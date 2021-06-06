برنامج الأحرار بطنجة

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‫تعليقات الزوار

108
  • عبدالصمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:57

    فعلا انا افتخر بهاد المستوى اللي وصلات ليه حزب التجمع الوطني للأحرار

    -56
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  • Medo
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:57

    التجمع الوطني للأحرار هو البديل الحقيقي بعيدا عن المزايدات، دائما نجد الاحرار هم السباقون لحل مشاكل الشعب خاصة التعليم والصحة و الشغيل لنا كامل الثقة في مثل هذا الحزب السياسيه

    -56
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  • محسن
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:57

    التجمع الوطني للأحرار قام ببناء برنامجه الانتخابي وفق مقاربة تشاركية قل نظيرها على المستوى الوطني، و قدم خلاصات مشاورته الموسعة مع مختلف شرائح المجتمع

    -53
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  • سارة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:57

    برنامج الاحرار ، برنامج كامل و متكااامل معندنا منقولو صراحة فكرو فكاع المشاكل و لقاو لينا حلول واقعية

    -53
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  • Khalid
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع و خاصة التعليم و الصحة و التشغيل الدي يعاني من مشاكل كثيرة في بلادنا

    -53
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  • ايت القاضي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    الأحرار يرفع السقف عاليا على الأحزاب السياسية ونصيحة لمناضلي باقي الأحزاب

    -52
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  • سلوى
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    برنامج 100 يوم 100 مدينة اعطا ثماره على ارض الواقع ، حيث انه عرف قيادات الحزب على المشاكل التي يعاني منها الشعب و خلاهوم يديرو برنامج ليجمع فيه كاع هذه المشاكل في وجانا بحلول ليغتفك هذه المشاكل

    -53
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  • Walud
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    الاحرار صار حزب قوي بكفاءاته وببرامجه التي خطط لها الرئيس عزيز اخنوش باكادير يوم 04 يونيو2021. موفقين انشاء الله

    -51
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  • حبيبة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    كل الشكر لحزب التجمع الوطني للأحرار بحيث يضع التعليم في صلب اهتماماته مقترحا تصورا استراتيجيا لتجاوز الإكراهات التي تحول دون تعميمه وتطويره وتحسين جودته

    -52
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  • حمزة الروداني
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار ليس وليد اليوم وانما هو برنامج تم استخراجه من الواقع المعاش بعد سلسلة من اللقاءات مع المواطنين في جميع أنحاء المغرب و التي تمنثة باصدار كتاب اسمه مسار الثقة و الذي يحمل في صفحاته الخطوط العريضة لاصلاح أبراز القطاعات الاساسية في البلاد التي اذا تم اصلاحها و سيكون لها وقع ايجابي على القطاعات الثانوية

    -47
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  • ملاك
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    هاد الساعة الى معندك باش الداوا مكاين لديها فيك الى من رحم ربي اهادشي كنعانيوه شخصيا وشكرا لحزب الاحرار لفكر فينا

    -46
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  • rania
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش

    -48
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  • Mona
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:58

    السيد الرئيس جاء ببرنامج إنتخابي بإمتياز بتوفيق لكم

    -48
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  • Soufiane
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    قد الفم قد الذراع حزب التجمع الوطني للاحرار ليس حزب شعارات فقط بل هو حزب العمل و المعقول و هادشي لي ثم اثباته من خلال هذا البرنامج الغني بحلول لمشاكل عديدة يعاني منها الشعب غي صمت

    -48
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  • سومية
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    Melli jaw l7ahrar lmdinti (Ouezane), j’ai appris avec effroie que 68% des Marocains âgés de plus de 65 ans ne bénéficient pas de système de retraite ! Ça m’a touché d’entendre des voisins plus âgés exprimer leurs difficultés car ils ne le font jamais par pudeur et se contentent du peu qu’ils ont… Je suis ému de voir cette mesure proposée et j’espère la voir se concrétiser car elle découle vraiment de nos doléances. C’est la première fois de ma vie que je me sens écouté et considéré par un parti politique.

