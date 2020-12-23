بريطانيا تعلن اكتشاف "فيروس متحور" آخر جديد

أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، الأربعاء، الكشف عن نوع جديد متحور آخر من فيروس كورونا المستجد.

وقال هانكوك، خلال مؤتمر صحافي، “إن هذا الفيروس أكثر عدوى، ويبدو أنه قد تحور أكثر من الفيروس الجديد”، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن إصابتين بنوع آخر من فيروس “كوفيد-19″، وكلاهما من المخالطين لحالات جاءت من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح أن الحكومة البريطانية تفرض قيودا على السفر إلى جنوب إفريقيا، كما تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على الوافدين من جنوب إفريقيا والذين كانوا على اتصال معهم.

وكان المجلس الاستشاري البريطاني، المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، والتي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان، مشيرا إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية قد يكون معدل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 في المائة.