برنامج الأحرار بطنجة

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تعليقات الزوار108
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فعلا انا افتخر بهاد المستوى اللي وصلات ليه حزب التجمع الوطني للأحرار
التجمع الوطني للأحرار هو البديل الحقيقي بعيدا عن المزايدات، دائما نجد الاحرار هم السباقون لحل مشاكل الشعب خاصة التعليم والصحة و الشغيل لنا كامل الثقة في مثل هذا الحزب السياسيه
التجمع الوطني للأحرار قام ببناء برنامجه الانتخابي وفق مقاربة تشاركية قل نظيرها على المستوى الوطني، و قدم خلاصات مشاورته الموسعة مع مختلف شرائح المجتمع
برنامج الاحرار ، برنامج كامل و متكااامل معندنا منقولو صراحة فكرو فكاع المشاكل و لقاو لينا حلول واقعية
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع و خاصة التعليم و الصحة و التشغيل الدي يعاني من مشاكل كثيرة في بلادنا
الأحرار يرفع السقف عاليا على الأحزاب السياسية ونصيحة لمناضلي باقي الأحزاب
برنامج 100 يوم 100 مدينة اعطا ثماره على ارض الواقع ، حيث انه عرف قيادات الحزب على المشاكل التي يعاني منها الشعب و خلاهوم يديرو برنامج ليجمع فيه كاع هذه المشاكل في وجانا بحلول ليغتفك هذه المشاكل
الاحرار صار حزب قوي بكفاءاته وببرامجه التي خطط لها الرئيس عزيز اخنوش باكادير يوم 04 يونيو2021. موفقين انشاء الله
كل الشكر لحزب التجمع الوطني للأحرار بحيث يضع التعليم في صلب اهتماماته مقترحا تصورا استراتيجيا لتجاوز الإكراهات التي تحول دون تعميمه وتطويره وتحسين جودته
البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار ليس وليد اليوم وانما هو برنامج تم استخراجه من الواقع المعاش بعد سلسلة من اللقاءات مع المواطنين في جميع أنحاء المغرب و التي تمنثة باصدار كتاب اسمه مسار الثقة و الذي يحمل في صفحاته الخطوط العريضة لاصلاح أبراز القطاعات الاساسية في البلاد التي اذا تم اصلاحها و سيكون لها وقع ايجابي على القطاعات الثانوية
هاد الساعة الى معندك باش الداوا مكاين لديها فيك الى من رحم ربي اهادشي كنعانيوه شخصيا وشكرا لحزب الاحرار لفكر فينا
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش
السيد الرئيس جاء ببرنامج إنتخابي بإمتياز بتوفيق لكم
قد الفم قد الذراع حزب التجمع الوطني للاحرار ليس حزب شعارات فقط بل هو حزب العمل و المعقول و هادشي لي ثم اثباته من خلال هذا البرنامج الغني بحلول لمشاكل عديدة يعاني منها الشعب غي صمت
Melli jaw l7ahrar lmdinti (Ouezane), j’ai appris avec effroie que 68% des Marocains âgés de plus de 65 ans ne bénéficient pas de système de retraite ! Ça m’a touché d’entendre des voisins plus âgés exprimer leurs difficultés car ils ne le font jamais par pudeur et se contentent du peu qu’ils ont… Je suis ému de voir cette mesure proposée et j’espère la voir se concrétiser car elle découle vraiment de nos doléances. C’est la première fois de ma vie que je me sens écouté et considéré par un parti politique.
