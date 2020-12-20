برنامج تلفزي يمول مقاولات ناشئة بملايين الدراهم

تم انتقاء عشر مقاولات ناشئة في ختام “البرايم” الرابع من برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟” الخاص بالمقاولات الناشئة، بتمويل إجمالي يزيد عن 6.9 ملايين درهم.

وذكر الفاعل في مجال الاتصالات “إنوي” والقناة الثانية “دوزيم”، في بلاغ لهما، أنه خلال “البرايم” الرابع تمكنت مقاولتان ناشئتان أخريان من إقناع المستثمرين بإمكانياتهما، وتم اقتراح مبلغ يصل إلى 1.6 مليون درهم لدى “Business Angels”، من خلال مساهمة صندوق “Innov Invest” لصندوق الضمان المركزي.

وأوضح البلاغ ذاته أنه “بعد البرايم الرابع تمكنت 10 مقاولات ناشئة من إقناع مستثمرينا، بتمويل إجمالي مقترح يتجاوز 6.9 ملايين درهم”، مضيفا أن “البرايم الرابع من هذا البرنامج حظي بحوالي 3 ملايين من المشاهدين، الذين تابعوا بثه على قناة دوزيم، وعلى المنصات الرقمية، مما يدل، مرة أخرى، على الاهتمام الذي يوليه المغاربة بعالمي ريادة الأعمال والمقاولات الناشئة”.

وفي هذا السياق، قال محسن لخديسي، مستثمر، “من المهم أن نتذكر أن مرشحي البرنامج أثبتوا للمغاربة أنه من الممكن الابتكار والانخراط في ريادة الأعمال، وتطوير حلول ناجعة ومفيدة في عدة مجالات استراتيجية لفائدة اقتصاد بلادنا”.

وفي سياق متصل، تمت مواكبة مقاولتين ناشئتين خلال “البرايم” الرابع، ويتعلق الأمر بـ”وفر”، وهو تطبيق يسمح لمستخدميه بالحصول على خصومات على شكل تعبئات هاتفية عند عملية التسوق من محل بقالة، وعلى مجموعة من المنتجات اليومية.

أما المقاولة الناشئة الثانية، فهي “أوه جي حلول”، التي تطور مضامين متصلة تساهم في عملية التتبع والجودة ضمن السلسلة الغذائية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟” يندرج في إطار مواصلة المبادرات التي تم إطلاقها من قبل “دوزيم” و”إنوي”، والرامية إلى دعم المقاولين، ومنحهم إمكانية الولوج إلى التمويل من أجل تنمية مقاولاتهم الناشئة، وتمكينهم من استشارات من قبل مقاولين ومستثمرين من ذوي الخبرة.

وضرب المنظمون موعدا آخر على قناة “دوزيم”، وعلى المنصة الرقمية (innov.inwi.ma)، يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، لاكتشاف 4 مقاولات ناشئة جديدة، ستدافع عن مشاريعها خلال “البرايم” الخامس من هذا البرنامج.