    -40
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  • Hind
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    حزب التجمع الوطني للأحرار قنطرة ومعبر من المغرب القديم إلى المغرب الحديث والمسعى الذي يعمل عليه اليوم هو احداث نهضة اجتماعية وكسر كل القيود في تفعيل مسار الثقة والتواصل مع المواطن من اجل برنامج صريح وشفاف في حمل القضايا والهموم سواء التشغيل او الصحة او التعليم فوق هذه القنطرة دون خلل او كلل وبكل مصداقية لأننا اليوم كشباب كنا مقاطعون كل أشكل التسيس ولكن اليوم دخلنا إلى السياسة من اجل تصحيح المسار

    -42
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  • Ahlam
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    كل التحايا لحزب التجمع الوطني للأحرار على هدا البرنامج القيم ، لأن صراحة وضعية التعليم في المغرب لا تخفى على أحد و هذا فعلا مشكل عويص فكيف ننتظر من أستاذ وضعيته القانونية والمادية هشة أن يكون طرفا فاعلا و مؤثرا في تحسين  لرفع من جودة التعليم ففاقد الشيء لا يعطيه

    -39
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  • هشام
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    حزب التجمع الوطني للاحرار من خلال برنامجه الانتخابي الذي يهدف الى اصلاح قطاع التشغيل و الصحة و التعليم قد أبان على رغبته في التغيير الحقيقي الذي يتمناه كل مواطن مغربي و نتمنى له التوفيق

    -37
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  • وحيد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    شحال من واحد عندو اجازة ديبلومات غير حاطهوم مزال مدار بهم والو ولكن من خلال هاد البرنامج غادي تنقص البطالة ولنا ثقة كاملة فهاد الحزب

    -36
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  • Chadi
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    النزول الى الميدان و القرب من المواطن و الاهتمام بمشاكله هو ما عدناه من قيادات التجمع الوطني للاحرار ، هادشي ماشي جديد علينا الحزب جا بحلول لكل مشكل من هذه المشاكل و فكر فكاع فئات المجتمع فتحية ليكوم و شكرا لانكم اعدتم لنا الثقة في الاحزاب السياسية

    -35
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  • omar
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع طموحات الشعب ويحمل وبرامج مهمة ومناسبة للكل مدينة. نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله

    -32
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  • Mouna
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.

    -32
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  • احلام
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كافح واشتغل بجد والمتتبع لتحركاتهم مند بالداية وهو من سيلاحض مدى تفاعلهم مع قضايا الوطن وكدا عملهم المستمر وانا متيقنة علم اليقين انا هدا البرنامج الانتخابي سيكون ناجحا لما استخلصه من المحطات التي مرة منها وليس حبر على ورق كما اعتدنا في الاحزاب الاخرى

    -32
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  • امين
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    الأحرار هما اللي كانين فالساحة و بهاد الافكار الجديدة في البرنامج الانتخابي المواطنين غادي اقتنعوا تماما ان لا بديل عن للأحرار

    -31
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  • حبيبة فطواكي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    أفتخر و أعتز بحزب التجمع الوطني للأحرار لأنو الوحيد لي فكر فصراعات لي كيمرو منها أساتذة التعليم طيلة هاد المده

    -32
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  • سعيد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:59

    بصفة شاب و مواطن مغربي ارفع قبعتي لحزب التجمع الوطني للاحرار و احييهم على هذا البرنامج الانتخابي و على اهتمامهم الكبير بقطاع التشغيل و الصحة و التعليم لأن هذه القطاعات هي القاعدة و الاساس للاصلاح و التغيير الذي يريده و يتمناه أي موطن مغربي و ان شاء الله سنستبشر خيرا في هذا الحزب

    -30
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  • Sara
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار ، ليدار المغرب كامل و مشا لمدن معمر شي حد وصلهوم باش يعرف مناش كيعانيو الناس و سمع صوتهوم للمغرب و جاهوم ببرنامج ليلقا فيه حلول لكاع المشاكل ليعندهوم

    -30
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  • Fati
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    تمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.