حزب التجمع الوطني للأحرار قنطرة ومعبر من المغرب القديم إلى المغرب الحديث والمسعى الذي يعمل عليه اليوم هو احداث نهضة اجتماعية وكسر كل القيود في تفعيل مسار الثقة والتواصل مع المواطن من اجل برنامج صريح وشفاف في حمل القضايا والهموم سواء التشغيل او الصحة او التعليم فوق هذه القنطرة دون خلل او كلل وبكل مصداقية لأننا اليوم كشباب كنا مقاطعون كل أشكل التسيس ولكن اليوم دخلنا إلى السياسة من اجل تصحيح المسار
كل التحايا لحزب التجمع الوطني للأحرار على هدا البرنامج القيم ، لأن صراحة وضعية التعليم في المغرب لا تخفى على أحد و هذا فعلا مشكل عويص فكيف ننتظر من أستاذ وضعيته القانونية والمادية هشة أن يكون طرفا فاعلا و مؤثرا في تحسين لرفع من جودة التعليم ففاقد الشيء لا يعطيه
حزب التجمع الوطني للاحرار من خلال برنامجه الانتخابي الذي يهدف الى اصلاح قطاع التشغيل و الصحة و التعليم قد أبان على رغبته في التغيير الحقيقي الذي يتمناه كل مواطن مغربي و نتمنى له التوفيق
شحال من واحد عندو اجازة ديبلومات غير حاطهوم مزال مدار بهم والو ولكن من خلال هاد البرنامج غادي تنقص البطالة ولنا ثقة كاملة فهاد الحزب
النزول الى الميدان و القرب من المواطن و الاهتمام بمشاكله هو ما عدناه من قيادات التجمع الوطني للاحرار ، هادشي ماشي جديد علينا الحزب جا بحلول لكل مشكل من هذه المشاكل و فكر فكاع فئات المجتمع فتحية ليكوم و شكرا لانكم اعدتم لنا الثقة في الاحزاب السياسية
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع طموحات الشعب ويحمل وبرامج مهمة ومناسبة للكل مدينة. نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله
الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كافح واشتغل بجد والمتتبع لتحركاتهم مند بالداية وهو من سيلاحض مدى تفاعلهم مع قضايا الوطن وكدا عملهم المستمر وانا متيقنة علم اليقين انا هدا البرنامج الانتخابي سيكون ناجحا لما استخلصه من المحطات التي مرة منها وليس حبر على ورق كما اعتدنا في الاحزاب الاخرى
الأحرار هما اللي كانين فالساحة و بهاد الافكار الجديدة في البرنامج الانتخابي المواطنين غادي اقتنعوا تماما ان لا بديل عن للأحرار
أفتخر و أعتز بحزب التجمع الوطني للأحرار لأنو الوحيد لي فكر فصراعات لي كيمرو منها أساتذة التعليم طيلة هاد المده
بصفة شاب و مواطن مغربي ارفع قبعتي لحزب التجمع الوطني للاحرار و احييهم على هذا البرنامج الانتخابي و على اهتمامهم الكبير بقطاع التشغيل و الصحة و التعليم لأن هذه القطاعات هي القاعدة و الاساس للاصلاح و التغيير الذي يريده و يتمناه أي موطن مغربي و ان شاء الله سنستبشر خيرا في هذا الحزب
المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار ، ليدار المغرب كامل و مشا لمدن معمر شي حد وصلهوم باش يعرف مناش كيعانيو الناس و سمع صوتهوم للمغرب و جاهوم ببرنامج ليلقا فيه حلول لكاع المشاكل ليعندهوم
تمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
واش كاين شي حزب اخر اقدر أدير كي دارو الأحرار و ايقدم برنامج يعبر فعلا عن الشعب المغربي
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي لم يأتي من فراغ أو مجرد كلام و أنما هو ثمرة اشتغال و أبحاث و لنا كامل الثقة في هذا الحزب أنه سينجح في تحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع لأن خير دليل على ذلك هو نجاح و تطور القطاعات التي يشرف عليها وزراء و منتخبو هذا الحزب
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار ليس الى مجموعة من الاستخلصات والمحطات التي مرة منها حزب التجمع الوطني للاحرار طوال هده المدة واشتغل عليها من من خلال حملة الاستماع والانصات والقرب من المواطن عبر برنامج 100يوم 100مدينة الناجح بامتياز
صراحة البرنامج ليجا بيه حزب التجمع الوطني للاحرار برنامج قوي ، اغلبية الشباب فبلادنا مشومرين خاصهوم فين يخدمو و باش توفر مليون منصب شغل فيجب ان ترفع لكم القبعة
إن شاءالله تكون بادرة خير ونشوفوا هاد شي في أرض الواقع كنتمنى بلادنا تزيد القدام والله يوفقك
في الحقيقة سي عزيز اخنوش ليس له مثيل في هذا البلاد ،فعلا يستحق ان يكون رئيس الحكومة ولا يمكن الاستغناء عنه.
البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار سيكون برنامج ناجح و لا شك في ذلك لأننا نعرف جيدا أن حزب الاحرار يزخر بكفاءات قادرة على انجاح هذا البرنامج
ملي تنقولو الصحة و التعليم و التشغيل تنقولو مسار الثقة.. تنقولو مستقبل المغرب
قطاع التعليم في المغرب يحتضر فهو الآن في العناية المركزة يصارع مابين الحياة و الموت لكن بفضل حزب التجمع الوطني للأحرار يضع ضمادة على الجرح الغائر ليوقف نزيف الأساتذة
هادشي ليبغينا برنامج قوي واقعي ليغيصلح لينا المشاكل الحقيقة لي كيعاني منها الشعب و البطالة من اكبر هذه المشاكل ليكيعانيو منها الشباب ديالنا ، مشكورين
نحن جد فخورين بهذا الحزب الذي كان سباقا لمجموعة من البرامج، و هاد البرنامج الانتخابي الجديد جد متوازن و غني، نتمناوه يتحط ف أرض الواقع. بالتوفيق
حملة الانصات والقرب من المواطن كان لها واقع مهم في تكوين هدا البرنامج حيت هاد البرنامج الانتخابي جاء عبر الانصات لقضايا العديد من المغاربة لكيعانو منها وعطاو اقترحاتهم يعني البرنامج ماهو الى مجموعة من الاراء المشتركة لناس من اجل تحسين الوضعية وهاد التقنية لقام بها حزب التجمع الوطني للاحرار تلخص الكتير من العمل الجاد وبانه حزب سعى للقرب من المواطن والاستماع لهم واستخلاص هدا العمل في برنامج رائع نتمنى انشاء الله تفعيله لما له من اتار اجابية على المغاربة
حزب الاحرار حزب الوحيد في الساحة السياسية الدي يشتغل على ايجاد الحلول من خلال مسار الثقة.. عقد النجاعة، 100 يوم 100 مدينة و غيرها من المبادرات تؤكد ان الحزب ملتزم مع المغاربة و تيفكر معهم فالمستقبل ديالهم
نفتخر بامثال سي عزيز اخنوش رجول قوي وشجاع يعمل بالجد من اجل النجاح لا يحب كلمة الفشل
لا شك ابدا انا هدا البرنامج سيكون غنييا وفعالا وهدا بعد ان وضعنا تقتنا التامة والكاملة في حزب التجمع الوطني للاحرار الدي تبت لنا وبجدارة انه الحزب الافضل والانسب
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية كنت أرى أن حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي جاء ببرنامج انتخابي واقعي و له القدرة على انزال هذا البرنامج على أرض الواقع
قطاع التعليم في المغرب يحتضر فهو الآن في العناية المركزة يصارع مابين الحياة و الموت لكن بفضل حزب التجمع الوطني للأحرار يضع ضمادة على الجرح الغائر ليوقف نزيف الأساتذة
ملي تنقولو الصحة و التعليم و التشغيل تنقولو مسار الثقة.. تنقولو مستقبل المغرب
شحال من واحد عندو شهادات و ديبلومات و ملقاش فاش يخدم ، فئة كبيرة د الشباب غيلقاو فاش يخدمو و باش يعاونو عائلاتهوم اذا تم تطبيق هذا البرنامج على ارض الواقع
دائما يتحفنا حزب التجمع الوطني للأحرار بمخرجاته،وهاد المرة خرج لينا ببرنامج إنتخابي فوق من رائع، نحن نثق بكم
Je travaille depuis 20 ans et je n’ai aucun droit : je n’ai pas le droit de tomber malade, de prendre congés et encore moins de planifier ma retraite. Quand les Indépendants se sont arrêté à Mediouna, j’y suis allé par curiosité et furieux à l’idée d’entendre des wou3oud kadiba
لنا كامل الثقة في حزب التجمع الوطني للاحرار وبالخاص في رئيسه
الكل يعرف بأن حزب التجمع الوطني للاحرار كنت له رغبة و مشروع حقيقي لاصلاح القطاعات الاساسية للبلاد بما فيها قطاع التشغيل و التعليم و الصحة منذ مدة و هذا المشروع قد ترجمه الحزب في كتاب مسار الثقة الذي اصدره في سنة 2018 قبل هذا البرنامج الانتخابي بالاضافة الى أنه قد ساهم بكتاب مسار الثقة في برنامج النموذج التنموي الجديد للمغرب
