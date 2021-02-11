برنامج لزرع القوقعات الإلكترونية ينطلق بمراكش

أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن الوزيرة جميلة المصلي تترأس، صباح الجمعة، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مراسيم إطلاق البرنامج الوطني “نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا البرنامج يهدف إلى الاستجابة لحاجيات الأطفال في وضعية إعاقة سمعية خلال جميع مراحل مسار التكفل، والذي يشمل إجراء العملية الجراحية لزرع القوقعة وما يتبعها من علاجات تمريضية، والضبط التقني لملاءمة الجهاز مع القدرات السمعية للطفل، بالإضافة إلى تأمين برنامج حصص للتأهيل الوظيفي من خلال مختصين في تقويم النطق والتخاطب لمدة سنتين على الأقل”.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج “نسمع” يستهدف، في مرحلته الأولى، أزيد من 800 طفل في وضعية إعاقة سمعية البالغين من العمر 5 سنوات أو أقل، المنحدرين من الأسر الفقيرة لمدة سنتين؛ فيما سيتم تنفيذ مكونات هذا البرنامج بتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة للا أسماء للأطفال الصم والمستشفى العسكري محمد الخامس التابع لمصلحة الطب العسكري للقوات المسلحة الملكية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجمعيات العاملة في هذا المجال.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عملت، في إطار الشراكة مع مؤسسة للا أسماء، على دعم هذا البرنامج بمبلغ 10 ملايين درهم؛ فيما يتم دعمه أيضا، في هذه المرحلة، من طرف مؤسسات عمومية من بينها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ووكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.