    -28
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  • احمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    واش كاين شي حزب اخر اقدر أدير كي دارو الأحرار و ايقدم برنامج يعبر فعلا عن الشعب المغربي

    -25
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  • سهيل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي لم يأتي من فراغ أو مجرد كلام و أنما هو ثمرة اشتغال و أبحاث و لنا كامل الثقة في هذا الحزب أنه سينجح في تحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع لأن خير دليل على ذلك هو نجاح و تطور القطاعات التي يشرف عليها وزراء و منتخبو هذا الحزب

    -25
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  • امير
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار ليس الى مجموعة من الاستخلصات والمحطات التي مرة منها حزب التجمع الوطني للاحرار طوال هده المدة واشتغل عليها من من خلال حملة الاستماع والانصات والقرب من المواطن عبر برنامج 100يوم 100مدينة الناجح بامتياز

    -22
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  • Mahmoud
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    صراحة البرنامج ليجا بيه حزب التجمع الوطني للاحرار برنامج قوي ، اغلبية الشباب فبلادنا مشومرين خاصهوم فين يخدمو و باش توفر مليون منصب شغل فيجب ان ترفع لكم القبعة

    -20
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  • Reda
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    إن شاءالله تكون بادرة خير ونشوفوا هاد شي في أرض الواقع كنتمنى بلادنا تزيد القدام والله يوفقك

    -22
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  • sana
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    في الحقيقة سي عزيز اخنوش ليس له مثيل في هذا البلاد ،فعلا يستحق ان يكون رئيس الحكومة ولا يمكن الاستغناء عنه.

    -22
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  • حكيم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار  سيكون برنامج ناجح و لا شك في ذلك لأننا نعرف جيدا أن حزب الاحرار يزخر بكفاءات قادرة على انجاح هذا البرنامج

    -20
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  • عبد الله
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    ملي تنقولو الصحة و التعليم و التشغيل تنقولو مسار الثقة.. تنقولو مستقبل المغرب

    -5
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  • Kltouma
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:00

    قطاع التعليم في المغرب يحتضر فهو الآن في العناية المركزة يصارع مابين الحياة و الموت لكن بفضل حزب التجمع الوطني للأحرار يضع ضمادة على الجرح الغائر ليوقف نزيف الأساتذة

    -18
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  • Soufiane
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    هادشي ليبغينا برنامج قوي واقعي ليغيصلح لينا المشاكل الحقيقة لي كيعاني منها الشعب و البطالة من اكبر هذه المشاكل ليكيعانيو منها الشباب ديالنا ، مشكورين

    -19
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  • Mariam
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    نحن جد فخورين بهذا الحزب الذي كان سباقا لمجموعة من البرامج، و هاد البرنامج الانتخابي الجديد جد متوازن و غني، نتمناوه يتحط ف أرض الواقع. بالتوفيق

    -19
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  • اسماء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    حملة الانصات والقرب من المواطن كان لها واقع مهم في تكوين هدا البرنامج حيت هاد البرنامج الانتخابي جاء عبر الانصات لقضايا العديد من المغاربة لكيعانو منها وعطاو اقترحاتهم يعني البرنامج ماهو الى مجموعة من الاراء المشتركة لناس من اجل تحسين الوضعية وهاد التقنية لقام بها حزب التجمع الوطني للاحرار تلخص الكتير من العمل الجاد وبانه حزب سعى للقرب من المواطن والاستماع لهم واستخلاص هدا العمل في برنامج رائع نتمنى انشاء الله تفعيله لما له من اتار اجابية على المغاربة

    -18
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  • Donia
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    حزب الاحرار حزب الوحيد في الساحة السياسية الدي يشتغل على ايجاد الحلول من خلال مسار الثقة.. عقد النجاعة، 100 يوم 100 مدينة و غيرها من المبادرات تؤكد ان الحزب ملتزم مع المغاربة و تيفكر معهم فالمستقبل ديالهم

