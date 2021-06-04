"برنامج الأحرار" يرتكز على خمسة التزامات أساسية

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، الخميس بأكادير، عن إطلاق الجولة التواصلية لتقديم التوجهات الكبرى لـ”برنامج الأحرار” 2021 – 2026.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن حزب “الحمامة”، فإن هذه المبادرة التواصلية “تهدف إلى التعريف ببرنامج معزز بالأرقام، محكم، قابل للتنفيذ، يعكس طموحات المواطنين ويؤسس لتعاقد سياسي مستقبلي سليم، ويحمل كل مقومات التغيير التي يطمح إليها المواطن، في إطار منهجية الإنصات، التي يتبعها الحزب والتي تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين”.

كما يأتي “برنامج الأحرار”، وفق المصدر ذاته، “في مرحلة دقيقة تعيشها بلادنا، للعمل على تجاوز آثار الأزمة التي تعرفها المملكة على غرار دول العالم، جراء تفشي فيروس “كوفيد 19″، مع الإجابة عن التساؤلات المشروعة للمغاربة، لا سيما بعد إطلاق جلالة الملك نصره الله لورش الحماية الاجتماعية المهم، وطرح مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يرمي إلى تطوير مجموعة من المجالات على الصعيد الوطني”.

وأضاف البلاغ أن “برنامج الأحرار”، الذي تم إطلاقه الخميس 03 يونيو الجاري، “يركز على 5 التزامات أساسية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والشغل، والتعليم، وإدارة في الاستماع”.

وتشكل هذه الالتزامات حجر الزاوية في التعاقد مع المواطنين، “وتمت صياغتها بعد استغراق الوقت الكافي في الإنصات ورصد الإجراءات القابلة للتحقيق والتي تكتسي طابعا أولويا لدى شرائح واسعة من المجتمع”، بتعبير البلاغ.

وزاد المصدر ذاته أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيقدم مجموعة من المقترحات لتحقيق هذه الالتزامات في المرحلة المقبلة، “والتي تنطلق في شموليتها من مجهود الإنصات الموسع والمستمر الذي نهجه الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية والذي شمل الاستماع إلى أزيد من 300 ألف مواطن ومواطنة”.

وخلص بلاغ حزب “الحمامة” إلى أن الجولة الوطنية لـ”برنامج الأحرار” “تشكل فرصة للتأكيد على أهمية التواصل داخل التجمع الوطني للأحرار، بعد سلسلة من البرامج المماثلة في السنوات الماضي؛ من قبيل المؤتمرات الجهوية، وتقديم مسار الثقة، و100 يوم 100 مدينة، واللقاءات التواصلية للمكتب السياسي بالجهات، وخلاصات مرحلة ما بعد كورونا”.