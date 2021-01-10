برلمانيون ينتظرون إحداث جامعة للثقافة والتواصل

برلمانيون ينتظرون إحداث جامعة للثقافة والتواصل
صورة : و.م.ع
الأحد 10 يناير 2021 - 13:23

يسعى برلمانيون في مجلس النواب إلى نيل موافقة الحكومة لإحداث جامعة لعلوم الثقافة والتواصل تحمل اسم ولي العهد مولاي الحسن، تنضوي تحتها ستة معاهد عليا.

من أجل تحقيق هذا المبتغى، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، خلال الأسبوع الجاري، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعة وسن أحكام خاصة لإحداث الجامعة الجديدة.

ويقترح الفريق البرلماني أن يقوم رئيس الحكومة داخل أجل سنتين من نشر من هذا القانون بإصدار المراسيم والنصوص التطبيقية اللازمة لضم ستة معاهد عليا إلى جامعة مولاي الحسن لعلوم الثقافة والتواصل.

والمؤسسات الست المعنية بمقترح التجميع هي المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، والمعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط، والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان.

وجاء في تقديم المقترح، الذي يحتاج موافقة الحكومة قبل مناقشته والمصادقة عليه، أن الصناعة الثقافية تشكل إحدى الدعامات الثقافية التي يمكن تطويرها في المغرب بالنظر إلى الغنى والتنوع الكبير للرصيد الثقافي الوطني، كما أشاروا إلى مراكمة البلاد لمؤسسات متعددة في مجال التعليم العالي في تخصصات الثقافة والتواصل.

ويرى الفريق البرلماني أن مقتضيات النجاعة تفرض توحيد المؤسسات وتجميعها في مؤسسة جامعية تحمل اسم ولي العهد مولاي الحسن لتشجيع الأجيال الصاعدة على الولوج إلى هذه التخصصات وتطوير الأداء العلمي في كل ما يتعلق بعلوم الثقافة والتواصل.

وسيمكن التجميع، وفق نظر الفريق البرلماني، من تحسين الحكامة التدبيرية للمؤسسات والحد من مخاطر تسييرها وفق أنظمة المرافق المسيرة بطريقة مستقلة؛ بالنظر إلى صعوبات ضمان تحقيق الشروط المالية لاستمرار هذا الأسلوب من تدبير المرافق العمومية. كما سيتيح التجميع، أيضاً، التوفر على جامعة مرجعية في المجال الثقافي.

جامعة لعلوم الثقافة والتواصل مجلس النواب مقترح قانون ولي العهد

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‫تعليقات الزوار

4
  • و شكون غادي يكون الرئيس تاعا
    الأحد 10 يناير 2021 - 13:31

    الشبكة ممدودة ديال ليديك ما و ضو كولشي مشا .. و الملعون ابليس طالق شبكة الوسواس تاعو و مدخلو للجميع جي ما عرفنا شحال .. ياك .. و من زماااااان .. دابا قاليك .. جامعة التواصل .. خاصهوم يديروها ..

    -1
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  • الحسين
    الأحد 10 يناير 2021 - 13:38

    في هذا الصباح.تنقل الينا الجزيرة المباشر من العيون ندوة صحافية التي تجمع وزير الخارجية والمسؤولين الأمريكيين.
    و العجب العجيب أن قنواتنا العمومية مشغولة في هذا الوقت بشطيح اورديح .
    شكرا للجزيرة المباشر.

    6
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  • متتبع
    الأحد 10 يناير 2021 - 13:42

    و يسمونها جامعة مول البيض الذي ابى الا ان يطبق العدل على خادمته

    4
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  • متابعات . .
    الأحد 10 يناير 2021 - 14:06

    وهبي يدخل على خط متابعة امرأة بتهمة “سرقة 16 بيضة” وينهي الموضوع بهذه الطريقة

    وتبعا لتدخل عبد اللطيف وهبي، ونظرا للوضعية الاجتماعية والإنسانية للسيدة موضوع المتابعة، فقد التزم  عبد اللطيف الزعيم بتقديم تنازل رسمي عن متابعة السيدة المعنية وذلك صباح الثلاثاء المقبل.

    هوية بريس _ عابد عبد المنعم

    1
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