    -18
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  • ahmed
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    نفتخر بامثال سي عزيز اخنوش رجول قوي وشجاع يعمل بالجد من اجل النجاح لا يحب كلمة الفشل

    -18
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  • حميد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    لا شك ابدا انا هدا البرنامج سيكون غنييا وفعالا وهدا بعد ان وضعنا تقتنا التامة والكاملة في حزب التجمع الوطني للاحرار الدي تبت لنا وبجدارة انه الحزب الافضل والانسب

    -17
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  • يوسف
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    من خلال تتبعي للأحزاب السياسية كنت أرى أن حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي جاء ببرنامج انتخابي واقعي و له القدرة على انزال هذا البرنامج على أرض الواقع

    -18
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  • Kltouma
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    قطاع التعليم في المغرب يحتضر فهو الآن في العناية المركزة يصارع مابين الحياة و الموت لكن بفضل حزب التجمع الوطني للأحرار يضع ضمادة على الجرح الغائر ليوقف نزيف الأساتذة

    -18
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  • انس
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    ملي تنقولو الصحة و التعليم و التشغيل تنقولو مسار الثقة.. تنقولو مستقبل المغرب

    -17
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  • Mounir
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    شحال من واحد عندو شهادات و ديبلومات و ملقاش فاش يخدم ، فئة كبيرة د الشباب غيلقاو فاش يخدمو و باش يعاونو عائلاتهوم اذا تم تطبيق هذا البرنامج على ارض الواقع

    -18
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  • Halima
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    دائما يتحفنا حزب التجمع الوطني للأحرار بمخرجاته،وهاد المرة خرج لينا ببرنامج إنتخابي فوق من رائع، نحن نثق بكم

    -18
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  • Karima
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    Je travaille depuis 20 ans et je n’ai aucun droit : je n’ai pas le droit de tomber malade, de prendre congés et encore moins de planifier ma retraite. Quand les Indépendants se sont arrêté à Mediouna, j’y suis allé par curiosité et furieux à l’idée d’entendre des wou3oud kadiba

    4
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  • mohmed
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    لنا كامل الثقة في حزب التجمع الوطني للاحرار وبالخاص في رئيسه

    -17
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  • طارق
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    الكل يعرف بأن حزب التجمع الوطني للاحرار كنت له رغبة و مشروع حقيقي لاصلاح القطاعات الاساسية للبلاد بما فيها قطاع التشغيل و التعليم و الصحة منذ مدة و هذا المشروع قد ترجمه الحزب في كتاب مسار الثقة الذي اصدره في سنة 2018 قبل هذا البرنامج الانتخابي بالاضافة الى أنه قد ساهم بكتاب مسار الثقة في برنامج النموذج التنموي الجديد للمغرب

    -18
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  • فاطمة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:01

    صراحة قطاع التعليم اليوم أصبح يعج بالمتهاونين و الأشباح و المتاجرين بالشأن التربوي و المرضى النفسيين ، فلا إصلاح لقطاع التعليم دون الاهتمام بالاستاذ

    -1
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  • Mouna
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    صرااحة الاحرار جاو ببرنامج مميز فيه حلول لاغلبية المشاكل و خاصة مشاكل اطر التعليم لي كيعانيو فصمت كيفاش بغينا بلادنا تزيد القدام بلا منصلحو منظومة التعليم ، خاص الاستاذ يكون مزيان من الناحية المادية اولا ميبقاش يفكر واش اتكفيه الخلصة ولا لا وحنا عارفين الاغلبية كيقسموها مع عائلاتهوم ، اذا باش جودة التعليم تحسن خاص ظروف اطر التعليم تحسن

    -17
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  • Salma
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    هذا البرنامج الانتخابي اللي دار حزب التجمع الوطني للأحرار غادي يعود علينا بالنفع و يسد لينا شحال من ثغرة نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح

    -15
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  • Zayna
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالتشغيل فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية

