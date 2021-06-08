برلمانيون يسجلون اختلالات بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية

سجل برلمانيو المهمة الاستطلاعية المخصصة لزيارة مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، مجموعة من الاختلالات التي تتخبط فيها هذه المؤسسات الصحية.

وحسب مصادر جريدة هـسبريس الإلكترونية، فإن الوفد البرلماني عن لجنة القطاعات الاجتماعية وقف على اختلالات بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية ببرشيد ونظيريه بمدينتي سلا ومراكش، سيتضمنها تقرير سترفعه إلى مجلس النواب قصد المصادقة عليه.

وأوردت مصادر برلمانية أن المهمة الاستطلاعية التي يقودها وفد يضم البرلمانيين طارق القادري، ثريا الصقلي، محمد وزين، محمد بوشنيف، زهور الوهابي، فاطمة الطوسي، خديجة الزياني، عبد المجيد جوبيج ونور الدين الأزرق، وقفت خلال زيارتها إلى هذه المستشفيات على الاكتظاظ داخلها، مقابل نقص في الأطر، وسوء استقبال المرضى، إلى جانب إلزامهم بضرورة الحصول على ورقة توجيه من لدن السلطات المحلية.

وشددت المصادر نفسها على أنه جرى رصد ظروف المرضى المتواجدين بهذه المستشفيات، خصوصا الجانب المتعلق بالنظافة والتطبيب والعناية بهم.

وأكدت مصادر هسبريس أن الوفد البرلماني التقى عددا من المسؤولين بالمستشفيات المذكورة، الذين استعرضوا برامج تأهيل هذه المؤسسات وكذا المشاريع التي لم يكتب لها النجاح.

وتحدث الوفد أيضا مع بعض الأطر الطبية حول الأوضاع داخل المستشفيات والمشاكل التي تتخبط فيها لتضمينها في التقرير الذي سيرفع إلى البرلمان.

ويرتقب أن يقوم أعضاء اللجنة الاستطلاعية بإعداد تقرير بعد زيارة تفقدية ثانية إلى هذه المرافق الصحية، مع عقد لقاء مع مسؤولين بوزارة الصحة، يرفع إلى مجلس النواب قصد المصادقة عليه في جلسة عامة.