صراحة قطاع التعليم اليوم أصبح يعج بالمتهاونين و الأشباح و المتاجرين بالشأن التربوي و المرضى النفسيين ، فلا إصلاح لقطاع التعليم دون الاهتمام بالاستاذ
صرااحة الاحرار جاو ببرنامج مميز فيه حلول لاغلبية المشاكل و خاصة مشاكل اطر التعليم لي كيعانيو فصمت كيفاش بغينا بلادنا تزيد القدام بلا منصلحو منظومة التعليم ، خاص الاستاذ يكون مزيان من الناحية المادية اولا ميبقاش يفكر واش اتكفيه الخلصة ولا لا وحنا عارفين الاغلبية كيقسموها مع عائلاتهوم ، اذا باش جودة التعليم تحسن خاص ظروف اطر التعليم تحسن
هذا البرنامج الانتخابي اللي دار حزب التجمع الوطني للأحرار غادي يعود علينا بالنفع و يسد لينا شحال من ثغرة نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالتشغيل فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
حزب التجمع الوطني للاحرار يوفي بوعده ويطلق برنامجه الانتخابي الدي تم استخراجه من لقاءات 100يوم 100مدينة
انا اكيد ان الأحرار هما الحل و هما اللي غادي انافسو بقوة في استحقاقات 2021
البرنامج الانتخابي لحزب الاحرار لاصلاح برنامج مستوحى من الواقع و سيكون له وقع ايجابي على الموطن المغربي و سيغيير من ملامح المغرب
الحزب الوحيد الدي ايقنت ان برنامجه سيكون شاملا وناجحا هو برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار فلا شك في دالك لما قدمه لحد الان من مشارع ناجحة ودو مصداقية وبعمله الجاد بالفعل انه حزب يستحق الاحترام برافو
الحمدلله من بعد هاد السنوات دالقهر و البطاله حزب التجمع الوطني للأحرار غيفتح لينا باب المستقبل
البرنامج الانتخابي اللي حط حزب التجمع الوطني للأحرار غني و متين ،و نقدرو نقولو غادي يحدث تغيير نوعي إيجابي.،و حنا كنتيقو فهاد الحزب اللي دائما كان عند حسن الظن ديالنا.
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار استخلص برنامجه من الواقع و من الساكنة ظل دائما قريب من المواطنين
حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل وهذا ما نلاحظه في هذا البرنامج
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي ليس وليد اليوم و الكل يعرف ذلك و هذا البرنامج قد دونه حزب الاحرار في كتابه مسار الثقة الذي اصدره سنة 2018 و قدمه للجنة المسؤولة على وضع مشروع النموذج التنموي الجديد مساهمة من الحزب في بناء مغرب أفضل
انا اكيد ان الأحرار هما الحل و هما اللي غادي انافسو بقوة في استحقاقات 2021
نحن متشوقون لهذا البرنامج الانتخابي الجديد اللي غادي يدير قفزة نوعية و تعاود هيكلة المنظومات الحساسة بالتوفيق
حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة
حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد اشتغل على طول السنة من اجل استخلاص معضم المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي
التجمع الوطني للأحرار قدم مشاريع اللي هي واقعية و حقيقية و مبنية على معطيات ملموسة
العديد من الشباب عاطلين عن العمل و اليوم بفضل السيد عزيز أخنوش المطالب كتحقق واحد تلو الاخر
هادي هي الهضرة الصحيحة و الا فلا ،دائما الأحرار كيتحفونا بأفكار واعدة و كيطبقوها ،كنتمناو ليكم التوفيق فالحكومة الجاية ان شاء الله باش نحطو الافكار الجديدة ف أرض الواقع.