    -16
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  • safa
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    حزب التجمع الوطني للاحرار يوفي بوعده ويطلق برنامجه الانتخابي الدي تم استخراجه من لقاءات 100يوم 100مدينة

    -16
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  • عمران
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    انا اكيد ان الأحرار هما الحل و هما اللي غادي انافسو بقوة في استحقاقات 2021

    -16
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  • حسن
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    البرنامج الانتخابي لحزب الاحرار لاصلاح برنامج مستوحى من الواقع و سيكون له وقع ايجابي على الموطن المغربي و سيغيير من ملامح المغرب

    -16
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  • احمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    الحزب الوحيد الدي ايقنت ان برنامجه سيكون شاملا وناجحا هو برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار فلا شك في دالك لما قدمه لحد الان من مشارع ناجحة ودو مصداقية وبعمله الجاد بالفعل انه حزب يستحق الاحترام برافو

    -16
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  • لمياء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    الحمدلله من بعد هاد السنوات دالقهر و البطاله حزب التجمع الوطني للأحرار غيفتح لينا باب المستقبل

    -16
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  • Najla
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    البرنامج الانتخابي اللي حط حزب التجمع الوطني للأحرار غني و متين ،و نقدرو نقولو غادي يحدث تغيير نوعي إيجابي.،و حنا كنتيقو فهاد الحزب اللي دائما كان عند حسن الظن ديالنا.

    -16
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  • ahmed
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار استخلص برنامجه من الواقع و من الساكنة ظل دائما قريب من المواطنين

    -16
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  • Med
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل وهذا ما نلاحظه في هذا البرنامج

    -17
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  • أحمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي ليس وليد اليوم و الكل يعرف ذلك و هذا البرنامج قد دونه حزب الاحرار في كتابه مسار الثقة الذي اصدره سنة 2018 و قدمه للجنة المسؤولة على وضع مشروع النموذج التنموي الجديد مساهمة من الحزب في بناء مغرب أفضل

    -15
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  • حمزة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:02

    انا اكيد ان الأحرار هما الحل و هما اللي غادي انافسو بقوة في استحقاقات 2021

    -16
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  • Laila
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    نحن متشوقون لهذا البرنامج الانتخابي الجديد اللي غادي يدير قفزة نوعية و تعاود هيكلة المنظومات الحساسة بالتوفيق

    -15
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  • mina
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة

    -16
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  • Hafida
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد اشتغل على طول السنة من اجل استخلاص معضم المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي

    -16
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  • هشام
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    التجمع الوطني للأحرار قدم مشاريع اللي هي واقعية و حقيقية و مبنية على معطيات ملموسة

    -16
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  • الهام
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    العديد من الشباب عاطلين عن العمل و اليوم بفضل السيد عزيز أخنوش المطالب كتحقق واحد تلو الاخر

    -17
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  • Amine
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    هادي هي الهضرة الصحيحة و الا فلا ،دائما الأحرار كيتحفونا بأفكار واعدة و كيطبقوها ،كنتمناو ليكم التوفيق فالحكومة الجاية ان شاء الله باش نحطو الافكار الجديدة ف أرض الواقع.

    -17
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  • امل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستخدم استرايجية جديدة وناجحة مغايرة تماما لستراتيجيات التي اعتدنا عليها في احزاب اخرى على التجمعين المواصلة لانهم في الطريق السليم

    -17
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  • monia
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة التى جاءات ببرنامج الان غني لمعالجت مشكل حسب المدينة، اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو

    -17
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  • صفاء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    يواجه عدد كبير من الشباب صعوبة لإيجاد فرص عمل لائق دائمة. فمعدلات البطالة ترتفع باستمرار وحزب الاحرار سيكون لها الفضل في حل هذه المسألة

    -16
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  • Hamid
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية هادشي من خلال قافلة 100يوم 100 مدينة لي حاول من خلالها يعرف اغلبية المشاكل لي كيعانيو منها المغاربة تبارك الله عليهم خدامين او كيحاولو ما امكن يزيدو ب البلاد القدام

    -17
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  • مروان
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:03

    100 يوم و 100 مدينة بين على ان المغرب تيختلف من منطقة لمنطقة في الحاجيات و الاولويات ديالو داكشي علاش الاحرار ادير لكل منطقة برنامج محلي خاص بيها.

