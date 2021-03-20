برلمان الرجاء يحفز "النسور" للفوز بـ"الديربي"

قرر منخرطو نادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم تخصيص مكافآت مالية مهمة للاعبي الفريق، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على “الغريم التقليدي” الوداد، خلال مباراة “الديربي” التي من المقرر أن تجمعهما، الأحد، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت “هسبورت” قد انفردت بخبر تخصيص برلمان الفريق “الأخضر” لمبلغ 40 مليون سنتيم كمكافآت للاعبين لتحقيق الفوز في مباراة “الديربي” أمام الوداد؛ وذلك للرفع من معنوياتهم في الظفر بنقاط المباراة الثلاث، التي تُعتبر غاية في الأهمية بالنظر إلى الصراع الكبير بين “الأخضر” و”الأحمر” على صدارة ترتيب “البطولة برو”، فضلا عن المساهمة الكبيرة في ثمن كراء الطائرة الخاصة التي أقلت بعثة الفريق إلى زامبيا.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن منخرطي الرجاء خصصوا مبلغ 20 ألف درهم لكل لاعب من الأسماء التي ستوجد ضمن التشكيلة الرسمية والاحتياطية “للنسور” في الديربي المنتظر.

وكان المكتب المديري للنادي قد عجز عن توفير المبلغ المالي المخصص لكراء طائرة خاصة، لتُقرر مؤسسة المنخرط تنظيم “اكتتاب” تمكنت من خلاله من جمع مبلغ 200 مليون سنتيم، خصصت منه 80 مليون سنتيم لإعانة الإدارة على تأمين الرحلة “الخاصة” صوب زامبيا و40 مليون سنتيم لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز في “الديربي”.