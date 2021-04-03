بريطانيا: الفوائد تفوق مخاطر "أسترازينكيا"

بريطانيا: الفوائد تفوق مخاطر "أسترازينكيا"
صورة: أ.ف.ب
السبت 3 أبريل 2021 - 20:44

دعت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، إلى الاستمرار في تلقي لقاح “أسترازينيكا” بالرغم من تسجيل 7 وفيات نتيجة الإصابة بجلطات دموية بعد تلقي اللقاح.

وقال جون راين، الرئيس التنفيذي للوكالة، اليوم السبت، إن “فوائد لقاح استرازينيكا في الوقاية من العدوى ومضاعفاتها لا تزال تفوق أي مخاطر ويجب على الجمهور الاستمرار في الحصول على لقاحهم عند دعوتهم للقيام بذلك”.

وأكدت المملكة المتحدة تسجيل سبع وفيات لأشخاص أصيبوا بحلطات دموية بعد تلقيهم اللقاح، كما تتحقق أستراليا من حالة إصابة بجلطة دموية، مما يثير تساؤلات حول سلامة ذلك اللقاح واسع الاستخدام.

الإصابة بجلطات دموية الوكالة التنظيمية للأدوية بريطانيا لقاح "أسترازينيكا"

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‫تعليقات الزوار

1
  • الغربال
    السبت 3 أبريل 2021 - 20:52

    الموت كاينة بكورونا و لا بلا كورونا..
    خذ التلقيح و توكل على الله و نهار تجي ساعتك و الله لا بقيتي تشم ريحة الدقيق !!!

    صافي طلع لينا هاد الفيلم في الراس، ايلا انت عندك هانية فكر في لي كيتقاتل على خمسين درهم في النهار الله اكون في العون.

    29
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