطني الداخل لصرف ملايين الدراهم كل صيف هناك كسياحة داخلية…. اظن المشكل هو مشكل عقليات فهؤلاء القوم يقارنون ما يرونه رغد العيش على بعد خطوتين منهم عند جيرانهم الاسبان ب qualité de vie في بلدنا وهذا لا يستقيم. أوروبا ديمقراطية كبيرة وأمة علمانية لا تستقيم المقارنات بهم لكننا في الطريق الصحيح اظن
تنمية مدن الشمال على شاكلة طنجة قادمة و تفرض نفسها لا محالة و في انتظار ذلك يمكن تنشيط التجارة هناك بالمنتوجات المصنعة وطنيا والموجهة للتصدير كالألبسة والنسيج و الجلد و الخزف إلخ…عدة عصافير بحجر واحد: خلق فرص الشغل عند الشركات التي توجه بضاعتها للتصدير و تنشيط التجارة في مناطق محددة و بأثمنة في متناول المستهلك…موجود ما يدار خاص غير الإرادة.
حزب الاستقلال هو حزب منافق، اراد آن يبدا حملته الانتخابية من الان على ظهر القضية الوطنية. وماذا عساكم ان تفعلوا ان كنتم مكان العثماني، او اي شخص اخر، لانني لا ادافع عن اي احد ، كلكم في نفس القفة
أصبت يا بركة وأخيرا نسمع من يستعمل العقل , إن تنظيم هجوم عشرات الآلاف من المهاجرين على ثغر سبتة المحتلة كانت فكرة خاطئة وغير محسوبة العواقب, وقد سقطنا في فخ الجزائر لم تكن تحلم أن نسقط فيه ولطالما عيرتنا بإستعمار إسبانيا للمدينتين وكم فرحوا لما وقعنا في فخ جزيرة ليلى , لن نحرر سبتة ومليلية بطريقة إطلاق المهاجرين ونحن نتقاضى ثلاثون مليون أورو لحماية حدود أوروبا من الهجرة!!! نحرر المدينتين باللجوء إلى القضاء والمحكمة الدولية, وماضاع حق ورائه مطالب.
2022اكتوبر الصحفة الهولندية والبلجيكية ، ثم تخريج 5500 عاءلة بابناء هم من سكنهم ، ودلك نتيجة التطبيق الالي لالحسابات البنكية والممتلكات في المغرب بين المغرب وءووروبا، هادا خبر موءلم ، وما لا سيرد السي بركة و جميع رؤساء الاحزاب في المغرب عن هادا المشكل ، لا تقولون انكم لم تجدرون. نحن مهاجرو المغرب لنا التقة في ملكنا ، الحامي لحقوقنا كان داءما واليوم سيكون اكتر في الدفاع عن الجالية، الله الوطن الملك.
هذا هو حالنا منذ وصول العدالة و التنمية للحكومة سنة 2011.. 10 سنوات من العبث و الضحك على الذقون و ضرب القدرة الشرائية و المكتسبات و التراجع المهول فالتعليم الصحة و التشغيل…
هذا هو الكلام الصحيح والمنطقي،
المغرب ارتكب خطأ سياسيا جسيما في العلاقات الدولية لاسيما أنه بلد ينتمي إلى الدول النامية الغير المصنعة والقوية ، حيث بهذا السلوك الارتجالي قد يفقده التقة الدولبة ومكانته الاستراتيجية في شمال أفريقيا ، فالعلاقات الدولية تحكمها المصالح الخاصة، فليس هناك صديق ولاعدو ذائم، مع العلم أن اسبانيا عضو في السوق الاوروبية المشتركة والتي دولها تتضامن فيما بينها بمقتضى الميثاق الذي يربط بينها. اظف إلى أن اسبانيا عضو في حلف الناتو لها اسبقية الدفاع العسكري المشرك زيادة على انها دولة ديمقراطية…
كما أن هناك خطأ سياسي اخر تجلى ايضا في كون المغرب فتح عليه باب النزاع مع ألمانيا وهي اكبر واعظم دولة في السوق الاوروبية المشتركة وأنها دولة يهودية بالدرجة الأولى وتوالي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية….بالإضافة إلى صناعتها المتطورة ودخل فردها والمواطن جد مرتفع وللمغرب جالية كبيرة تعيش هناك…
لا نريد أن نقع في الخطا الذي وقع فيه المغرب في القرن 19 حيث تم عزله عن الفارة الاوروبية وانطوائه على نفسه…
بالإضافة إلى أنه لاثقة في السياسة والقرارات الدول الأفريقية
سبحان الله وكأن عهدك كان المواطن المغربي يعيش حياة الرفاهية. كفاكم مزايدات فكلكم أوجه مختلفة لعملة واحدة. المواطن المغربي من سيئ إلى أسوأ منذ ما يسمى بالاستقلال، ومع تعاقب الحكومات المختلفة والأحزاب بأطيافها لم يحس المواطن يوما أن حال البلد في تحسن.
