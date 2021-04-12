برنامج "Founders 212" يدعم المقاولات الناشئة

بدأت، يوم الخميس 8 أبريل الجاري، النسخة الثالثة من برنامج “212 Founders” الذي أطلقه “CDG Invest”، فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبیر الخاص بالاستثمار.

ووفق بلاغ صحافي للفرع فإن هذا البرنامج يوفر مواكبة رفيعة المستوى، “يشرف عليها مقاولون وموجهون ذوو كفاءة عالية، وبتمويل يصل إلى 3 ملايين درهم في مرحلة البداية و10 ملايين درهم بالنسبة للسلسلة A (Série A)”.

ويهدف “212 Founders ” إلى تطوير مقاولات ناشئة ذات صيت عالمي انطلاقا من المغرب، سواء تعلق الأمر بمقاولین محترفین أو أجراء أو شباب حاصلین على شھادات ويرغبون في ولوج مجال ريادة الأعمال؛ “فالمشروع مفتوح أمام كل المقاولات ذات الإمكانات العالية، والتي تتوفر على منتج قابل للتطبيق بحد أدنى MVP”، بتعبير البلاغ.

وأضاف المصدر عينه أنه، ومنذ إطلاقه سنة 2019، واكب برنامج 212 Founders أداء 45 مقاولة ناشئة خلال نسختيْه الأولى والثانية، علما أنه يهم كل القطاعات ومفتوح أمام المقاولین من كل الجنسیات الذين تربطهم علاقة بالمغرب (مؤسسون مغاربة أو مقاولات لديها قاعدة تشغيلية في المغرب أو تعمل في السوق المغربية).

بالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، “يعطي برنامج 212 Founders الأولوية للمجموعة المتكاملة والقادرة على تنفیذ مشروع مرتبط بمجال خبرتھا؛ كما يجب أن تتوفر المقاولات الناشئة المنتقاة على منتج قابل للتطبيق بحد أدنى MVP إضافة إلى طموحها إلى بلوغ العالمية ثم تمتع مشروعها بطابع الابتكار”.

وكما هو الشأن بالنسبة للنسختين السابقتيْن، أورد البلاغ أن المقاولات ستستفيد من مواكبة خاصة في كل مرحلة من مراحل تطورها، “إذ ستستفيد المشاريع الفائزة من برنامج مرافقة كامل وتمويل يستجيب للمعايير الدولية، إذ تم وضع نظام تمويل صديق للمقاولين يضم مرحلتين: مرحلة البداية، أو مرحلة “البذرة”، (Seed) ستستفيد خلالها المقاولة الناشئة من غلاف مالي يصل إلى 3 ملايين درهم، ومرحلة السلسلة A (Série A) التي تقابل مرحلة نمو المقاولة”.

ولمرافقة المقاولات الناشئة المنتقاة، وضع هذا البرنامج نظاماً توجيهياً يشرف عليه مقاولون مرموقون وخبراء من القطاعات المعنية.

يذكر أن برنامج 212 Founders رافق، إلى اليوم، نسختين من المقاولات الناشئة العاملة في مختلف قطاعات الأنشطة، مثل النقل والتعليم والخدمات اللوجستية والأسواق والفنادق والسياحة والبرمجيات كخدمة (SaaS)، وغيرها من القطاعات.

جدير بالذكر أيضا أن جودة الخدمة التي يقدمها البرنامج “جعلته ضمن المستثمرين الأساسيين الثلاثة الأوائل في إفريقيا في تقرير Baobab خلال الربع الثاني من سنة 2020”.

يشار إلى أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح هو 4 يونيو 2021. وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة صفحة البرنامج على موقع “لينكد إن” أو زيارة الموقع: www.212founders.ma