حزب التجمع الوطني للاحرار يستخدم استرايجية جديدة وناجحة مغايرة تماما لستراتيجيات التي اعتدنا عليها في احزاب اخرى على التجمعين المواصلة لانهم في الطريق السليم
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة التى جاءات ببرنامج الان غني لمعالجت مشكل حسب المدينة، اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو
يواجه عدد كبير من الشباب صعوبة لإيجاد فرص عمل لائق دائمة. فمعدلات البطالة ترتفع باستمرار وحزب الاحرار سيكون لها الفضل في حل هذه المسألة
حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية هادشي من خلال قافلة 100يوم 100 مدينة لي حاول من خلالها يعرف اغلبية المشاكل لي كيعانيو منها المغاربة تبارك الله عليهم خدامين او كيحاولو ما امكن يزيدو ب البلاد القدام
100 يوم و 100 مدينة بين على ان المغرب تيختلف من منطقة لمنطقة في الحاجيات و الاولويات ديالو داكشي علاش الاحرار ادير لكل منطقة برنامج محلي خاص بيها.
هنيأ لنا بهدا البرنامج الانتخابي ، تحت شعار نعم لخلق و تعزيز فرص عمل الشباب
فعلا برنامجكم غني بالمقاييس و الضروريات اللي الحكومة خاص تطرق ليها، حنا معاكم يا أحرار و نثق بكم.
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة…و هذا البرنامج الانتخابي غادي يغير بلادنا ل تغير ايجابي انشاء الله
الاحرار هم البديل الوحيد لمغرب افضل و ياريت كل الاحزاب تفكر في حل مشاكل المغاربة
الدينامية لغادي بها حزب التجمع الوطني للاحرار لحد الان ناجحة وهدا راجع لحنكة سيد عزيز اخنوش وبقيادته الفاضلة
التجمع هو اللي كاين فالساحة السياسية و البرنامج الانتخابي ديالو مغري للجميع و يمكن أن يستجيب لانتظارات المواطنين.
فعلا ملي غادي يطلع حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة غادي تزيان الوقت و بالأخص بهاد البرنامج الانتخابي الرائع.
بلادنا في امس الحاجة لمثل هذه الاحزاب لي فيهم الانسانية او كتهمهم مصلحة الوطن… شكرا دمتم متألقين
حزب التجمع الوطني للاحرار ه ساند الكتير من القضايا المهمة في الوطن ويسعى دائما الى تحقيق المصلحة العامة هده هي الاحزاب لمحتاجين معنا
حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشباب
السيد عزيز اخنوش رجل ناجح في جميع المجالات وله تجربة كبيرة ومند تراسه حزب التجمع الوطني للاحرار نلاحظ استراتيجية جديدة وديناميكة ناجحة ساهمت في جعل حزب الحمامة يحتل الصدارة في الساحة السياسية
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث
نهنئ حزب التجمع الوطني للأحرار على هذا البرنامج الانتخابي اللي فعلا فالمستوى،و متشوقين نشوفوه ف أرض الواقع إن شاء الله.
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول لا يعرف ما معنى الهزيمة يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف
حزب الاحرار معروف بصدق خطابهم و وضع المواطنين ومصلحة الوطن من اهتمامته
حزب الحمامة رسم لنفسه مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع وفقهم الله لما هو خير
لي ثقة كبيرةفي كلام مدام بنخضراء !