لذلك أقول كفاكم من الشفوي والكلام الفضفاض، لأن الجميع يعلم من يحكم البلاد بالفعل، أما الأحزاب فهي مجموعة كراكيز تختلف أسماؤها وألوانها مع اختلاف الحاجة إليها لأن من يحكم فعليا يعلم أنكم لا تهمكم سوى مصالحكم الشخصية لا غير!
لربما كان على بركة أن يقول أن أسباب ما يحصل هو الاستقلال المنقوص الذي عليه من سبقوه في حزبه المعتد يوما صدقوه!
فكم من حكومة من عرينه خرجت و لم تفعل ما يريد من غيره فعله.. و قد تمدد الفقر بغنى من هم اليوم في رغد جراء ما حرثه الفلاح الفقير و جاهد و لم يجد أبناؤه لا تبنا من زرع حصد..في غيبة من أمره بسبب عدم وعيه و جهله… فإن لم يخجل بركة من قوله فليركب أعلى ما في خيوله ، و غدا الشغب سيختار من يعترف به عن جد
حقيقة هناك امر مشين ومدمر وقاتل ومرض خبيث ووباء اخطر من كورونا دلك الدي ينخر المجتمعات ويضعف الدول وتكثر فيها كل السلبيات والموبقات ويكفر اهلها بها انه الفساد خاصة السياسي والمالي والدي ينخم عنهما كل الكوارث والمصائب ويكونا سببا في اعاقة التنمية وبالتالي تطفو الى السطح ردات فعل مختلفة تعبر عن الرفض لهدا الواقع الاليم والمر والمرير فهجرة الشباب او محاولاتهم مغادرة البلاد لم تات عن فراغ تماما فالعزوف عن الانتخابات والكفر بالوطن فهي نتائج طبيعية للقهر والقمع وانسداد الابواب والبطالة والتهميش والاحتقار وبالتالي غياب الحقوق والمساواة فالوطن ملك للجميع كالارث تماما وليس لمجموعة تستغل كل خيراته كما يجري في بلادنا وسائر بلاد العرب فكيف يمكن ان نكون مواطنا محبا لوطنه دون ان نفتح له كل المجالات ونعطيه حقوقه ونطالبه بواجباته؟ الا يجب على المسؤولين ان يعملوا على ايجاد الوسائل الناجعة والطرق القويمة لمعالجة ازمات البلاد للحيلولة دون هجرة الشباب الدي يختار المغامرة بحياته بدل الجلوس في سجن اسمه الوطن مجازا.
باركا من الانتقادات هادا وقت التضامن ماشي وقت تحميل المسؤولية القضية قضية الدفاع عن الوطن
الى عندك الشجاعة ا سي نزار بركة وجه كلامك الى من يهمه الامر…اما العثماني فهو مجرد عبد مأمور.
بزاف المغاربة خرجو يتظاهرو تضامنا مع غزة حتى سمعو را الشعب طالع لسبتة هربا من بلاد الظلم والنهب …….. وفيهم لي تبعهم حالم بالهجرة وفيهم لي داخ واش يتضامن مع غزة أو تازة
اسبانيا ارتكبت خطأ ضذ المغرب. والشعب الإسباني مع حكومتم الظالمة.فاين وطنيتك انت بحكم موقعك من هذا.
المغرب ولا بحال شي سجن بشباب شفرة وشعب دمدومة فعواض ميدافع على حقو مثل الشعب الاوروبي كيختار الانتحار في البحر )لحريج(