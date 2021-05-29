برونزية كأس إفريقيا لـ"أُسود الكرة الشاطئية"

برونزية كأس إفريقيا لـ"أُسود الكرة الشاطئية"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 29 ماي 2021 - 20:59

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ، اليوم السبت بسالي السنغالية ، على نظيره الأوغندي 5-3 في مباراة الترتيب لكأس إفريقيا للأمم؛ لينهي بذلك مشواره في المركز الثالث في هذه البطولة.

وفرض اللاعبون المغاربة سيطرتهم الكاملة خلال أطوار اللقاء بفضل الأداء المتميز للاعبين ربيع أبوطالبي ونسيم الحداوي، اللذين سجلا هدفين لكل واحد منهما، واللاعب ياسر أباضة الذي وقع الهدف الخامس، وكذا جميع اللاعبين.

وتمكن لاعبو منتخب أوغندا من العودة في اللقاء، خاصة خلال الشوط الثالث والأخير، ليقلصوا الفارق بتسجيل ثلاثة أهداف؛ عن طريق باكير لوكويا وإيمانويل واسوا الذي أحرز هدفين.

واستهلت العناصر الوطنية منافسات كأس الأمم الإفريقية في السنغال بالفوز في المباراة الأولى ضد منتخب سيشيل، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تعثرت في المباراة الثانية أمام منتخب موزمبيق بـ1-2، قبل أن تنتزع بطاقة العبور للدور نصف النهائي بالانتصار على الفراعنة بـ4-3.

وانهزم المنتخب الوطني في نصف النهائي بنتيجة 3-2 أمام المنتخب السنغالي؛ حامل اللقب ومستضيف البطولة القارية.

المنتخب المغربي كأس إفريقيا للأمم كرة القدم الشاطئية منتخب أوغندا

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