برنامج كفالة الأطفال المهمَلين

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‫تعليقات الزوار

8
  • من سوس
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 14:02

    هذه الوزيرة لا اعرف دورها ولا حتى اسمها .المتشردين والمتسولين والاطفال الصغار المدمنين في الشوارع اذا لم تعالجي هذه المشاكل فما هو دورك

    11
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  • ملاحظة
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 14:09

    تقول الوزيرة “اليوم “نعم اليوم،”في إطار تشاوري في موضوع إ طلاق برنامج وطني مندمج لكفالة الأطفال المهملين” بالله عليك أيتها الوزيرة لم تكوني تعلمين أن في المغرب آلاف من هذه الفئة؟ لقد تأخرت كثيرا . . .لو كان كل وزير في أي حكومة منذ تعيينه يعد برنامجا ويشتغل بالتسيير للوصول إلى النتائج كما علمونا ” la gestion axée sur les résultats ” لكنا نجحنا فعلا وليس قولا ” نجحنا .
    ، نجحنا ،نجحنا “

    3
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  • مهاجر
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 14:09

    “صباح الخير ‘سبحان الله حتى كتوقاع شي موزيلا عاد كيبانو في الميديا …..كأنهم معيشينش في هاذه البلاد . معييتوس من التمثيل ؟

    7
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  • عشرين درهم كافياكم
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 14:25

    هاذ البرنامج الرباعي هو دعم للبرنامج الخماسي اللي كان هو كذلك استكمال للبرنامج السباعي او نشاء الله غادي ننتاهيو من البلورة انتاعوا من هنا الى سنة 2030 او غادي ايكون بداية الانزال انتاعوا في حدود أواخر 2045 مع بداية 2050 هاد الشباب سيتم ايواؤهم جميعا في دور العجزة بحول الله وقوته.ههههه.واش هاذ هي مولات عشرين درهم كافية أسرة مغربية في انهار .
    السبيل الوحيد للانتهاء من هذا المشكل اللذي اصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي هو احتضانهم من طرف الجيش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة .قاليك حوتا وحدا كتخنز اشواري امنين كيخرج طفل للزنقة كيلقا اطفال الشوارع في الباب انتاع دارهم .كيتعاشر امعاهم كيبليوه باش يصرف اعليهم من بعد كيعمرو ليه راسو باوهام اوروبا كيصدق هربان من المدراسة أو من الدار تعيا ما اتربي .خاص الشارع يتنقا .خاص هاذ اطفال الشوارع ما يبقاوش .

    3
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  • متقاعد
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 14:25

    الاطفال المهملين من الاسر ومن الدولة يريدون الهجرة للعيش الكريم و الاهتمام الانساني
    الدولة المغربية غير قادرة و لل تبحث عن الانسانية مند زمن من خلال تشرد ابناء الجنود المرابطين مند سنة 70الى يومنا هدا فلا داعيا ايضا للكدب

    2
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  • رضوانلعلالي
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 14:27

    هاد الوزيرة تتاخد لفلوس من وزارة ميتة وفاشلة راه الأطفال تيكل فيهم الحوت الوزيرة راه الأطفال تيتغتصبو ولا انتي وليداتك ديرة عليهم العساس وتتقريهم برة باش يجيو ياخد المناصب لداخل اوا وجدي منين تعطي لشعب لضيعتيه

    4
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  • SAMIR
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 14:31

    سيدتي الوزيره. هل وضعتم في حسبانكم الالاف من الاطفال والقاصرين المغاربه الذي يطعمونهم الاسبان من مالهم الخاص بعد أن تم اهمالهم من قبل ابائهم وامهاتهم الغير المسؤولين .
    ورا هذي شوهه من أكبر الشوهات . التي لا يمكن السكوت عنها.
    كيف تريدون تحدي اسبانيا في الوقت هم يطعمون الاف من الاطفال المغاربه؟ ورا لي ميمكنش ميمكنش. تحركو بسرعه رجائا لتصحيح هذه الوضعيه الغير الطبيعيه.. وشكرا.

    1
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  • said
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 14:42

    صباح الخير وأخيرا عرفنا ان هناك وزيرة اسمها.؟تتحدث عن الطفولة لشكل انشائي. نحمد الله أنك ظهرت على الصورة بعد طول غياب. لقد سبقك الحلزون في الاستيقاظ. هنيئا لك خمسة ملايين شهريا رتقاعد مريح. اشكري زعيمكم بن كيران. الذي أحسن اليكم وأساء إلينا

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