برنامج يشجع فتيات على ولوج القطاع المقاولاتي

برنامج يشجع فتيات على ولوج القطاع المقاولاتي
صورة: هسبريس
الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:33

انطلقت بمدينة تزنيت فعاليات برنامج “GirlsUp”، الذي تشرف عليه جمعية شباب ومواهب وتروم من خلاله دعم وتحسيس الفتيات في القطاع المقاولاتي عبر تكوينهن ومواكبتهن لتحقيق مشاريعهن وتقوية قدراتهن عن طريق التعليم والتدريب.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المشرفين عليها، تنفيذا للاستراتيجية المعتمدة من طرف جمعية شباب ومواهب، الرامية إلى الاهتمام بالعنصر النسوي في مجال إنشاء المقاولات وتدبيرها وتسييرها بشكل ناجح.

 وتشرف على هذا البرنامج التكويني نخبة من أطر التجارة والاقتصاد بهدف تجاوز الخصاص الذي يعاني منه العنصر النسوي في المجال المقاولاتي، وكذا رغبة في تأسيس قاعدة أولية لتشجيع الفتيات على ولوج عالم ريادة الأعمال.

وينتظر أن يستمر المشروع التدريبي المذكور طيلة الأشهر المقبلة عبر برمجة زمنية شهرية ستجمع بين النظري والتطبيقي، موازاة مع تنظيم زيارات ميدانية إلى مقاولات ناجحة ومؤسسات مانحة عبر تراب جهة سوس ماسة.

تزنيت جمعية شباب ومواهب فتيات مقاولات

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‫تعليقات الزوار

4
  • ملاحظ
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:45

    و تلك الراية إلى أي دولة تنتمي مع العلم أن المدينة المذكورة هي تزنيت؟!؟

    6
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  • النقد الذاتي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:00

    هل هذه الجمعية تعمل على توعية المرأة.. أما تدعو إلى التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.. أنظروا إلى ذاك العلم وماذا يعني..

    5
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  • واش حنا في المغرب كدولة أو نحن في جمعية البيبريست ؟
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:23

    العلم القبائلي الذي صنع في فرنسا

    من طرف قبائليان و يهووودي

    ماذا يعمل عندنا نحن المغاربة ؟

    البيربريست يشتغل في الخفاء
    ويصنع لنا مشاكل تفريقية

    أين هو علم الدولة المغربية ؟

    مشاكل الجزائر ينقلها البيربرست إلى المغرب

    يجب الدولة أن تمنع قانونيا علم منطقة القبائل البوبريصي
    والعصابة التي تسوق و تفرق وتنشر تلك اعلم يجب أن تقدم للعدالة .

    واش حنا في المغرب كدولة أو نحن في جمعية البيبريست ؟
    أين هو علم المغرب الأحمر دو النجمة الخماسية الخضراء؟

    0
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  • joe
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:24

    مزيان اسيدي ،. ولكن حبذا لو شجعت الشباب الذكور على ذلك لإيجاد فرص عمل و النهوض بوضعيتهم الاجتماعية و تشجيع الزواج وتكوين الاسر على اساس اسلامي. هكا راه كتزيدو من الفوارق بين الجنسين وتشجعون العداوة بينهم

    0
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