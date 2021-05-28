بريطانيا ترخص لقاح "جونسون" ضد "كوفيد 19"

بريطانيا ترخص لقاح "جونسون" ضد "كوفيد 19"
صورة: أرشيف
الجمعة 28 ماي 2021 - 13:41

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت الجمعة لقاح “كوفيد-19” الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأميركية ويُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن ترخيص اللقاح “يمثّل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع”.

وأضاف أن الحكومة تأمل بأن “يلعب (لقاح جونسون أند جونسون) دورا مهما في الأشهر المقبلة”، في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

وطلبت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاح.

المملكة المتحدة جونسون أند جونسون الأميركية لقاح كوفيد-19 وزارة الصحة البريطانية

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