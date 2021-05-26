برنامج مغربي يواكب خمس مقاولات إفريقية ناشئة في الابتكار الفلاحي

أعلنت “أكري إيدج”، وهي وحدة أعمال تابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، عن اختيار خمس مقاولات إفريقية ناشئة (Startups) ستستفيد من مواكبة من أجل تطوير أعمالها لخلق قيمة مضافة للفلاحة الإفريقية.

وجرى اختيار هذه المقاولات ضمن النسخة الأولى لبرنامج “فلاحة ابتكار” (Filaha Innovation) الموجه إلى المقاولات الإفريقية الناشئة المشتغلة في التكنولوجيا الفلاحية، حيث تمت مواكبة في المرحلة الأولى عدد من المقاولات من أجل تقوية حلولها التقنية، ليتم اختيار 5 من بينها في المرحلة الثانية.

وقال فيصل صحباوي، المدير العام لـAgriEdge، إن “برنامج فلاحة ابتكار” هو “التزام لجعل الابتكار محركا للفلاحة الإفريقية لمواجهة التحديات الحالية والاستجابة لتحديات الإنتاج المستدام، كما هو منصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.

وتم الإعلان عن المقاولات الناشئة الخمس المختارة ضمن لقاء رقمي، نظم الثلاثاء تزامنا مع اليوم العالمي لإفريقيا. ويتعلق الأمر بـKenzbladi من المغرب، وهي مقاولة توفر التمويل التعاوني كحل لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الفلاحية من طرف التعاونيات من خلال ربطها بين المستثمرين والممولين المهتمين.

أما المقاولة الثانية الفائزة فهي “AquaEng” من مصر، والتي توفر منصات لأنترنيت الأشياء لاستعمالها في تدبير أنظمة الاستزراع المائي من أجل التعامل مع البيانات الكثيرة التي تقدم أساسا علميا لفهم جيد لعمل هذه الأنظمة.

وجرى اختيار المقاولة الناشئة “FarMan” من البنين، وهي عبارة عن منصة توفر معلومات حول الفلاحة والتغذية والأداء الإلكتروني والسوق الرقمية والتأمين الفلاحي وخدمات التعقب للمنتجين والتقنيين والمؤسسات المشتغلة في الميدان الفلاحي.

ومن أوغندا، جرى اختيار المقاولة الناشئة “Dynamic Agrilink” ، التي توفر خريطة رقمية لتشخيص التربة في الوقت الآني للاطلاع على بيانات التربة والمناخ من مناطق إيكولوجية زراعية مختلفة لزراعة البن. والمقاولة الناشئة الخامسة فهي من إثيوبيا واسمها “Nisir AgriTech”، وهي تقدم خدمات فلاحية ذكية تستهدف الفلاحين الصغار عبر استعمال الدرون للتنبؤ بالأمراض والرش لمكافحة خسائر المحصول لمزارعي القمح.

وبناء على تقييم لجنة التحكيم، تم اختيار المقاولة الناشئة من جمهورية البنين FarMan لتمويل مشاركتها في تظاهرة متعلقة بالتكنولوجيا الفلاحية من أجل تقديم مشروعها.

جدير بالذكر أن وحدة “AgriEdge” محتضنة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، وهي مختصة في تطوير حلول لفائدة الفلاحة الإفريقية وخصوصا صغار الفلاحين والتعاونيات. ومن خلال مختبرها للابتكار الرقمي، أطلقت برنامج “فلاحة ابتكار” بهدف مساعدة قادة المشاريع على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة.

وكان البرنامج قد لقي مشاركة كبيرة من خلال 131 فريقا من 23 بلدا إفريقيا، وجرى اختيار 15 منهم في المرحلة الأولى للاستفادة من المواكبة التقنية للحلول التي يقدمونها. وخلال المرحلة الثانية، تم الاحتفاظ بـ5 منهم، ومن المرتقب أن يتم إطلاق النسخة الثانية من برنامج “فلاحة ابتكار” في فاتح يونيو المقبل بمشاركة شركاء وطنيين ودوليين.