برنامج يشجع فتيات على ولوج القطاع المقاولاتي

انطلقت بمدينة تزنيت فعاليات برنامج “GirlsUp”، الذي تشرف عليه جمعية شباب ومواهب وتروم من خلاله دعم وتحسيس الفتيات في القطاع المقاولاتي عبر تكوينهن ومواكبتهن لتحقيق مشاريعهن وتقوية قدراتهن عن طريق التعليم والتدريب.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المشرفين عليها، تنفيذا للاستراتيجية المعتمدة من طرف جمعية شباب ومواهب، الرامية إلى الاهتمام بالعنصر النسوي في مجال إنشاء المقاولات وتدبيرها وتسييرها بشكل ناجح.

وتشرف على هذا البرنامج التكويني نخبة من أطر التجارة والاقتصاد بهدف تجاوز الخصاص الذي يعاني منه العنصر النسوي في المجال المقاولاتي، وكذا رغبة في تأسيس قاعدة أولية لتشجيع الفتيات على ولوج عالم ريادة الأعمال.

وينتظر أن يستمر المشروع التدريبي المذكور طيلة الأشهر المقبلة عبر برمجة زمنية شهرية ستجمع بين النظري والتطبيقي، موازاة مع تنظيم زيارات ميدانية إلى مقاولات ناجحة ومؤسسات مانحة عبر تراب جهة سوس ماسة.