    -15
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  • صفاء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    هنيأ لنا بهدا البرنامج الانتخابي ، تحت شعار نعم لخلق و تعزيز فرص عمل الشباب

    -14
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  • Nassim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    فعلا برنامجكم غني بالمقاييس و الضروريات اللي الحكومة خاص تطرق ليها، حنا معاكم يا أحرار و نثق بكم.

    -15
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  • Bochra
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة…و هذا البرنامج الانتخابي غادي يغير بلادنا ل تغير ايجابي انشاء الله

    -15
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  • نجوى
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    الاحرار هم البديل الوحيد لمغرب افضل و ياريت كل الاحزاب تفكر في حل مشاكل المغاربة

    -15
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  • اشرف
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    الدينامية لغادي بها حزب التجمع الوطني للاحرار لحد الان ناجحة وهدا راجع لحنكة سيد عزيز اخنوش وبقيادته الفاضلة

    -15
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  • ادريس
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    التجمع هو اللي كاين فالساحة السياسية و البرنامج الانتخابي ديالو مغري للجميع و يمكن أن يستجيب لانتظارات المواطنين.

    -14
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  • Hamza
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    فعلا ملي غادي يطلع حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة غادي تزيان الوقت و بالأخص بهاد البرنامج الانتخابي الرائع.

    -15
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  • Iman
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    بلادنا في امس الحاجة لمثل هذه الاحزاب لي فيهم الانسانية او كتهمهم مصلحة الوطن… شكرا دمتم متألقين

    -15
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  • ابراهيم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:04

    حزب التجمع الوطني للاحرار ه ساند الكتير من القضايا المهمة في الوطن ويسعى دائما الى تحقيق المصلحة العامة هده هي الاحزاب لمحتاجين معنا

    -15
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  • Aicha
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:05

    حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشباب

    -15
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  • كريم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:05

    السيد عزيز اخنوش رجل ناجح في جميع المجالات وله تجربة كبيرة ومند تراسه حزب التجمع الوطني للاحرار نلاحظ استراتيجية جديدة وديناميكة ناجحة ساهمت في جعل حزب الحمامة يحتل الصدارة في الساحة السياسية

    -15
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  • رشيد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:05

    حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث

    -14
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  • Youssef
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:05

    نهنئ حزب التجمع الوطني للأحرار على هذا البرنامج الانتخابي اللي فعلا فالمستوى،و متشوقين نشوفوه ف أرض الواقع إن شاء الله.

    -15
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  • Farid
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:05

    حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول لا يعرف ما معنى الهزيمة يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة

    -15
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  • منال
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:06

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف

    -15
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  • Mohamed
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:06

    حزب الاحرار معروف بصدق خطابهم و وضع المواطنين ومصلحة الوطن من اهتمامته

    -14
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  • نوفل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:06

    حزب الحمامة رسم لنفسه مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع وفقهم الله لما هو خير

    -14
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  • عبد الرحيم الورديغي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:06

    لي ثقة كبيرةفي كلام مدام بنخضراء !
    لي ثقة في حديث مدام بنخضراء، العضوة في المكتب السياسي لحزب الأحرار لانها تعي فيما تقول…

    -14
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  • Chouaib
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:06

    دائما يتحفنا حزب التجمع الوطني للأحرار بأفكار الوعد، وانا أثق بكم و ببرنامجكم الانتخابي الباهر.

