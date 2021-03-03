بريطانيا تطلق تأشيرات جديدة لجذب المهاجرين المهرة

صرح وزير الخزانة البريطاني الأربعاء أن البلاد تعمل على إطلاق نظام جديد للتأشيرات للتسهيل على أصحاب المواهب في مجالات العلوم والأبحاث والتكنولوجيا في الخارج الانتقال إلى بريطانيا.

وقال ريشي سوناك للنواب اليوم إنه يأمل أن يجعل بريطانيا “أفضل مكان في العالم لشركات الابتكار سريعة النمو وجعل الدولة التي تضم أربع أمم تنافسية دوليا”.

وقال: “أعلن عن إصلاح طموح في التأشيرات يستهدف المهاجرين ذوي المهارات العالية”.

وأضاف: “هذا يشمل تأشيرات جديدة غير مكفولة قائمة على النقاط لجذب المواهب الدولية الأفضل والواعدة في العلوم والبحث والتكنولوجيا، وتحسين

إصدار التأشيرات للشركات الناشئة ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير لطلبات التأشيرة لأصحاب المهارات العالية “.