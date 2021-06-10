برلماني أوروبي يتهم إسبانيا باستهداف المغرب

قال عضو البرلمان الأوروبي توماش زديتشوفسكي إن “إسبانيا تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار الدولة الوحيدة المستقرة التي تنعم بالسلام في المنطقة”، وذلك تعليقاً منه على الأزمة بين الرباط ومدريد.

وأضاف النائب التشيكي، في “تغريدة” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن “حكومة سانشيز من خلال الضغط بقوة من أجل تبني البرلمان الأوروبي قرارا ضد المغرب تريد فقط إخفاء الأخطاء المتتالية وإشراك الاتحاد الأوروبي في هذا المسار الخطير”.

وينظر البرلمان الأوروبي غدا الخميس في مسودة قرار بشأن اقتحام مغاربة لمدينة سبتة المحتلة. وتعتبر المسودة الثغر المحتل “مدينة أوروبية يتولى الاتحاد الأوروبي حماية أمنها”.

يذكر أن نوابا إسبانيين داخل أروقة البرلمان الأوروبي ضغطوا من أجل إصدار قرار يدين المغرب في مسألة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين على مدينة سبتة المحتلة.