لي ثقة في حديث مدام بنخضراء، العضوة في المكتب السياسي لحزب الأحرار لانها تعي فيما تقول…
دائما يتحفنا حزب التجمع الوطني للأحرار بأفكار الوعد، وانا أثق بكم و ببرنامجكم الانتخابي الباهر.
حزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهدف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه للصحة و التعليم و الشغل
جزيل الشكر لكل من يدافع ويهتم على البطالة .صحيح الوضعية صعبة لكن غير مستحيلة الحل،لذلك حان الوقت لتسوية اوضاعنا كشباب عاطل وفي اقرب الاجال
التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و يواصل مساره بالعمل الجاد في معركة الاصلاح الكبيرة
شحال من حامل شهادات كالس بلا عمل اهاد البرنامج غادي احل مشاكيلهم لكايعانيو منها
سي عزيز اخنوش خص نهتمو بالتعليم في القرى لانه في حاجة الى مدارس تتوسط كل تجمع سكني لا بعيدة عن التلاميذ والتلميذات وبجانبها مطعم وداخلية وملعب وماء ومرحاض وسور وتوقيت خاص للدخول والخروج ومنح بسيطه محفزة ومساعدة على التعلم .
اضن ان حل التعليم وجده الان حزب الاحرار لان مشكل التعليم في المغرب مشكل كبير ،الدولة صرفت 40 مليار درهم من أجل إصلاح التعليم لا أحد يعرف أين صرف ! ولم يصل الأستاذ ولا التلميذ منه حتى درهم وهما المعنيان الأول والأخير بالإصلاح . فمازال هناك الكثير من الأساتذة من يرزح تحت آفة الفقر بأجرة لا تتعدى 4000 درهم في حين يتقاضى بعض زملائهم بقدرة قادر 9000 أو 10000 درهم وهو من إصلاحات الحكومة التي تكرس الظلم وتعمق التفاوت المجتمعي وتقتل الرغبة في العمل . ضف إلى هذا الأقسام المشتركة بالعالم القروي والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى ست مستويات في حجرة واحدة مهترئة لا تتوفر حتى على زجاج نوافذ.
برنامج انتخابي قيم مجاش غير هاكاك هادشي كان تناقش فبرنامج الانصات لكان طلقو حزب الاحرار وجل المدن المغربية نقشات نفس المشاكيل فقطاع التعليم لهوما رفع اجور الاساتذة وتسوية الوضعية الحالية باش اقدرو اقرو ولادنا
C’est une mesure vraiment inclusive, on sent que les Indépendants ont un programme sociale et qu’ils se soucient de tous les Marocains et de l’humain en général. Des personnes qui ont perdu leur emploi durant le covid, des jeunes diplômés chômeurs ou simplement des personnes de l’informel dont la santé ne permet plus de travailler. Tous ces gens pourront enfin avoir accès aux soins et ce n’est que justice. Bravo !
Enfin une mesure qui protège les marchands ambulants, chauffeurs de taxis, femmes de ménages, serveurs et tous les travailleurs de l’informel laissés-pour-compte durant la crise.
Le programme vise clairement la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Voilà un parti qui a compris les priorités des marocains.
C’est une mesure vraiment inclusive, on sent que les Indépendants ont un programme sociale et qu’ils se soucient de tous les Marocains et de l’humain en général. Des personnes qui ont perdu leur emploi durant le covid, des jeunes diplômés chômeurs ou simplement des personnes de l’informel dont la santé ne permet plus de travailler. Tous ces gens pourront enfin avoir accès aux soins et ce n’est que justice. Bravo !
الاحرار دائما ينشدون الكرامة وضمان مستقبل الاجيال القادمة عن طريق توفير فرص الشغل وهدشي ذكروه قبل الاحرار في مسار الثقة كلي ثقة في حزب الاحرار
أنا كمغربي أحذر كل إخواني المغاربة من كل الدكاكين الخزبية بمختلف مشاربها وتوجهاتها التي تعادينا ولا تتنافس إلا على المناصب والحصانة. لا ثقة فيهم يا إخواني. ولقد أعذر من أنذر.