    -14
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  • Noura
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:06

    حزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهدف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه للصحة و التعليم و الشغل

    -15
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  • المغربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:07

    جزيل الشكر لكل من يدافع ويهتم على البطالة .صحيح الوضعية صعبة لكن غير مستحيلة الحل،لذلك حان الوقت لتسوية اوضاعنا كشباب عاطل وفي اقرب الاجال

    -15
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  • Bachir
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:07

    التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و يواصل مساره بالعمل الجاد في معركة الاصلاح الكبيرة

    -14
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  • علاء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:07

    شحال من حامل شهادات كالس بلا عمل اهاد البرنامج غادي احل مشاكيلهم لكايعانيو منها

    -15
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  • عائشة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:07

    سي عزيز اخنوش خص نهتمو بالتعليم في القرى لانه في حاجة الى مدارس تتوسط كل تجمع سكني لا بعيدة عن التلاميذ والتلميذات وبجانبها مطعم وداخلية وملعب وماء ومرحاض وسور وتوقيت خاص للدخول والخروج ومنح بسيطه محفزة ومساعدة على التعلم .

    -15
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  • امين
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:08

    اضن ان حل التعليم وجده الان حزب الاحرار لان مشكل التعليم في المغرب مشكل كبير ،الدولة صرفت 40 مليار درهم من أجل إصلاح التعليم لا أحد يعرف أين صرف ! ولم يصل الأستاذ ولا التلميذ منه حتى درهم وهما المعنيان الأول والأخير بالإصلاح‎ ‌‏. فمازال هناك الكثير من الأساتذة من يرزح تحت آفة الفقر بأجرة لا تتعدى 4000 درهم في حين يتقاضى بعض زملائهم بقدرة قادر 9000 أو 10000 درهم وهو من إصلاحات الحكومة التي تكرس الظلم وتعمق التفاوت المجتمعي وتقتل الرغبة في العمل . ضف إلى هذا الأقسام المشتركة بالعالم القروي والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى ست مستويات في حجرة واحدة مهترئة لا تتوفر حتى على زجاج نوافذ.

    -16
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  • حياة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:09

    برنامج انتخابي قيم مجاش غير هاكاك هادشي كان تناقش فبرنامج الانصات لكان طلقو حزب الاحرار وجل المدن المغربية نقشات نفس المشاكيل فقطاع التعليم لهوما رفع اجور الاساتذة وتسوية الوضعية الحالية باش اقدرو اقرو ولادنا

    -16
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  • لمياء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:09

    C’est une mesure vraiment inclusive, on sent que les Indépendants ont un programme sociale et qu’ils se soucient de tous les Marocains et de l’humain en général. Des personnes qui ont perdu leur emploi durant le covid, des jeunes diplômés chômeurs ou simplement des personnes de l’informel dont la santé ne permet plus de travailler. Tous ces gens pourront enfin avoir accès aux soins et ce n’est que justice. Bravo !

    -16
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  • كريم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:11

    Enfin une mesure qui protège les marchands ambulants, chauffeurs de taxis, femmes de ménages, serveurs et tous les travailleurs de l’informel laissés-pour-compte durant la crise.

    -16
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  • سحر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:11

    Le programme vise clairement la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Voilà un parti qui a compris les priorités des marocains.

    -16
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  • خليل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:12

    C’est une mesure vraiment inclusive, on sent que les Indépendants ont un programme sociale et qu’ils se soucient de tous les Marocains et de l’humain en général. Des personnes qui ont perdu leur emploi durant le covid, des jeunes diplômés chômeurs ou simplement des personnes de l’informel dont la santé ne permet plus de travailler. Tous ces gens pourront enfin avoir accès aux soins et ce n’est que justice. Bravo !

    -17
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  • فاطمة الزهراء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:13

    الاحرار دائما ينشدون الكرامة وضمان مستقبل الاجيال القادمة عن طريق توفير فرص الشغل وهدشي ذكروه قبل الاحرار في مسار الثقة كلي ثقة في حزب الاحرار

    -18
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  • mhammed.douai
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:42

    أنا كمغربي أحذر كل إخواني المغاربة من كل الدكاكين الخزبية بمختلف مشاربها وتوجهاتها التي تعادينا ولا تتنافس إلا على المناصب والحصانة. لا ثقة فيهم يا إخواني. ولقد أعذر من أنذر.

    0
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