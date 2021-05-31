برلمانيون ينادون باستثمار الدولة في التعليم الأولي

من المرتقب أن يناقش أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في مجال التعليم الأولي، بمجلس النواب، تقريرا معدا حول جودة تعلم أبناء المغاربة في هذا المستوى الدراسي.

ووفقا لمصادر جريدة هسبريس فإن التقرير يتجه نحو دعم حضور واستثمار الدولة في مجال التعليم الأولي، خصوصا أن الرؤية الإستراتيجية تضع هذا المعطى هدفا لها.

وأضافت المصادر ذاتها أن البرلمانيين الستة المشكلين للجنة زاروا مناطق متفرقة من تراب المغرب، وتيقنوا تماما من محورية التعليم الأولي، خصوصا أن الأساتذة يشكرون تجارب عديدة اعتمدته داخل المدارس الابتدائية.

واعتبرت المعطيات المتوفرة أن كثرة المتدخلين الخواص عهد وجب القطع معه، منتقدة “الفوضى التي يغرق فيها القطاع وعدم تنظيمه بالشكل اللازم، ثم ضعف الإطار القانوني للشغيلة التي تعاني الهشاشة”.

وعن التجارب المستفاد منها، اعتمد التقرير مقاربات دول تراهن على التنوع الثقافي، خصوصا أن في المغرب ثقافات عديدة، والأطفال في سن التعليم الأولي يتحدثون اللغة الأم فقط، وهو ما دفع بالنواب إلى البحث في التجربة الكندية والبلجيكية والإسكندنافية.