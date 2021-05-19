بركة يُحمل الحكومةَ مسؤولية "مأساة الهجرة الجماعية" إلى سبتة المحتلة

وصف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، تدفق حشود من الشباب والأطفال المغاربة على مدينة سبتة المحتلة بـ”المأساة”، محمّلا المسؤولية للحكومة لعدم إيلائها الأهمية لتنمية المناطق الحدودية وتحسين الوضعية الاجتماعية لسكانها.

وقال بركة في لقاء احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بعد زوال اليوم الأربعاء: “بعد حراك جرادة وحراك الحسيمة، تبين وجود خلل في المناطق الحدودية، واليوم هناك مأساة بعد ما وقع في الفنيدق”.

واعتبر زعيم حزب الاستقلال أن الهجرة الجماعية التي أقدم عليها آلاف المغاربة نحو مدينة سبتة المحتلة، “تعكس أن هناك أزمة كبيرة”، متسائلا: “كيف للمغاربة أن يهربوا من بلدهم ويخاطروا بحياتهم؟”، مجيبا: “حدث هذا لأنه لم يتم وضع مخطط خاص لتنمية المناطق الحدودية، الذي قدمنا بخصوصه مخططا للحكومة لكنها لم تفعّله”.

وفي الوقت الذي ما تزال تمور فيه تفاعلات الهجرة الجماعية لآلاف الشبان والأطفال المغاربة نحو سبتة، شدد بركة على أن “تحقيق التنمية يظل رهين إصلاح بمنظور شمولي، قائم على تدابير استعجالية لخلق فرص الشغل، وهذا لم تقم به الحكومة”، على حد تعبيره.

وانتقد المتحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على فرص الشغل للمواطنين خلال فترة جائحة كورونا، معتبرا أن المقاولات مهددة بالانقراض لأن “اكتفاء الحكومة بقروض أوكسجين ليس حلا كافيا لإنقاذها”.

ونبه بركة إلى العواقب المستقبلية لجائحة فيروس كورونا، قائلا: “هناك مليون فقير إضافي بسبب الجائحة، وهناك تدهور للقدرة الشرائية، ونحن طالبنا بدعم الأسر المتضررة لكن الحكومة لم تقم بذلك”.

وبخصوص تصوره للنموذج التنموي الذي تنكب اللجنة الملكية المكلفة به على إعداده، قال بركة إن هذا الورش “أصبح ضرورة ملحة لأن السياسات المتبعة إلى يومنا هذا بينت أنها أصبحت متجاوزة ولها انعكاسات سلبية على تماسك المجتمع، حيث تعمقت الهوة بين شرائحه”.

وزاد بالقول: “من سنة 2014، تاريخ مغادرتنا الحكومة، إلى 2019، ارتفقت الفوارق الاجتماعية ووصلت إلى 46 في المئة، وفق مؤشر (جيني)، وهذا يعني أننا تجاوزنا الحد المقبول اجتماعيا، وهو 42 في المئة، حيث يتمركز 53 في المئة من الدخل القومي بيد 20 في المئة من المجتمع، بينما 80 في المئة المتبقية لا يتعدى نصيبها 47 في المئة، والنتيجة هي ارتفاع الفوارق الاجتماعية وازدياد الأغنياء غنى والفقراء فقرا”.